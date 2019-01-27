Повелительница травы

Количество ее учеников давно перевалило за сотню. А число сплетенных предметов Наталья Михайловна даже не считала.
История Натальи Мартыновой не типична. Обычно люди садились за прялку или вспоминали бабушкины технологии плетения корзинок в кризисные 90-е, когда работы не было, а семью кормить как-то было надо. У Натальи Михайловны к тому времени уже были ученики. И многим из них она действительно помогла получить новую профессию и выкарабкаться из безденежья.
Плетением из травы Наталья Мартынова увлеклась сорок лет назад.
Фото Ольги Миронович.
В 1979 году — именно тогда началась история порховской мастерицы — и в ее жизни и в жизни страны было все стабильно. Наталья Мартынова работала агрономом, растила с мужем четверых детей. В семье выписывали много журналов для детей и взрослых.
— Журнал «Юный техник» выпускал приложение для умелых рук «Левша», — вспоминает Наталья Михайловна. — И однажды мне попалась статья про плетение из рогоза.
На работе у Натальи Михайловны стоял агрегат для сушки муки, там она и попробовала высушить собранную ею охапку рогоза. Первой из-под ее рук вышла конфетница. И процесс плетения буквально заворожил Наталью Мартынову.
— Никакого инструмента не нужно: только ножницы и руки! — говорит Наталья Михайловна. — Я начала выписывать журналы про ремесла, искать нужную литературу в магазинах. Однажды мне попалась большая переводная статья с английского. Я стала пробовать плести из лозы.
Через несколько лет Наталья Михайловна нашла мастера, стала учиться плетению у него. Потом сама набрала учеников.
Фантазия у мастера богатая.
Фото Ольги Миронович.
— С каждым курсом сам чему-то учишься, — говорит Наталья Михайловна. — У кого-то возникают новые идеи, кто-то где-то увидел интересную вещь.
Ученики и знакомые привозили оригинальные плетеные изделия из Камбоджи, Лаоса, Вьетнама. Вместе изучали, «подсматривали» новые приемы. Но пришли к выводу: техники плетения в целом везде очень похожи. Каждый народ изготавливает из того, что растет у него под ногами. В сущности, можно плести из любой дикорастущей соломки.
В 2014 году Наталья Мартынова написала уже свою методичку по плетению, тираж которой быстро разошелся. Тогда же в местном Доме ремесел издали «Карту гигрофитов Пришелонья» — отметили места массовых заготовок трав в близлежащих к Порхову районах.
Как показывает практика, сплести можно практически все: тапочки, шкатулки, короба, шляпки, сумки, посуду, игрушки и много других полезных вещей.
— Я очень практичный человек, — продолжает Наталья Михайловна. — Поэтому в основном плела утилитарные вещи, которые можно применить в хозяйстве.
Наталья Михайловна признается, что больше любит утилитарные вещи.
Фото Ольги Миронович.
Последние три года Наталья Михайловна, заслужившая благодаря мастерству звание «Душа земли Псковской», плетет очень мало, стало подводить зрение. Доктора сделали операцию на глазах, сейчас она готовится ко второй. Зато вместе с подругами Наталья Мартынова изучает другие ремесленные техники: ткачество поясов, вышивку лентами, шьет народные костюмы, ездит на ярмарки.
Сейчас в Порховском Доме ремесел курсы по плетению из травы дважды в год ведет ученица Натальи Мартыновой Ирина Константинова, победительница российского конкурса «Русь мастеровая» 2016 года. Ирине Константиновой траву переводить на игрушки не жалко, да и туристам они очень нравятся.
— Наши ученики потом создают в Порхове артели по плетению из травы и лозы, — говорит директор Дома ремесел Оксана Ковалёва. — Очень приятно, что и Наталья Михайловна нас не забывает. Раз в месяц обязательно у нас бывает. Мы рады, что она с нами.