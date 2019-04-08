Танцы о войне

Каждый «Ситцевый бал» посвящен определенным годам Великой Отечественной войны. В этом году он пройдет в Пскове в четвертый раз и будет посвящен 1944 году. В театрально-танцевальной постановке традиционно примут участие студенты и школьники. «Ситцевые балы» проводили в довоенное время. Девушки и юноши, со своими мечтами и стремлениями, готовились к вступлению в новую пору жизни. Но выпускникам 1941 года не повезло, начавшаяся война перевернула их жизнь с ног на голову.

Пережить историю

Главная идея, как рассказала один из организаторов бала Елизавета Степанова, погрузить молодежь в атмосферу того времени. Участники получают заряд эмоций, проживая истории реальных псковичей, которые жили, любили и погибали во время Великой Отечественной войны. - Это больше, чем просто танцы и песни. Во время подготовки к балу, изучая историю, ты действительно начинаешь чувствовать себя участником балов 40-х годов, - поделилась эмоциями участница бала Анна Шутова. - У нас была сцена расставания, и на репетиции организаторы говорили: представьте, что вы действительно больше не увидите этого человека, что он не вернется никогда. Я слушала это, и у меня наворачивались слезы. Я чувствовала, что больше не увижу своего партнера. Во время бала ты понимаешь, как счастлив, что живешь сейчас, а не тогда. И вообще начинаешь задумываться, что жизнь большее, чем ты думаешь. Слез на мероприятии не могли сдержать все: и участники, и зрители. Подготовка к «Ситцевому балу» ведется в течение всего года: организаторы собирают интересную информацию. С января начинается работа над сценарием и хореографией. – Сценарий должен быть выверенным, оригинальным, основанным на реальных событиях. Он должен брать за душу, – пояснила Елизавета Степанова. – В него надо вплести танцевальное действие.

Не только танцы

В процессе подготовки к выступлению молодые люди не только учатся танцевать, но и слушают лекции на тему Великой Отечественной войны, участвуют в акции «Мы из прошлого», на которой убирают и благоустраивают места захоронения погибших воинов, посещают экскурсии по местам, связанным с войной. В этом году добавится военно-ролевая игра на молодежном слете «Академии лидерства». Важный элемент «Ситцевого бала» - костюмы. Участники их готовят под бдительным контролем организаторов. Ребята стремятся сохранить и передать дух довоенных балов: девочки надевают ситцевые платья, носочки и туфельки, а мальчики - брюки и рубашку. – Если к нам приходит молодой человек с какой-то новомодной прической - это, конечно, караул. Приходится как-то вплетать это дело органично, – сетует Елизавета Степанова. Попасть на «Ситцевый бал» может любой школьник или студент, готовый отдавать свое личное время на подготовку.

КСТАТИ «Ситцевый бал» состоится 5 мая, репетиции начнутся с 21 апреля.