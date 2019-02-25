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Культура

На равных правах

Почему Псковский музей передумали присоединять к Изборскому и кто будет руководить новой структурой

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Светлана Синцова
25 февраля 2019 года, 12:26
Фото: Андрей Степанов
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Псковские общественники проконтролируют процесс объединения музеев и передачу нового учреждения на федеральный уровень.

Впервые за 13 лет

- Объединение любых учреждений - процесс сложный. Мы идем тем путем, который бы устраивал всех, - заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании региональной Общественной палаты 19 февраля.

Создание на базе Псковского и Изборского музеев объединенного учреждения с целью дальнейшего придания ему федерального статуса вызвало множество вопросов и опасений у культурной общественности. Руководство области выстроило открытый диалог с коллективами обоих музеев. Губернатор Михаил Ведерников принял решение, что руководить новым учреждением будет «третье лицо». Фамилия пока не называется, но уже известно, что будет не директор музея в Пскове и в Изборске. Они, к слову, свои посты сохранят.

К обсуждению подключили общественность. Волнующие многих вопросы еще раз рассмотрели на заседании Общественной палаты. Жанна Малышева напомнила общественникам и музейщикам, что решение о придании объединенному музею федерального статуса принято в августе прошлого года во время визита министра культуры Владимира Мединского.

Это очень значимое событие для нашего региона. Работа по возможной федерализации наших ведущих музеев велась на протяжении 13 лет, но вопрос не находил положительного решения. А сейчас у нас появилась такая возможность.

Жанна Малышева, председатель комитета по культуре Псковской области 
Она подчеркнула, что Псковский и Изборский музеи являются хранителями ценнейших памятников культуры федерального и регионального значения, а передача этих объектов на федеральный уровень позволит говорить о другом уровне финансирования. Увеличение средств на содержание и развитие музея положительно отразится и на уровне зарплат сотрудников.

По словам Жанны Малышевой, перед ее комитетом стоит задача «создать юридическое лицо в том наборе объектов, который будет согласован с Министерством культуры»:

- Мы оперативно, опережая сроки, представили в Министерство культуры всю исчерпывающую документацию, касающуюся имущества и музейных коллекций. Будем бороться, чтобы максимальное количество объектов и опорные дестинации, как Кремль, и наши маленькие уникальные музеи вошли в состав объединенного федерального музея.

Краткий путь

По словам председателя комитета, провести объединение двух государственных музеев было возможно двумя путями: путем слияния или путем присоединения. А поскольку сделать это необходимо было в кратчайшие сроки, объединить музеи планировали всего за два с половиной месяца через присоединение имущества одного из музеев к другому.

- Изборский музей целиком, все его объекты и коллекции, принят Министерством культуры для передачи на федеральный уровень. В Псковском музее несколько объектов не вошли в этот перечень. Поэтому более выгодной была ситуация присоединения к тому учреждению, которое полностью переходит на федеральный уровень, - пояснила Жанна Малышева.

По ее словам, все действия обсуждались в рамках рабочей группы, куда входили не только сотрудники комитета, но и представители обоих музеев. Было много сомнений и непонимания, но по большинству вопросов удалось достичь консенсуса.

- Мы были благодарны коллегам за все вопросы, в том числе неудобные, - утверждает Малышева. - За этот период удалось многое обсудить и прийти к единому мнению о структуре будущего учреждения.

«Россия в Белоруссию не вольется»

Согласно новой «дорожной карте», реорганизация Псковского и Изборского музеев будет проходить путем слияния - то есть это объединение двух музеев на равных правах.

Уже создан проект штатного расписания, который сохраняет все рабочие места, наименования должностей, функционал, уровень заработной платы.

То есть «Россия в Белоруссию не вливается»?

Александр Бушуев,
член Общественной палаты 
- Нет, на равных правах два музея входят в состав объединенного музея, - заверила чиновница.

Процесс реорганизации займет примерно пять месяцев. Планируется, что в структуре объединенного музея будет генеральный директор, объединенная бухгалтерия и два параллельно существующих самостоятельных структурных подразделения со своими руководителями и со своими штатами.

- Принято решение, что ни один из действующих директоров не займет пост генерального директора. Это будет третье лицо, - подчеркнула председатель комитета. Она также добавила, что советником губернатора по сопровождению процесса объединения музеев будет Александр Голышев.

Жанна Малышева подчеркнула, что создаваемая сейчас модель объединенного музея – это модель переходного этапа. Что будет с новым музеем дальше, решать уже Министерству культуры.

Что касается названия будущего музея, этот вопрос пока остается открытым. Первоначально планировалось назвать его Псково-Изборским музеем-заповедником, чтобы Изборск тоже звучал в названии, поскольку это «будет правильным с точки зрения продвижения туристического продукта». Это предложение рассматривается.

Компетентно

Для профессионального сообщества не вызывало вопросов, что передача на федеральный уровень и объединение – это благо. Предварительно, бюджет музеев увеличивается в два раза. Я бы хотел, чтобы у псковичей возникла одна оценка: это дело очень нужное. На сегодняшний день проведена огромная работа, которую необходимо довести до конца. Мы не должны допустить никаких ошибок.

Александр Голышев, общественный советник губернатора по вопросам культуры и музейного дела

Встреча в Общественной палате мне представляется важной, поскольку это первая развернутая презентация этапов реорганизации ведущих наших музеев. Напряжение возникло из-за того, что не все было понятно, известно. Процесс реорганизации предполагался как скоростной - за два месяца начать, закончить, реорганизовать и передать в федерацию. Но все, что связано с культурой, с духовной жизнью общества, очень плохо укладывается в регламенты кавалерийских атак.

И то, что нам общими усилиями коллективов, Общественной палаты, всей заинтересованной общественности удалось достигнуть взаимопонимания, свидетельствует о значительной степени зрелости коллективов музеев-заповедников, культурной общественности и гражданского общества. 

Зинаида Иванова, директор Псковского областного колледжа искусств
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