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Культура

Это Средневековье, детка

Зарядить пушку, поймать рыбу на костяной крючок, сплести канат и проверить свои силы в схватках с опытными воинами смогут посетители фестиваля «Псковская Ганза»

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Светлана Синцова
26 июня 2019 года, 10:15
Фото: Андрей Степанов
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На четыре дня, с 27 по 30 июня, Псков погрузится во мрак Средневековья. Про мрак мы, конечно, шутим. А вот про Средневековье — нет. Ганзейские дни позволят псковичам и гостям праздника махнуть на несколько веков назад. И для этого не обязательно попасть, например, в Лепеши или Любятово.

ВОИНСТВО И КУПЕЧЕСТВО

На набережных Великой и Псковы раскинутся военно-полевые лагеря русских воинов, будут работать ярмарка и ремесленные мастерские, а по реке к псковичам приплывут ганзейские купцы на настоящих ладьях. Организаторы международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза», который пройдет в рамках Ганзейских дней Нового времени, постараются порадовать и удивить.

Мероприятие пройдет на двух площадках: на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома и на набережной реки Псковы, в парке у церкви Богоявления с Запсковья.

— Первый лагерь «Начало Пскова» очень хорошо будет виден со стороны Завеличья. Оживет наш Псковский кремль, на набережной будут пришвартованы две ладьи. А большой лагерь расположится на берегу Псковы. Эти площадки будут работать в течение четырех дней с 11 до 22 часов, и каждый посетитель найдет там что-то интересное, — рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Музей-заповедник разработал для фестиваля интерактивную игру «Ганзейское путешествие». Площадка будет обозначена информационными щитами. Для игры подготовлена карта Европы, на которой обозначены Псков, Новгород, Изборск... Несложные правила игры расскажут волонтеры: нужно бросить кубик, выбрать корабль и путешествовать со своей семьей или с друзьями.

— Нам хочется сделать историю популярной, объяснить, что такое Ганза, какие города входили в Ганзейский союз, как путешествовали. Гуляя по Пскову, любой человек может познакомиться с историей Ганзейского союза, — говорит Наталия Дубровская.

Это Средневековье, детка
Набережные Псковы захватят предки псковичей.
Фото Дарьи Хватковой.
КСТАТИ

Лагеря реконструкторов появятся на набережных Великой и Псковы уже 27 июня, но для зрителей они начнут работать 28 июня.

БИРЖА ТРУДА

Клуб исторической реконструкции «Усадьба» представит ремесла и промыслы, которые были характерны для Пскова в эпоху становления Древнерусского государства.

— Мы ограничены количеством участников, поэтому целый ряд промыслов в полном виде продемонстрировать невозможно. Копать возле кремля яму для дегтярного промысла чисто теоретически можно, но недолго и один раз, — пошутил руководитель клуба исторической реконструкции «Усадьба» Максим Колпаков.

Гости фестиваля смогут познакомиться с изготовлением изделий из кожи, с плетением поясов. Еще одна «ремесленная» точка будет посвящена рыболовству, у посетителей будет возможность не только увидеть снасти, с помощью которых наши предки обеспечивали хороший улов, но и самим попробовать половить рыбу на костяные крючки.

— Псков — это потрясающий центр развития письменной культуры. Поэтому будет точка, где посетители смогут писать на деревянных дощечках, залитых воском, и на бересте.

ПСКОВ ВОЕННЫЙ

Клуб исторической реконструкции «Плесков-Град», как признается его руководитель Борис Колесников, будет заниматься интерактивными действиями со зрителями.

— Наша площадка будет военной: здесь люди смогут попробовать двигаться в доспехах, а при желании — испытать свои силы против опытных воинов из числа моих одноклубников, — сказал он.

О военном деле наших предков можно будет узнать и на площадках Тульского клуба исторической реконструкции. На первой площадке «Выставка вооружений и доспехов русских воинов 13-17 вв.» будут разбиты специальные тентовые конструкции, под которыми разместятся восемь полноростовых фигур русских воинов, облаченных в комплекты одежды и доспехов.

— На их примере экскурсоводы расскажут об эволюции русского доспеха. Также у посетителей будет возможность примерить доспехи и сфотографироваться в них, — рассказал руководитель клуба Олег Лукьянов.

Вторая площадка будет представлять собой стрелецкий лагерь. Там гости фестиваля увидят не только реконструкторов, облаченных в костюмы стрельцов 17 века, но и смогут рассмотреть орудия, используемые для полевых сражений. Под присмотром инструкторов можно будет даже зарядить пушку!

А на набережной Псковы разместится целый военно-полевой лагерь русской дружины и западноевропейских воинов. Планируется, что в работе этой площадки будет задействовано более 450 участников.

— Здесь пройдут полноформатные столкновения: 120 на 120 человек. Также планируется интересный лучный турнир, рыцарские поединки один на один. Боевые столкновения будут проходить в течение трех дней, — рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Орден» Игорь Бухаров.

ПСКОВСКАЯ ПРИСТАНЬ

— Мы представляем площадку «Средневековая ладья. Средневековая вервь. Средневековая пристань». На ней будет установлен пирс, куда мы сможем подвезти две ладьи. Одну ладью мы сделали еще в прошлом году и выставляли на празднике воеводы Шуйского. Другую ладью привезут из Санкт-Петербурга. Они будут представлять суда, которые активно использовались горожанами для торговли и для военного дела, — рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук.

На берегу будет работать несколько мастер-классов, в которых смогут поучаствовать зрители. Например, гости фестиваля смогут попробовать плести канаты и делать корабельные заклепки. Или посмотреть на то, как изготавливаются детали для судна, например весла.

На пирсе время от времени тоже что-то будет происходить:

— Странно было бы не разыгрывать тему прибытия и встреч. Дважды в день ожидается прибытие гостей. Часть людей будет прибывать к пристани, а часть будет их встречать. И как это раньше бывало, встречи могут быть мирными, а могут быть немирными, — рассказал руководитель клуба «Усадьба» Максим Колпаков. 

КСТАТИ

Организаторы фестиваля просят псковичей воздержаться от выходов на шашлыки и «позагорать» в местах проведения мероприятий. Также желательно приходить на площадку фестиваля пешком, поскольку для личного автотранспорта в центре Пскова недостаточно свободных парковочных мест.

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