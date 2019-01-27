Ольга под куполом

«Сделали как могли», — скромно говорят создатели проекта. Однако «Сказание о древнем городе» — постановка уникальная. В ней цирк соединился с театром. Циркачи показывают не просто сложные акробатические, эффектные номера, а рассказывают целую историю, связанную с княгиней Ольгой. Для самодеятельного коллектива задумка и воплощение, пожалуй, грандиозные. И не только потому, что на нее «Псковский цирк» потратил почти полмиллиона рублей, большая часть из которых заработана собственными силами. Здесь и почти театральные костюмы, свет, декорации, видеокартинка и закадровый текст.

Я смотрю за реакцией школьников, которые приходят на спектакль. Старшеклассники, 8-9 класс, идут в цирк, как обычно, с попкорном и прочим. Мы привыкли, что после каждого номера нам аплодируют, а здесь тишина. Дети застывают от неожиданности и забывают про попкорн.

Основная цель циркового выступления — показать свои навыки, но в этой театральной постановке наша цель — чтобы дети изучали свою культуру, искусство и историю. Такая постановка — эффективный метод кратко, сжато показать детям, подросткам и даже взрослым историю своего края.

Образы с икон

Зрителей погружают в атмосферу старины. Начинается спектакль со сцены языческого праздника Ивана Купалы. Затем зрители видят, как молодая Ольга встречается с князем Игорем, видят битву, в которой погибает князь, следят за тем, как княгиня отомстила за смерть мужа, переживают крещение княгини. Своими выразительными средствами показывают циркачи легенду о трех лучах и начале строительства Троицкого собора.

Третья часть, над которой сейчас работают артисты, заключительная. Полностью показать спектакль планируют в Ганзейские дни.

— Идея зародилась десять лет назад. Но возможность воплотить ее появилась только недавно, — пояснила Ирина Михайлова.— Не было тех, кто смог бы реализовать все задумки. Сейчас основная группа коллектива — 38 человек, они все задействованы — это и массовка, и главные роли.

Сценарий написала режиссер Светлана Васильева.

— Я очень долго искала человека, который напишет этот сценарий, — отмечает Ирина Александровна. — Трюки — одно, а слово и достойная музыка — другое. Дважды наши артисты прослушали лекции псковского историка о княгине Ольги. Она из рода викингов, в то же время на экраны вышел фильм про викингов — поэтому в воздухе Ольга в тунике и брюках: в платье не полетаешь.

Эскизы костюмов, а затем и их реальное воплощение для псковского цирка сделала Юлия Иванова, с которой коллектив сотрудничает около шести лет.

— Подсмотрели, как в фильме у викингов сделаны кольчуги — кожаные с заклепками, повторили, — замечает худрук цирка. — Когда на сцену выходят шесть мужчин с настоящими мечами и щитами, это производит большой эффект на зрителей.

Муж Ирины Михайловой — кузнец. Специально для постановки он выковал мечи, а уроки боя артисты брали у псковских реконструкторов. Есть в спектакле и псковские образы: царь-снеток, река Великая, в которой, как считается, добывали жемчуг.