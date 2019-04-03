Апрельские котики

Все интернет-зависимые знают: хочешь собрать больше лайков — ставь картинку с котиком. Работает всегда. Усатым-полосатым с радостью свои голоса отдают и домохозяйки, и бизнес-леди, и дети, и подростки, и серьезные мужчины. Псковский Дом ремесел не стоит в стороне от современных тенденций, поэтому готовит к открытию выставку «Страшнее кошки зверя нет». Только лайки и хорошее настроение будут генерировать не в виртуальном мире, а в самом настоящем.

Осенью прошлого года в Дом ремесел пришел котенок. Работники областного Центра народного творчества ее (оказалось, девочка) подобрали, назвали Мусей и оставили жить у себя в здании.

— Дом наш очень старый, деревянный, периодически появляются мыши, — рассказала заведующая сектором декоративно-прикладного творчества Дома ремесел Наталья Бочина. — К нам котенком попала кошка. Очень симпатичная, ее запомнили посетители, дети до сих пор приходят и спрашивают: где ваша киса? Мы ее очень любили, но все же кошка на работе — это не так просто. У нас сигнализация, приходилось на ночь котенка закрывать в отдельном помещении, она скучала, поэтому через несколько месяцев отдали ее в хорошую семью.

Воспоминаниями о кошке Мусе, жившей в Доме ремесел, навеяна тематическая выставка, но и не только.

— День кошки отмечали 1 марта, это очень популярная в последнее время тема, многие интересуются жизнью животных, держат кошек дома, — пояснила замысел выставки Наталья Бочина. — У нас очень много художников, кукольниц, которым также близка эта тема, мы подумали, что было бы забавно сделать такую выставку. Наши авторы интересно работают с этой темой, например, у художницы Людмилы Яковлевой есть целый цикл пословиц и поговорок, воплощенных в графике.

В марте, как рассказала специалист, выставку не получилось сделать, поэтому перенесли на апрель.

— Очень долго искали название и остановились на «Страшнее кошки зверя нет» — цитате из басни Ивана Крылова. Решили подойти к теме с юмором, — поделилась Наталья Бочина. — Кошки на выставке будут представлены очень разные: и живописные, и игрушечные, и вязаные, и керамические, и графические, из металла, из ткани, из бумаги, из папье-маше. Художники разного уровня, но кошачья выставка очень весенняя получается.

В выставке участвуют художники из Пскова, Петербурга и нескольких районов области. Из Северной столицы свои работы прислала художник Наталья Трубина, свой взгляд на кошек представит Игорь Иванюк, роскошных керамических кошек покажет Ольга Тихонова, тематическими акварелями порадует Галина Дьячок. Будут на выставке и работы воспитанников из Дома детского творчества.

— Не надо скептически относиться к детскому творчеству, они представят очень яркие интересные работы, — предупреждает искусствовед Ольга Кошелькова и отмечает, что любая выставка должна дарить настроение, а коты у всех вызывают хорошие ассоциации. — Кошка — существо серьезное, я бы призвала к ней относиться серьезно.

Выставка откроется в Доме ремесел (ул. Некрасова, 8) 4 апреля, в 17.00.