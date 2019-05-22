Культурный дневник

Вот уже семь лет младшие школьники из Нового Изборска регулярно совершают культурные выезды в Псков. Организатор поездок готова поделиться опытом со всей областью и собирается подключить к проекту еще три школы и более взрослых детей.

Как только дочка Нины Люба пошла в первый класс, мама решила, что было бы неплохо организовать подобные поездки, остальные родители идею поддержали. Просвещаться ездят школьники с 1-го по 4-й класс.

В Псков — раз в два месяца. Посещают филармонию или театр, музей или экскурсию, планетарий. Везде и всегда детям рады. Для них придумали особую систему скидок и в учреждениях культуры, и в транспортной компании. Несколько поездок на концерты в Печоры оплатил монастырь.

Сейчас Люба уже семиклассница, а первый класс заканчивает ее младшая сестра Вера. В планах их мамы — увеличить число участников поездок до 130 человек, включить, помимо Новоизборской школы, школу № 3 города Печоры, Изборский лицей и Лавровскую гимназию. Присоединиться к культурной программе смогут не только школьники с 1-го по 4-й класс, но и с 5-го по 7-й. Начальные классы продолжат ездить в Псков, более взрослые дети — в Печоры.

Нина Антипова хочет делиться опытом организации поездок и формирования маршрутов с другими школами области.

— Такие поездки, — уверена она, — должны стать постоянной практикой как в нашей, так и в других школах региона. Необходимо показать, что все возможно. И что учреждения культуры областного значения доступны для всех наших детей.