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Культура

Ольга под куполом

Царь-снеток, доспехи из фильма «Викинг», артисты 4 лет от роду и зрители-школьники, забывающие жевать попкорн, — в Пскове подготовили цирковое представление о покровительнице города княгине Ольге

Текст:
Алёна Комарова
27 января 2019 года, 09:05
Фото: Фото из сообщества «Народный коллектив «Псковский цирк», ГКЦ» «ВКонтакте»
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Народный самодеятельный коллектив «Псковский цирк» готовится к премьере третьей части театрально-цирковой постановки «Сказание о древнем городе», главной героиней которой является княгиня Ольга — небесная покровительница Пскова.

«Сделали как могли», — скромно говорят создатели проекта. Однако «Сказание о древнем городе» — постановка уникальная. В ней цирк соединился с театром. Циркачи показывают не просто сложные акробатические, эффектные номера, а рассказывают целую историю, связанную с княгиней Ольгой. Для самодеятельного коллектива задумка и воплощение, пожалуй, грандиозные. И не только потому, что на нее «Псковский цирк» потратил почти полмиллиона рублей, большая часть из которых заработана собственными силами. Здесь и почти театральные костюмы, свет, декорации, видеокартинка и закадровый текст.

Я смотрю за реакцией школьников, которые приходят на спектакль. Старшеклассники, 8-9 класс, идут в цирк, как обычно, с попкорном и прочим. Мы привыкли, что после каждого номера нам аплодируют, а здесь тишина. Дети застывают от неожиданности и забывают про попкорн.

Ирина Михайлова, художественный руководитель коллектива

Основная цель циркового выступления — показать свои навыки, но в этой театральной постановке наша цель — чтобы дети изучали свою культуру, искусство и историю. Такая постановка — эффективный метод кратко, сжато показать детям, подросткам и даже взрослым историю своего края.

Елена Гаврилова, помощник и соратник коллектива

Образы с икон

Зрителей погружают в атмосферу старины. Начинается спектакль со сцены языческого праздника Ивана Купалы. Затем зрители видят, как молодая Ольга встречается с князем Игорем, видят битву, в которой погибает князь, следят за тем, как княгиня отомстила за смерть мужа, переживают крещение княгини. Своими выразительными средствами показывают циркачи легенду о трех лучах и начале строительства Троицкого собора.

Третья часть, над которой сейчас работают артисты, заключительная. Полностью показать спектакль планируют в Ганзейские дни.

— Идея зародилась десять лет назад. Но возможность воплотить ее появилась только недавно, — пояснила Ирина Михайлова.— Не было тех, кто смог бы реализовать все задумки. Сейчас основная группа коллектива — 38 человек, они все задействованы — это и массовка, и главные роли.

Сценарий написала режиссер Светлана Васильева.

— Я очень долго искала человека, который напишет этот сценарий, — отмечает Ирина Александровна. — Трюки — одно, а слово и достойная музыка — другое. Дважды наши артисты прослушали лекции псковского историка о княгине Ольги. Она из рода викингов, в то же время на экраны вышел фильм про викингов — поэтому в воздухе Ольга в тунике и брюках: в платье не полетаешь.

Эскизы костюмов, а затем и их реальное воплощение для псковского цирка сделала Юлия Иванова, с которой коллектив сотрудничает около шести лет.

— Подсмотрели, как в фильме у викингов сделаны кольчуги — кожаные с заклепками, повторили, — замечает худрук цирка. — Когда на сцену выходят шесть мужчин с настоящими мечами и щитами, это производит большой эффект на зрителей.

Муж Ирины Михайловой — кузнец. Специально для постановки он выковал мечи, а уроки боя артисты брали у псковских реконструкторов. Есть в спектакле и псковские образы: царь-снеток, река Великая, в которой, как считается, добывали жемчуг.

Время, проведённое на спектакле, пролетает незаметно.
Фото из сообщества «Народный коллектив «Псковский цирк», ГКЦ» «ВКонтакте».

Одно целое

Дети разных возрастов — основная часть коллектива Псковского цирка. В спектакле участвуют артисты от 4 лет.

— Мне очень нравится, как мои ребята выходят на сцену, — замечает Ирина Михайлова. — Наш хореограф Марианна Никандрова говорит, что таких глаз у детей никогда не видела. Они выходят и проживают эту историю, это дорогого стоит, и зритель верит тому, что происходит на сцене. Дети очень разные, но на сцене они играют как одно целое.

Сейчас спектакль длится около часа, полная версия — 1 час 20 минут. Но, как говорит Елена Гаврилова, время пролетает незаметно.

«Сказание о древнем городе» смогли уже оценить не только псковские зрители. Готовые части постановки наши циркачи возили на фестиваль городов воинской славы в Архангельске и получили главный приз. В ноябре свое мастерство псковские артисты показывали на московском фестивале «Золотое сечение», который проходит на базе единственного в стране циркового училища им. М. Н. Румянцева (Карандаша), в числе фестивальных номеров были сцены из «Сказания».

— На фестивале было более 200 номеров, мы представили пять и заняли несколько вторых мест и третье место. Фрагмент «Папоротник» из спектакля стал призовым. На фестивале мы были первый раз. К нам присматривались, но результат хороший. Туда приезжают коллективы из больших городов, которые работают при профессиональных цирках, мы на их фоне не проигрываем. 

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