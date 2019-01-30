Трогать — можно

В первом зале, наравне с иконами, будут представлены археологические находки, в том числе и дохристианского периода. Многие из них покажут впервые. Во втором зале разместят иконы и художественное серебро. В третьем зале рядом с иконами XVII и XVIII веков будут проводиться временные выставки и лектории. — Оставляя свободное пространство, мы планируем регулярно вводить в экспозиции новинки под эгидой «Выставки одного предмета», тем самым оставляем за собой возможность показывать что-то новое — давать лишний повод и пробуждать интерес посетить наш музей не только у туристов, но и у псковичей. Одновременно с началом работы экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» откроется выставка, посвященная группе икон, объединенных очень необычной иконографией, — интригует Мария Дубровская. Каждый уголок будет задействован: предусмотрены подиумы, витрины, в том числе объемные витрины в центре зала с возможностью кругового обзора. По словам Марии Дубровской, новая экспозиция — это принципиально новое выставочное пространство, где для наиболее выгодной презентации предметов из музейной коллекции используется современная инфографика, свет и цвет. В залах Поганкиных палат освещение было явно недостаточным. При монтаже новой экспозиции музейщики постарались учесть недочеты прошлого и наиболее выгодно осветить экспонаты из нашей «драгоценной коллекции».

Доступен для всех

В новой экспозиции появятся предметы, делающие музей доступным и для людей с ограниченными возможностями. По программе «Доступная среда» в музее появились макеты храма Богоявления с Запсковья и Поганкиных палат, созданные в масштабе 1:75. Уменьшенные копии этих псковских памятников очень реалистичны и позволяют максимально подробно изучить их архитектурные особенности людям с нарушениями зрения.

Это уникальные тактильные архитектурные макеты, которые не просто можно, но и нужно будет трогать руками. Попробуйте прикоснуться к макету и подмакетнику. Подмакетник холодный на ощупь, а для макета используется специальный синтетический материал, который дает теплый эффект. Он имеет приятную, слегка матовую поверхность.

Марина Николаева, автор проекта, сотрудник пресс-службы Псковского музея — научный сотрудник

Помимо того что незрячие посетители музея смогут руками «увидеть» эти памятники архитектуры, макеты сопровождены табличками с пояснением, выполненным шрифтом Брайля. Также на одной из табличек показан элемент типичного псковского орнамента в более крупном масштабе. В России очень мало музеев, у которых имеются подобные тактильные архитектурные макеты. Аналогичные макеты есть сейчас только в московском музее архитектуры имени А.В. Щусева. — И та же организация Inclusive Division, которая сотрудничает с этим музеем, сделала макеты для нас, — говорит Марина Николаева. — Наши московские партнеры также порекомендовали тактильный осмотр макета сопровождать тифлокомментарием — специальным лаконичным и емким описанием предмета, благодаря которому визуализация превращается в аудиализацию. Совместно с ними мы адаптируем экскурсионные программы для незрячих и слабовидящих людей. Для этой категории посетителей создана и карта-схема Пскова, за основу которой взята карта XVI века. Изображения на ней условные, но они позволяют двумя руками ощутить, как выглядели стены и башни города. Изображения также сопровождаются шрифтом Брайля.

Музей должен быть доступен для посетителей с любыми возможностями здоровья. В создании безбарьерной среды псковскому музею помогают партнеры из Великого Новгорода — экспертный центр «Стройдоступность». — Директор экспертного центра Владимир Маслов лично включился в работу и помогал нам, вплоть до того, что сам ездил по нашим объектам и измерял размеры уличного оборудования, которое мы монтируем в Кремле, чтобы не было «условных» пандусов, на которые никто не сможет заехать. В дальнейшем макеты и другое оборудование, полученное в рамках программы «Доступная среда», будут размещены во Дворе Постникова на Запсковье, где после реставрации откроется Музейный образовательный центр. Помещение будет приспособлено и для маломобильных групп населения. Пока музейщики не могут с точностью до одного дня анонсировать открытие нового пространства, однако обещают, что это произойдет в феврале.