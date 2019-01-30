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Культура

Трогать — можно

Благодаря закрытию на реставрацию Поганкиных палат посетители Псковского музея смогут увидеть привычные экспонаты с необычной стороны

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Светлана Синцова
30 января 2019 года, 09:34
Фото: Андрей Степанов
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На время масштабной реставрации Музейного квартала псковичей и гостей города не лишат знакомства с искусством древнего Пскова. Новую экспозицию на период реконструкции Поганкиных палат, которая будет длиться еще два года, разместят в головном здании музея. Уже готовы выставочные залы для новой экспозиции в красном, синем и зеленом тонах. Посетители не только смогут увидеть привычные экспонаты из Поганкиных палат, но и временные выставки, посвященные одному предмету. Первый такой выставочный проект уже готов и станет приятным сюрпризом для ценителей древнерусской живописи. Благодаря новой экспозиции посетители музея смогут увидеть предметы, которые ранее не экспонировались.

Драматические сочетания

В основу цветового оформления залов легли традиционные цвета для псковской иконописи. Именно в такую атмосферу, на время реконструкции переедут предметы из трех основных экспозиций: иконописи, художественного серебра и исторической. Работают над созданием новой выставки археологи, историки, искусствоведы и дизайнеры Псковского музея.

В ноябре разобраны постоянные экспозиции, к которым псковичи и гости города привыкли за много лет. В музее сложился необыкновенно удобный момент, когда мы можем изменить выставочную концепцию в соответствии с современными тенденциями в оформлении музейных пространств, интересно и по-новому сделать информационное сопровождение предметов. В трех залах будут объединены произведения иконописи, декоративно-прикладного искусства и археологические находки раннего Средневековья, они расскажут о дохристианской культуре северных территорий славянского мира, одним из центров которого выступает и Псков. Этими залами мы будем пользоваться в течение следующих двух лет, пока Поганкины палаты и Картинная галерея в здании бывшей художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита будут находиться на реставрации.


Мария Дубровская, куратор экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», старший научный сотрудник 
Благодаря такому сочетанию экспонатов музей надеется дать цельное представление о развитии городского ядра Пскова и церковного искусства, определяющего средневековую культуру. Экспозиция будет разбита на блоки. Их особенности подчеркнут цветами, выбранными на основе традиционных сочетаний псковской школы иконописи:

— В первую очередь это, конечно, драматическое сочетание алого и зеленого, — поясняет куратор. — При оформлении пространства одного из залов мы решили использовать также и синий цвет. Меняя цветовое оформление от зала к залу, мы нацелены расширить впечатление зрителя, придать экспонатам новое звучание.

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Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
В первом зале, наравне с иконами, будут представлены археологические находки, в том числе и дохристианского периода. Многие из них покажут впервые. Во втором зале разместят иконы и художественное серебро. В третьем зале рядом с иконами XVII и XVIII веков будут проводиться временные выставки и лектории.

— Оставляя свободное пространство, мы планируем регулярно вводить в экспозиции новинки под эгидой «Выставки одного предмета», тем самым оставляем за собой возможность показывать что-то новое — давать лишний повод и пробуждать интерес посетить наш музей не только у туристов, но и у псковичей. Одновременно с началом работы экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» откроется выставка, посвященная группе икон, объединенных очень необычной иконографией, — интригует Мария Дубровская.

Каждый уголок будет задействован: предусмотрены подиумы, витрины, в том числе объемные витрины в центре зала с возможностью кругового обзора. По словам Марии Дубровской, новая экспозиция — это принципиально новое выставочное пространство, где для наиболее выгодной презентации предметов из музейной коллекции используется современная инфографика, свет и цвет. В залах Поганкиных палат освещение было явно недостаточным. При монтаже новой экспозиции музейщики постарались учесть недочеты прошлого и наиболее выгодно осветить экспонаты из нашей «драгоценной коллекции».

Мария Дубровская и Марина Николаева откроют тайны древнего Пскова на новом месте.
Фото Андрея Степанова.

Доступен для всех

В новой экспозиции появятся предметы, делающие музей доступным и для людей с ограниченными возможностями. По программе «Доступная среда» в музее появились макеты храма Богоявления с Запсковья и Поганкиных палат, созданные в масштабе 1:75. Уменьшенные копии этих псковских памятников очень реалистичны и позволяют максимально подробно изучить их архитектурные особенности людям с нарушениями зрения.

Это уникальные тактильные архитектурные макеты, которые не просто можно, но и нужно будет трогать руками. Попробуйте прикоснуться к макету и подмакетнику. Подмакетник холодный на ощупь, а для макета используется специальный синтетический материал, который дает теплый эффект. Он имеет приятную, слегка матовую поверхность.


Марина Николаева, автор проекта, сотрудник пресс-службы Псковского музея — научный сотрудник 
Помимо того что незрячие посетители музея смогут руками «увидеть» эти памятники архитектуры, макеты сопровождены табличками с пояснением, выполненным шрифтом Брайля. Также на одной из табличек показан элемент типичного псковского орнамента в более крупном масштабе. 

В России очень мало музеев, у которых имеются подобные тактильные архитектурные макеты. Аналогичные макеты есть сейчас только в московском музее архитектуры имени А.В. Щусева.

— И та же организация Inclusive Division, которая сотрудничает с этим музеем, сделала макеты для нас, — говорит Марина Николаева. — Наши московские партнеры также порекомендовали тактильный осмотр макета сопровождать тифлокомментарием — специальным лаконичным и емким описанием предмета, благодаря которому визуализация превращается в аудиализацию. Совместно с ними мы адаптируем экскурсионные программы для незрячих и слабовидящих людей.

Для этой категории посетителей создана и карта-схема Пскова, за основу которой взята карта XVI века. Изображения на ней условные, но они позволяют двумя руками ощутить, как выглядели стены и башни города. Изображения также сопровождаются шрифтом Брайля.

Поганкины палаты будут закрыты еще два года.
Фото Андрея Степанова.
Музей должен быть доступен для посетителей с любыми возможностями здоровья. В создании безбарьерной среды псковскому музею помогают партнеры из Великого Новгорода — экспертный центр «Стройдоступность».

— Директор экспертного центра Владимир Маслов лично включился в работу и помогал нам, вплоть до того, что сам ездил по нашим объектам и измерял размеры уличного оборудования, которое мы монтируем в Кремле, чтобы не было «условных» пандусов, на которые никто не сможет заехать.

В дальнейшем макеты и другое оборудование, полученное в рамках программы «Доступная среда», будут размещены во Дворе Постникова на Запсковье, где после реставрации откроется Музейный образовательный центр. Помещение будет приспособлено и для маломобильных групп населения.

Пока музейщики не могут с точностью до одного дня анонсировать открытие нового пространства, однако обещают, что это произойдет в феврале. 

ПОДРОБНОСТИ

Экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова» в головном здании музея на ул. Некрасова, 7, будет работать как минимум два года. За это время планируется реставрировать Поганкины палаты, экспозиционные площади которых увеличатся за счет использования обширных подклетов (подвалов). Там разместятся зал временных выставок, зал для работы с группами Музейного образовательного центра. Одновременно с этим проходит реконструкция Дома Ксендза и здания бывшей художественно-промышленной школы Н.Ф. Фан-дер-Флита. В последнем также значительно расширятся выставочные площади: есть планы увеличить картинную галерею за счет цокольного этажа, где будут представлены современная живопись и скульптура.

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