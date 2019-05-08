Салют над рекой

8 мая, 10.00 — 12.00 - Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты. Торжественно-траурные ритуалы (Памятные знаки и места массовых захоронений).
8 мая, 11.00 - Благодарим, солдаты, вас! Встреча с ветеранами. Праздничный концерт учащихся Детской музыкальной школы № 4 (Школа № 18, ул. 23 Июля, 9).
8 мая, 14.00 - Торжественный вечер. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (БКЗ Псковской областной филармонии, ул. Некрасова, 24).
8 мая, 16.00 - И в вечном карауле Память у вечного огня стоит. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков — город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата (Пл. Победы).
8 мая, 11.00 - О той весне... Праздничный концерт учащихся Детской школы искусств (Детская художественная школа, ул. О. Кошевого, 8).
9 мая, 10.00 - Праздничный парад. Парад войск Псковского гарнизона. Плац-концерт «О том, что дорого и свято...» (Пл. Ленина).
9 мая, 11.00 - Парад победителей. Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк», сбор в 10.30 за Центром семьи на площади Ленина (Пл. Ленина — Зеленый театр).
9 мая, 11.00 - День открытых дверей. Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (Псковский музей-заповедник, Некрасова, 7).
9 мая, 12.00 - Равнение на Победу. Праздничная концертная программа (Зеленый театр).
9 мая, 12.00 - Наша общая Победа. Открытый микрофон с участием ветеранов, детей войны, псковских поэтов и бардов. Выставка военной атрибутики, буккроссинг, мастер-классы для детей (Сквер рядом с Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва, Октябрьский пр., 19).
9 мая, 12.00 - Ликуй, мой город, в День Победы. Праздничный концерт детских коллективов города (Детский парк).
9 мая, 12.00 — 17.00 - Интерактивная площадка. Организатор — военно-патриотический центр «Патриот» (Детский парк).
9 мая - Красная гвоздика. За пожертвование любой суммы на лечение ветеранов волонтеры вручат значок (9 мая).
9 мая, 13.00 - Мы из прошлого. Интерактивная площадка от студенческого правительства Пскова и творческой компании «Astra video» (Ботанический сад, у памятного знака псковским партизанам).
9 мая, 13.00 — 15.00 - С песней в бою и на привале. Концерт бардовской песни и авторской поэзии (Ботанический сад у фонтана).
9 мая, 13.00 — 15.00 - Фронтовая завалинка. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой (спуск с ул. Профсоюзной).
9 мая, 13.00 — 15.30 - На привале победной весны. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Летний сад, у памятника А. С. Пушкину).
9 мая, 13.30 - Это надо живым. Тематическая концертная программа народного самодеятельного коллектива Молодежного театра «Гротеск» (Детский парк).
9 мая, 14.00 - И помнит Мир спасённый подвиг ваш. Праздничный концерт (Детский парк).
9 мая, 14.00 - Интерактивные площадки (у Дома офицеров, ул. Комдива Кирсанова):
— лагерь ратоборцев;
— живая библиотека;
— фестиваль настольных игр для детей;
— демонстрация современного вооружения;
— военно-полевая кухня.
9 мая, 16.00 - Пришла Победа в каждый двор. Праздничная программа (у Дома офицеров, ул. Комдива Кирсанова).
9 мая, 18.00 — 22.30 - Великий майский день. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой, амфитеатр, спуск с ул. Детской).
9 мая, 18.00 - Наследники Победы. Концерт образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А. П. Роора (ул. М. Горького, 23).
9 мая, 19.00 - Слава победному майскому дню. Праздничный концерт (Октябрьская площадь).
9 мая, 22.30 - Салют Победы. Праздничный фейерверк (Набережная реки Великой).
Напомним, в связи с празднованием 9 Мая в Пскове изменится режим работы общественного транспорта.
Вторник — воскресенье, с 09.00 до 18.00 - Два капитана. Оригинальная книжная графика из фондов музея-заповедника «Михайловское». «Самый псковский роман» Вениамина Каверина предстает перед зрителями в романтическом прочтении молодого московского художника Петра Любаева (Военно-исторический музей-заповедник, Остров, ул. Калинина, 1, тел.: +7 (81152) 3-19-50).
Ежедневно, с 10.00 до 18.00 - Псковский пейзаж. Живопись из фондов музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В экспозиции представлены полотна современных художников, выполненные в конце ХХ — начале XXI века и запечатлевшие красоту псковских пушкинских мест (Опочецкий районный центр культуры, Опочка, ул. Ленина, 64, тел.: (81131) 2-17-69).
С 9 по 12 мая, в 11.00, 13.00, 15.00, по предварительной заявке - Ягорий-свет. Фольклорная программа. На первый по весне запуск водяной мельницы всех зовут на мельничное подворье. Но, главное, на Егорьев день (он приходится на 6 мая) на Руси чествовали пастухов, в первый раз, опять же, после холодов выгоняющих скотину-кормилицу на пастбище. В общем, гости музея сразу узнают обо всех крестьянских праздниках первых майских дней и поучаствуют в «Егорьевых игрищах», какими они были еще при Пушкине. А хозяева «сыграют» им соответствующие случаю старинные песни и от души угостят всех егорьевской кашей и балабкой (Пушкинский Заповедник, музейный комплекс в деревне Бугрово , тел.: 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 21815).
Вторник — воскресенье, с 10.00 до 17.00 - Моя «Пиковая дама» в большой моде… Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Художественная выставка подготовлена к 185-летию выхода в свет повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» по материалам фондовых коллекций музея-заповедника «Михайловское» и частных собраний (Пушкинский Заповедник, усадьба «Петровское»).
Среда — воскресенье, с 9.00 до 17.00 - Дорога к Пушкину. Живопись и графика студентов и преподавателей Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политехнического университета На новой выставке есть и большие станковые полотна, побывавшие на всероссийских выставках, и эстампы, созданные «по мотивам» поездок в Святые Горы, и даже пленэрные этюды, выполненные в дни прошлогодней студенческой практики в музее (Музей-заповедник «Михайловское», Научно-культурный центр, пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21).
С 10.00 до 17.00 - Музей-усадьба народа сето. Музейная экспозиция. Единственный в России Государственный музей-усадьба народа сето в д. Сигово Печорского района располагается в подлинной усадьбе начала XX века. Хозяйка усадьбы познакомит с историей и неповторимой материальной культурой многих поколений сетоских семей. На экспозиции музея широко представлены предметы домашней утвари, орудия труда и рукоделия. Наиболее интересные экспонаты: большой ткацкий стан, конная льномялка, женский костюм, «боговы полотенца», деревянная статуя языческого бога Пеко (Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковская область, Печорский район, Музей-усадьба народа сето в д. Сигово, тел. 8-911- 385-34-61).
С 10.00 до 18.00 - Музей истории города Печоры. Музейная экспозиция. Печоры — старинный русский город Псковской земли, служивший надежной защитой северо-западных рубежей русского государства от поляков, литовцев и шведов. Разнообразные коллекции — археологии, изобразительного искусства, этнографии — рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., культуре и традициях малого народа сето (Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул. Международная, 6, Музей истории города Печоры, тел. 8(81148) 2-30-77).