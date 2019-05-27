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Культура

Псковский мастер резьбы по бумаге начал создавать цветные работы

Заказы на картины Виктору Кушнаренко приходят со всей России

Текст:
Мария Соколова
27 мая 2019 года, 12:46
Фото: Виктора Кушнаренко
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В декабре «Псковская правда» уже рассказывала про Виктора Кушнаренко – псковского мастера, который занимается художественной резьбой по бумаге.

Я стал делать более крупные работы. Если раньше это был в основном формат А4, то теперь – А3. За последние полгода создал около десятка работ. Знаете, это хобби довольно кропотливое: над одной композицией я могу работать от двух недель до нескольких месяцев. Отложу работу, потом какая-нибудь идея придёт – снова вернусь к ней. Правда, сейчас лето, вдохновения у меня нет. Вырезать из бумаги хорошо зимой и осенью: когда за окном непогода. А летом мне нравится ходить на рыбалку, или просто гулять.


Виктор Кушнаренко,
мастер резьбы по бумаге
«Старая Рига». Скетч - комбинация вырезанного из черной бумаги контура рисунка и цветной фон, выполненный акварелью.
Фото Виктора Кушнаренко.
Как рассказал автор, его работы покупают не так часто. Но всё равно приходят заказы со всей страны: псковские картины отправляются в Москву, Питер, Красноярск, и даже на Дальний Восток, на Камчатку и в Ханты-Мансийск.

Северные мотивы.
Фото Виктора Кушнаренко.
- Сейчас делаю заказ для друзей в Германию, - заметил Виктор Кушнаренко. - Это городской пейзаж Таллина, стилизованный под сказочную старину. А ещё десять моих работ заказали в Воронеже для оформления кафе.

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Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
В последние работы мастер включил ещё одно новшество – начал рисовать цветной фон. То есть сначала вырезает из чёрной бумаги контур картины, а затем разрисовывает фон и подкладывает под резьбу. 

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Виктора Кушнаренко.
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