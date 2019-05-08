Салют над рекой

ПСКОВ

8 мая, 10.00 — 12.00 - Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты. Торжественно-траурные ритуалы (Памятные знаки и места массовых захоронений).

8 мая, 11.00 - Благодарим, солдаты, вас! Встреча с ветеранами. Праздничный концерт учащихся Детской музыкальной школы № 4 (Школа № 18, ул. 23 Июля, 9).

8 мая, 14.00 - Торжественный вечер. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (БКЗ Псковской областной филармонии, ул. Некрасова, 24).

8 мая, 16.00 - И в вечном карауле Память у вечного огня стоит. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков — город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата (Пл. Победы).

8 мая, 11.00 - О той весне... Праздничный концерт учащихся Детской школы искусств (Детская художественная школа, ул. О. Кошевого, 8).

9 мая, 10.00 - Праздничный парад. Парад войск Псковского гарнизона. Плац-концерт «О том, что дорого и свято...» (Пл. Ленина).

9 мая, 11.00 - Парад победителей. Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк», сбор в 10.30 за Центром семьи на площади Ленина (Пл. Ленина — Зеленый театр).

9 мая, 11.00 - День открытых дверей. Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (Псковский музей-заповедник, Некрасова, 7).

9 мая, 12.00 - Равнение на Победу. Праздничная концертная программа (Зеленый театр).

9 мая, 12.00 - Наша общая Победа. Открытый микрофон с участием ветеранов, детей войны, псковских поэтов и бардов. Выставка военной атрибутики, буккроссинг, мастер-классы для детей (Сквер рядом с Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва, Октябрьский пр., 19).

9 мая, 12.00 - Ликуй, мой город, в День Победы. Праздничный концерт детских коллективов города (Детский парк).

9 мая, 12.00 — 17.00 - Интерактивная площадка. Организатор — военно-патриотический центр «Патриот» (Детский парк).

9 мая - Красная гвоздика. За пожертвование любой суммы на лечение ветеранов волонтеры вручат значок (9 мая).

9 мая, 13.00 - Мы из прошлого. Интерактивная площадка от студенческого правительства Пскова и творческой компании «Astra video» (Ботанический сад, у памятного знака псковским партизанам).

9 мая, 13.00 — 15.00 - С песней в бою и на привале. Концерт бардовской песни и авторской поэзии (Ботанический сад у фонтана).

9 мая, 13.00 — 15.00 - Фронтовая завалинка. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой (спуск с ул. Профсоюзной).

9 мая, 13.00 — 15.30 - На привале победной весны. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Летний сад, у памятника А. С. Пушкину).

9 мая, 13.30 - Это надо живым. Тематическая концертная программа народного самодеятельного коллектива Молодежного театра «Гротеск» (Детский парк).

9 мая, 14.00 - И помнит Мир спасённый подвиг ваш. Праздничный концерт (Детский парк).

9 мая, 14.00 - Интерактивные площадки (у Дома офицеров, ул. Комдива Кирсанова):

— лагерь ратоборцев;

— живая библиотека;

— фестиваль настольных игр для детей;

— демонстрация современного вооружения;

— военно-полевая кухня.

9 мая, 16.00 - Пришла Победа в каждый двор. Праздничная программа (у Дома офицеров, ул. Комдива Кирсанова).

9 мая, 18.00 — 22.30 - Великий майский день. Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой, амфитеатр, спуск с ул. Детской).

9 мая, 18.00 - Наследники Победы. Концерт образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А. П. Роора (ул. М. Горького, 23).

9 мая, 19.00 - Слава победному майскому дню. Праздничный концерт (Октябрьская площадь).

9 мая, 22.30 - Салют Победы. Праздничный фейерверк (Набережная реки Великой).

Напомним, в связи с празднованием 9 Мая в Пскове изменится режим работы общественного транспорта.