Как в Пскове, Изборске, Печорах и Пушкинских Горах пройдет «Ночь музеев»

Гостей Пушкинского заповедника ждут страшные мельничные байки, превращение бытовых предметов в сказочных персонажей и Пиковая Дама, псковичей — ранее недоступные башни в Кремле, а в Изборске покажут кино на крепостной стене и дадут поиграть в археологической песочнице.

ТРИ ВЕРСТЫ ПО ЗАПОВЕДНИКУ

Пушкинский музей-заповедник предлагает в этом году участникам «Ночи музеев» преодолеть три версты и не заблудиться в трех соснах, попробовать свежемолотой муки и увидеть, как бытовые предметы превращаются в сказочных персонажей. В субботу, 18 мая, посетителей Пушкинского заповедника ждут четыре музейные программы и открытие выставки. Так, участники квест-игры «Три версты по Заповеднику» за 2-3 часа должны пройти маршрут от околицы сельца Михайловского до городища Воронич.

Маршрут можно пройти пешком или проехать на велосипедах, потому что игра проходит не на территории усадьбы, где можно повредить дорожки, а в ее окрестностях.

Лидия Токарева,

пресс-атташе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Подобный квест проводится уже во второй раз. Участники получат в начале игры маршрутный лист, на котором обозначены 10 объектов: автомобильная стоянка «У трёх сосен» — «Три сосны» — берег озера Маленец — городище Савкина Горка — д. Савкино — Марамохинский камень — старая железнодорожная насыпь — «нижняя стоянка» у д. Воронич — Воскресенское кладбище — городище Воронич. На каждой остановке участникам квеста предстоит ответить на вопрос маршрутного листа. — Для ответов на вопросы не требуется особой подготовки, достаточно будет простой внимательности. А маршрутный лист поможет участникам квеста сориентироваться, — уверена Лидия Токарева. — Правда, наши местные жители смеялись над участниками предыдущей игры: «Держит перед собой карту — и идет прямо по моему огороду».

В выставочном зале музея-усадьбы «Михайловское» пройдет поэтический вечер, посвященный 220-летию Пушкина и 195-летию приезда в ссылку в Михайловское. В программе прозвучат стихи не только Пушкина, но и Маяковского, Самойлова, Никитина, Есенина. Планируется, что читать стихи будут сотрудники музея. Однако, по словам Лидии Токаревой, нередко гости мероприятия тоже принимают участие в поэтической декламации. В музее-усадьбе «Петровское» откроется выставка, посвященная образу Ибрагима в литературе и изобразительном искусстве. — Также в Петровском работает фантастическая выставка «Моя “Пиковая дама” в большой моде», посвященная 185-летию со дня выхода в свет повести. Основой сюжета выставки служит сидящая в «вольтеровских креслах» фигура старой графини. Она сделана из гипса, раскрашена акриловыми красками и одета по последней моде XVII века. Выставка очень интересная — представлены экспонаты из фондов Пушкинского заповедника и частных коллекций.

КСТАТИ После «Ночи музеев» 2015 года над крыльцом Приказной палаты появился символический ключ от Пскова. Жители города принесли ключи от своих домов, а местные кузнецы их переплавили в ключ от всех дверей.

МЕЛЬНИЧНЫЕ БАЙКИ И «КОЛОБОК»

«Музей-мельница в деревне Бугрово» всегда активно подключается к акции «Ночь музеев». В этом году музей представит программу «От сохи до каравая». Это рассказ о том, как делается хлеб. Участники узнают, как и когда высевают зерно, как его сушат и обмолачивают, как зерно превращается в муку, сколько тонн воды нужно для одного каравая и многое другое.

— Мельница в Бугрово — это одна из немногих в России действующих мельниц конца XIX — начала XX века. Наша мельница местная, механизмы для нее привезли со старинной водяной мельницы из деревни Маслово Опочецкого района. Она уже много лет в музее исправно мелет муку, — напоминает Лидия Токарева. А еще участники программы услышат мельничные байки про домовых и про русалок, которые тормозят колесо. Кроме того, по версии многих литературоведов, именно в этом месте — на мельнице — состоялась дуэль Ленского и Онегина.

Также в Доме мельника гости «Ночи музеев» увидят интерактивный спектакль кукольного театра «Петрушкина баловня» «Колобок». — Сюжет спектакля — девичья вечерка. Девушки занимаются рукоделием и рассказывают сказки. Чем интересен этот спектакль? Во-первых, он идет на подлинном пушкиногорском диалекте. Во-вторых, девушки превращают бытовые предметы в сказочных персонажей, — рассказывает Лидия Токарева. Колобок — это клубок ниток, который выскакивает, бежит в публику, публика его передает с рук на руки. Мохнатая варежка становится волком. А зайчик — это завязанный особым образом платок. — Рассказчица достает из кармана платочек и одним легким движением завязывает его так, что получается узелок-головка и два конца — ушки. Спектакль очень смешной и веселый. В постановке использованы подлинные народные песни. В театре большой песенный репертуар. — Наши музейщики изучают фольклор под началом Ирины Поповой — музыковеда, кандидата искусствоведения, преподавателя Санкт-Петербургской консерватории. Ирина Попова — один из авторов двухтомника, посвященного песенной культуре Псковщины. И наши сотрудники, по ее заверениям, очень хорошо подхватывают этот материал, потому что они местные. И очень хорошо поют.

НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ

В Пскове в «Ночь музеев» обещают показать объекты, которые никогда не были доступны жителям города. Основные мероприятия всероссийской акции здесь пройдут не в субботу, 18 мая, а в пятницу — 17 мая.

По субботам у нас не так много посетителей. Я думаю, это связано с тем, что псковичи стремятся посетить акцию «Ночь музеев» в других городах, в частности в Санкт-Петербурге. Поэтому мы проводим акцию в пятницу.

Татьяна Огинская,

заместитель директора Псковского музея-заповедника

Поскольку основные точки притяжения — Поганкины палаты и картинная галерея — закрыты на реконструкцию по проекту Всемирного банка, в этом году «Ночь музеев» пройдет в Псковском кремле. В преддверии акции музей провел опросы в социальных сетях. — Мы интересовались у псковичей, что бы они желали видеть на этой акции. И с большим отрывом победила номинация «То, что никогда не видели», — сообщили музейщики. Поэтому в «Ночь музеев» будут открыты две башни: Святых ворот и Кутекрома. Это сделают впервые. Также откроют смотровую площадку на Власьевской башне. — Долгое время шли разговоры о том, что нужно приспособить Псковский кремль для полного осмотра его туристами, посетителями, псковичами. К боевым ходам на крепостных стенах уже сделаны лестницы. Мы решили на этих боевых ходах разместить выставки. Одна из них посвящена Домонтову городу, другая — планам Пскова в изображениях XVII — XIX вв. Планируются также экскурсии по башням, боевым ходам и по выставке археологических находок «Господин Псков» в Приказной палате. На территории Кремля в «Ночь музеев» будет работать пять интерактивных площадок. Активное участие в акции примет областной колледж искусств. В режиме нон-стоп в течение трех часов у крыльца Приказной палаты будет концерт.

КИНО В ИЗБОРСКОЙ КРЕПОСТИ

В музее-заповеднике «Изборск» акция пройдет на двух площадках в течение двух дней: в пятницу, 17 мая, с 19.00 до 23.00 — в самом Изборске, в субботу, 18 мая, с 18.00 до 23.00 — в Печорах. Начнется «Ночь музеев» в Изборске с ежегодной акции «Я дарю музею».

Как правило, люди очень активно откликаются — приносят в музей свои семейные реликвии. Фонды принимают их в свои коллекции, и практически сразу эти вещи находят свое место в музейных экспозициях. Людям очень приятно, когда они, повторно приезжая в музей, видят в экспозиции вещи, с которыми они расстались и передали музею.

Наталья Кальченко,

заместитель директора музея-заповедника «Изборск»

Состоится премьера спектакля студенческого «Ахтеатра» «Женитьба». Спектакль будет проходить в Нескучном садике, у музейного кафе «Блинная». В «Ночь музеев» будут работать все музейные экспозиции. В Доме купца Шведова пройдет мастер-класс по изготовлению сувениров «Бойкая изборская набойка». Каждый участник может изготовить сувенир и взять его с собой. Также в этом году будет работать новая детская площадка «Я — археолог»: — Это археологическая песочница. Мастер-класс рассчитан на школьников и семьи с детьми, но если взрослые захотят принять участие в этой программе — то мы приглашаем всех! В Изборской крепости для детей проведут игру «Путешествие из Изборска в Царь-град». А все остальные смогут увидеть показ исторических фильмов «Александр Невский» и «Иван Грозный» на крепостной стене. В филиале изборского музея — музее истории города Печоры также планируется разнообразная экскурсионная программа. В том числе, состоится презентация нового туристического маршрута по городу Печоры, выступление детской театральной студии «Светлячок» и вечерний показ исторических фильмов.