Фишки Пушкина

Нас ждут громкие художественные премьеры, поэтическое творчество в режиме свободного микрофона, забавы со скоморохами, необычный концерт на воде, сказки кузнецов и трехметровый заяц из сена. Секреты предстоящего поэтического действа за несколько дней до его старта приоткрыл художественный руководитель праздника, залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда, который пришел в «Псковскую правду» на встречу с журналистами. На 53-м году существования фестиваль поменял свое название. Теперь это Дни пушкинской поэзии и русской культуры, пройдет праздник в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня. Основной день праздника выпадает на субботу, 8 июня. И в этом году у мероприятия не будет конкурентов, зрители не отвлекутся на другие зрелища. Сам худрук пообещал «ничего пушкинского не забыть». А цифру 53 в названии обязательно сохранить, слишком велика история праздника и хороши традиции.

Мы ничего перечеркивать не собираемся, но мы хотим расширить возможности фестиваля. Нынешним праздником мы заложим основы будущих фестивалей. Опробуем некоторые идеи в качестве пилотных. Главное, чтобы хватило финансов провести его на достойном уровне.

Гедиминас Таранда,

художественный руководитель праздника



Бюджет этого праздника скромный, но с финансированием вызвался помочь Сбербанк. Тем более что его сотрудники больше десяти лет шефствуют над заповедником «Михайловское». Также Дни поэзии финансируют Министерство культуры и администрация Псковской области.

ДЛЯ ДУЭЛЯНТОВ И ПОЭТОВ

Большая праздничная поляна вместит разные тематические площадки. У самого входа будет работать «шатер мам, пап и их любимых чад» с бесплатной водой и пеленальными столиками. К нам приедут тридцать спортсменов из Российской федерации этноспорта и проведут соревнования по традиционным русским играм. Зрители увидят реконструкцию 1812 года — лагерь Дениса Давыдова. Пушки и другую атрибутику позаимствовали у музея «Бородино». Заодно гусары расскажут, как русские стрелялись с тридцати шагов и через платочек. Девушки-гусары тоже приедут и будут читать стихи Пушкина и Лермонтова.

В реконструированной деревне Зуево пушкинской поры можно будет поучиться кузнечному, плотницкому и гончарному ремеслу. — Кузнецы будут играть на гармошке, рассказывать сказания и учить ковать, — пообещал Гедиминас Таранда. — Гончары и плотники научат вас делать табуретки и лепить горшки. В деревне будут куры и свиньи, можно будет их покормить и по-настоящему окунуться в деревенскую жизнь. В Зуево установят подиум, где пройдут традиционные русские смотрины, из которых вырастут настоящие свадебные обряды. — Четыре свадьбы можно будет посмотреть, — рассказал Гедиминас Таранда. — Сало закупили у старообрядцев, горячее тоже будет на свадьбе. А вот если в деревню прискачут кирасиры, без драки точно не обойдется.

НЕ КУРИТЬ!

Для создания лабиринта из сена израсходовали 750 тюков. — Лабиринт из сена я советую всем, — сказал Гедиминас Таранда, — будет много веселых сюрпризов, Пушкин без юмора не обходился. Также гости праздника увидят трехметрового зайца из сена и кровать 6 x 3 для молодоженов, еще обещают стадо быков из сена. Столько сена в Псковской области не нашлось, поэтому недостающее везут друзья Гедиминаса Таранды из Смоленска. Сено потом обещают нам оставить, правда, домашних буренок им уже не накормишь, но можно будет использовать для хозяйственных нужд.

К гостям праздника Гедиминас Таранда обратился с просьбой не курить, чтобы сохранить удивительные скульптуры, которые ваяют четыре питерских художника, и тем самым обеспечить собственную безопасность. — И пить тоже не стоит, — сказал Гедиминас Таранда. — На фестиваль приехали, давайте по-хорошему пообщаемся, пейте дома.

ДЛЯ ОБЖОР

Деревянные торговые ряды на празднике выполнят в единой стилистике, к нам приедут мастера народных промыслов со всей России и соседних стран. Обжорные ряды растянутся на пятьдесят метров, но любители хот-догов рискуют остаться голодными. На празднике будут лишь блюда русской кухни и фермерские продукты. 220 Пушкиных пройдут парадом, столько костюмов поэта в Псковской области не нашлось, благо выручили коллеги с «Ленфильма». У каждого Пушкина в руках будет по книге великого поэта. Зрители вместе с Пушкиными прочитают «У Лукоморья дуб зеленый». И это, по замыслу организаторов, всех объединит. Площадки начнут свою работу в 10 часов. В 12 часов начнется парад поселений. Лучшие получат денежные призы и билеты на выступление Мариинского балета в Петербурге.

ЖДЁМ ЗВЁЗД