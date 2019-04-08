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Культура

Танцы о войне

Ситцевые платья вместо кринолинов и шифона, а новомодные прически - караул

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Семён Смородин
8 апреля 2019 года, 10:58
Фото: из официальной группы «Ситцевый бал» «ВКонтакте»
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Каждый «Ситцевый бал» посвящен определенным годам Великой Отечественной войны. В этом году он пройдет в Пскове в четвертый раз и будет посвящен 1944 году. В театрально-танцевальной постановке традиционно примут участие студенты и школьники.

«Ситцевые балы» проводили в довоенное время. Девушки и юноши, со своими мечтами и стремлениями, готовились к вступлению в новую пору жизни. Но выпускникам 1941 года не повезло, начавшаяся война перевернула их жизнь с ног на голову.

Попасть на «Ситцевый бал» может любой школьник или студент.
Фото из официальной группы «Ситцевый бал» «ВКонтакте».

Пережить историю

Главная идея, как рассказала один из организаторов бала Елизавета Степанова, погрузить молодежь в атмосферу того времени. Участники получают заряд эмоций, проживая истории реальных псковичей, которые жили, любили и погибали во время Великой Отечественной войны.

- Это больше, чем просто танцы и песни. Во время подготовки к балу, изучая историю, ты действительно начинаешь чувствовать себя участником балов 40-х годов, - поделилась эмоциями участница бала Анна Шутова. - У нас была сцена расставания, и на репетиции организаторы говорили: представьте, что вы действительно больше не увидите этого человека, что он не вернется никогда. Я слушала это, и у меня наворачивались слезы. Я чувствовала, что больше не увижу своего партнера. Во время бала ты понимаешь, как счастлив, что живешь сейчас, а не тогда. И вообще начинаешь задумываться, что жизнь большее, чем ты думаешь. Слез на мероприятии не могли сдержать все: и участники, и зрители.

Подготовка к «Ситцевому балу» ведется в течение всего года: организаторы собирают интересную информацию. С января начинается работа над сценарием и хореографией.

– Сценарий должен быть выверенным, оригинальным, основанным на реальных событиях. Он должен брать за душу, – пояснила Елизавета Степанова. – В него надо вплести танцевальное действие.

Участники бала готовят костюмы под бдительным присмотром организаторов.
Фото из официальной группы «Ситцевый бал» «ВКонтакте».

Не только танцы

В процессе подготовки к выступлению молодые люди не только учатся танцевать, но и слушают лекции на тему Великой Отечественной войны, участвуют в акции «Мы из прошлого», на которой убирают и благоустраивают места захоронения погибших воинов, посещают экскурсии по местам, связанным с войной.

В этом году добавится военно-ролевая игра на молодежном слете «Академии лидерства».

Важный элемент «Ситцевого бала» - костюмы. Участники их готовят под бдительным контролем организаторов. Ребята стремятся сохранить и передать дух довоенных балов: девочки надевают ситцевые платья, носочки и туфельки, а мальчики - брюки и рубашку.

– Если к нам приходит молодой человек с какой-то новомодной прической - это, конечно, караул. Приходится как-то вплетать это дело органично, – сетует Елизавета Степанова.

Попасть на «Ситцевый бал» может любой школьник или студент, готовый отдавать свое личное время на подготовку.

КСТАТИ

«Ситцевый бал» состоится 5 мая, репетиции начнутся с 21 апреля.

СПРАВКА

Записаться на «Ситцевый бал» можно в официальной группе «ВКонтакте».

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