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Культура

Постганза

Международный фестиваль, которого так давно ждали псковичи, завершился: время делать выводы

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Максим Андреев
3 июля 2019 года, 14:51
Фото: Андрей Степанов
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39-е Международные ганзейские дни Нового времени в Пскове, безусловно, оказались событием года (смотреть ФОТОРЕПОРТАЖ с площадок праздника). И по масштабу и количеству гостей, и по воздействию на городскую жизнь, это был праздник, который псковичи не могли не заметить. Фестиваль уже стал частью новейшей истории Пскова, а на уроках истории, как известно, принято учиться. Так что самое время провести разбор полетов, оценив плюсы и минусы Ганзы-2019 (смотреть ФОТОРЕПОРТАЖ с закрытия Ганзейских дней - шествия городов и концерта в Кремле).

Живая очередь

С ганзейским движением псковичи познакомились еще в конце советской эпохи: в 1988 году на празднике в Кельне побывала псковская делегация, включая легендарный ансамбль «Сказ», ставший с тех пор постоянным участником международного фестиваля.

Масштабные и яркие ганзейские дни не могли не заинтересовать городские власти: благо у Пскова, в Средние века являвшегося важным центром международной торговли, нашлись «ганзейские корни», позволяющие претендовать пусть на дальнее, но все-таки родство со союзом европейских муниципалитетов. Однако путь к Ганзе оказался долгим и тернистым.

За право занять вакантное место на Ганзе-2013, проходившей в Германии, в Херфорде, схватились Псков и немецкий же город Халле. Псков, как известно, победил: то ли в результате лоббистских усилий российской делегации, то ли благодаря желанию европейских участников союза разнообразить, прямо скажем, довольно-таки однотипный фестиваль визитом в экзотическую Россию.

Повод для евроремонта

Для властей Пскова и Псковской области Ганза-2019 стала поводом обратиться в федеральный центр за дополнительным финансированием на «евроремонт» региональной столицы. И работа в этом направлении увенчалась успехом: в декабре 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении 39-х Международных ганзейских дней.

После подписания «ганзейского» указа главой государства власти города и области начали формировать списки «хотелок», которые необходимо реализовать к 2019 году. Представителей муниципалитета при этом регулярно «заносило». Достаточно вспомнить сравнение Ганзы чуть ли не с Олимпиадой, и слова о том, что Псков получит десятки миллиардов рублей федеральных вложений и сотни тысяч туристов.

Стоит ли говорить, что это давало поводы для многочисленных шуток в адрес градоначальника. Ну а новому губернатору Михаилу Ведерникову, назначенному на пост чуть меньше, чем за два года до Ганзы-2019, пришлось специально объяснять горожанам, что чуда ждать не стоит. А задача властей — по максимуму использовать праздник для привлечения в город средств и его продвижения на федеральном и региональном уровнях.

Получить в полном объеме и вовремя освоить средства оказалось не такой простой задачей: тому же главе региона пришлось приложить немало усилий, чтобы согласовать масштабные планы псковичей в столичных министерствах и ведомствах. Но в результате Псковская область получила деньги на ремонт и реконструкцию целого ряда важных объектов, в частности, на стадион «Машиностроитель».

Вежливость города берет

Что касается самого праздника, то Псков пять дней переживал перекрытие дорожного движения в невиданных ранее масштабах: пешеходным оказался весь исторический центр города. Разумеется, не обошлось без пробок и ропота автолюбителей, для которых любая пешая прогулка — уже событие, причем трагическое. Но в целом особого дискомфорта горожане не испытывали. Более того — многие отметили, что на этот раз были удобно организованы объездные маршруты общественного транспорта.

Обращало большое количество правоохранителей на улицах города. Полицейские, в частности, досматривали и пропускали через рамки металлоискателей всех, кто входил на территорию праздничных площадок. Такие, вроде бы избыточные, меры безопасности, с одной стороны, не могли не удивлять и видавших виды россиян, и, тем более, европейцев. Но, с другой стороны, четко следовавших инструкциям силовиков можно понять. К примеру, в голландском Кампене, где проходила Ганза-2017, отменили праздничное шествие: как раз накануне по Европе прокатилась волна терактов на массовых мероприятиях.

При этом надо отдать псковским правоохранителям должное: они были безукоризненно корректны и вежливы.

Повод для рефлексии

Изюминками праздника стали приуроченный к нему кинофестиваль и мощные церемонии открытия и закрытия. Масштабные выступления на большой сцене в Псковском Кремле сводного детского хора и прославленного хора имени Пятницкого, безусловно, впечатлили зрителей. Правда, ветераны ганзейского движения не могли не отметить, что из-за того, что на небольшую территорию Крома попасть можно было только по приглашениям, обе церемонии превратились в vip-мероприятия. Но, надо отдать должное, организаторы этот факт осознали, и пригласительные на закрытие Ганзы-2019 распространялись уже достаточно широко.

Но в любом случае сценой в Кремле праздник не ограничился. И хотя накануне Ганзы высказывались опасения, что культурная программа праздника будет сведена к масштабированию обычного набора развлечений, которые псковичи традиционно видят на Днях города. Однако они оказались безосновательными: множество сцен, на которых нон-стоп выступали российские и европейские коллективы, интерактивные площадки, лагеря реконструкторов, конкурсы и состязания — все это делало Ганзу-2019 насыщенной и интересной.

Псковские организаторы мероприятий Ганзы, городские и областные власти, предприниматели, волонтеры, учреждения культуры и творческие коллективы получили уникальный опыт. Хочется надеяться, что он будет отрефлексирован и востребован в дальнейшем. Например — при подготовке очередных Дней города.

* * *

Международные Ганзейские дни, безусловно, внесли заметный вклад в благоустройство Пскова, повысили его узнаваемость в России и за рубежом (в том числе благодаря приуроченным к фестивалю деловому форуму и выставке достижений промышленников Псковской области), сделали кассу местным предпринимателям (от строителей до рестораторов), позволили псковичам увидеть и оценить новый для них формат праздника.

Но самое главное — они дали возможность горожанам по-новому взглянуть на город и на самих себя. Псков, тщательно убранный и свежепокрашенный перед праздником, оказался чудо как хорош. Так, что, кажется, у многих людей, равнодушно бросающих мусор мимо урны в обычные дни, рука не поднималась делать это в дни Ганзы.

Псковичам с их нордическим характером и склонностью подвергать критике все новое, потребовалась пара дней на раскачку. Но после того, как над городом выглянуло солнце, а улицы заполнились яркой толпой туристов и ганзейских гостей, атмосфера праздника стала захватывать самых заядлых ганзаскептиков.

Как метко сформулировал один мой коллега, многие жители Пскова в этой разноязыкой толпе едва ли не впервые почувствовали себя европейцами. Поняли, что они — хозяева города, а значит, что многочисленные члены ганзейских делегаций — их гости. Стали улыбаться в ответ на улыбки туристов и останавливаться рядом с озадаченными людьми с картами в руках, чтобы подсказать им дорогу. Стали чувствовать ответственность за город.

Это ощущение, пожалуй, дороже и важнее всего. 

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