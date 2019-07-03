39-е Международные ганзейские дни Нового времени в Пскове, безусловно, оказались событием года (смотреть ФОТОРЕПОРТАЖ с площадок праздника). И по масштабу и количеству гостей, и по воздействию на городскую жизнь, это был праздник, который псковичи не могли не заметить. Фестиваль уже стал частью новейшей истории Пскова, а на уроках истории, как известно, принято учиться. Так что самое время провести разбор полетов, оценив плюсы и минусы Ганзы-2019 (смотреть ФОТОРЕПОРТАЖ с закрытия Ганзейских дней - шествия городов и концерта в Кремле).

Живая очередь

С ганзейским движением псковичи познакомились еще в конце советской эпохи: в 1988 году на празднике в Кельне побывала псковская делегация, включая легендарный ансамбль «Сказ», ставший с тех пор постоянным участником международного фестиваля. Масштабные и яркие ганзейские дни не могли не заинтересовать городские власти: благо у Пскова, в Средние века являвшегося важным центром международной торговли, нашлись «ганзейские корни», позволяющие претендовать пусть на дальнее, но все-таки родство со союзом европейских муниципалитетов. Однако путь к Ганзе оказался долгим и тернистым. За право занять вакантное место на Ганзе-2013, проходившей в Германии, в Херфорде, схватились Псков и немецкий же город Халле. Псков, как известно, победил: то ли в результате лоббистских усилий российской делегации, то ли благодаря желанию европейских участников союза разнообразить, прямо скажем, довольно-таки однотипный фестиваль визитом в экзотическую Россию.

Повод для евроремонта

Для властей Пскова и Псковской области Ганза-2019 стала поводом обратиться в федеральный центр за дополнительным финансированием на «евроремонт» региональной столицы. И работа в этом направлении увенчалась успехом: в декабре 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении 39-х Международных ганзейских дней. После подписания «ганзейского» указа главой государства власти города и области начали формировать списки «хотелок», которые необходимо реализовать к 2019 году. Представителей муниципалитета при этом регулярно «заносило». Достаточно вспомнить сравнение Ганзы чуть ли не с Олимпиадой, и слова о том, что Псков получит десятки миллиардов рублей федеральных вложений и сотни тысяч туристов. Стоит ли говорить, что это давало поводы для многочисленных шуток в адрес градоначальника. Ну а новому губернатору Михаилу Ведерникову, назначенному на пост чуть меньше, чем за два года до Ганзы-2019, пришлось специально объяснять горожанам, что чуда ждать не стоит. А задача властей — по максимуму использовать праздник для привлечения в город средств и его продвижения на федеральном и региональном уровнях. Получить в полном объеме и вовремя освоить средства оказалось не такой простой задачей: тому же главе региона пришлось приложить немало усилий, чтобы согласовать масштабные планы псковичей в столичных министерствах и ведомствах. Но в результате Псковская область получила деньги на ремонт и реконструкцию целого ряда важных объектов, в частности, на стадион «Машиностроитель».

Вежливость города берет

Что касается самого праздника, то Псков пять дней переживал перекрытие дорожного движения в невиданных ранее масштабах: пешеходным оказался весь исторический центр города. Разумеется, не обошлось без пробок и ропота автолюбителей, для которых любая пешая прогулка — уже событие, причем трагическое. Но в целом особого дискомфорта горожане не испытывали. Более того — многие отметили, что на этот раз были удобно организованы объездные маршруты общественного транспорта. Обращало большое количество правоохранителей на улицах города. Полицейские, в частности, досматривали и пропускали через рамки металлоискателей всех, кто входил на территорию праздничных площадок. Такие, вроде бы избыточные, меры безопасности, с одной стороны, не могли не удивлять и видавших виды россиян, и, тем более, европейцев. Но, с другой стороны, четко следовавших инструкциям силовиков можно понять. К примеру, в голландском Кампене, где проходила Ганза-2017, отменили праздничное шествие: как раз накануне по Европе прокатилась волна терактов на массовых мероприятиях. При этом надо отдать псковским правоохранителям должное: они были безукоризненно корректны и вежливы.

Повод для рефлексии