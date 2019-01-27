Повелительница травы

Количество ее учеников давно перевалило за сотню. А число сплетенных предметов Наталья Михайловна даже не считала. История Натальи Мартыновой не типична. Обычно люди садились за прялку или вспоминали бабушкины технологии плетения корзинок в кризисные 90-е, когда работы не было, а семью кормить как-то было надо. У Натальи Михайловны к тому времени уже были ученики. И многим из них она действительно помогла получить новую профессию и выкарабкаться из безденежья.

Только ножницы и руки

В 1979 году — именно тогда началась история порховской мастерицы — и в ее жизни и в жизни страны было все стабильно. Наталья Мартынова работала агрономом, растила с мужем четверых детей. В семье выписывали много журналов для детей и взрослых. — Журнал «Юный техник» выпускал приложение для умелых рук «Левша», — вспоминает Наталья Михайловна. — И однажды мне попалась статья про плетение из рогоза. На работе у Натальи Михайловны стоял агрегат для сушки муки, там она и попробовала высушить собранную ею охапку рогоза. Первой из-под ее рук вышла конфетница. И процесс плетения буквально заворожил Наталью Мартынову. — Никакого инструмента не нужно: только ножницы и руки! — говорит Наталья Михайловна. — Я начала выписывать журналы про ремесла, искать нужную литературу в магазинах. Однажды мне попалась большая переводная статья с английского. Я стала пробовать плести из лозы.

Через несколько лет Наталья Михайловна нашла мастера, стала учиться плетению у него. Потом сама набрала учеников. — С каждым курсом сам чему-то учишься, — говорит Наталья Михайловна. — У кого-то возникают новые идеи, кто-то где-то увидел интересную вещь. Ученики и знакомые привозили оригинальные плетеные изделия из Камбоджи, Лаоса, Вьетнама. Вместе изучали, «подсматривали» новые приемы. Но пришли к выводу: техники плетения в целом везде очень похожи. Каждый народ изготавливает из того, что растет у него под ногами. В сущности, можно плести из любой дикорастущей соломки. В 2014 году Наталья Мартынова написала уже свою методичку по плетению, тираж которой быстро разошелся. Тогда же в местном Доме ремесел издали «Карту гигрофитов Пришелонья» — отметили места массовых заготовок трав в близлежащих к Порхову районах. Как показывает практика, сплести можно практически все: тапочки, шкатулки, короба, шляпки, сумки, посуду, игрушки и много других полезных вещей. — Я очень практичный человек, — продолжает Наталья Михайловна. — Поэтому в основном плела утилитарные вещи, которые можно применить в хозяйстве.

Вырастила смену