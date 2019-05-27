Псковский мастер резьбы по бумаге начал создавать цветные работы

Я стал делать более крупные работы. Если раньше это был в основном формат А4, то теперь – А3. За последние полгода создал около десятка работ. Знаете, это хобби довольно кропотливое: над одной композицией я могу работать от двух недель до нескольких месяцев. Отложу работу, потом какая-нибудь идея придёт – снова вернусь к ней. Правда, сейчас лето, вдохновения у меня нет. Вырезать из бумаги хорошо зимой и осенью: когда за окном непогода. А летом мне нравится ходить на рыбалку, или просто гулять.



