Кресты и камни

Любой желающий может получить по почте данные и распечатать копию креста на 3D-принтере. На необычные камни и каменные кресты Пушкинского музея-заповедника туристы часто не обращают внимания. А между тем каждый такой объект уникален и имеет свою интересную историю. Осенью прошлого года «Псковская правда» уже писала о доброхотах музея — волонтерах из Археологического клуба Санкт-Петербурга, в тот раз поводом для публикации стала расчистка ими два реки Сороть. На этот раз они решили показать удивительные памятники широкому кругу. Причем, рассмотреть со всех сторон каменные кресты и культовые камни, почитать надписи на них и узнать их истории можно не выходя из дома. Благодаря современным компьютерным технологиям два десятка артефактов из прошлого собраны в виртуальном музее «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья». — Помимо того, что мы занимаемся изучением, систематизацией, фотографией, у нас давно уже появилось направление, связанное с созданием 3D-моделей и фотографий в технологии виртуальной реальности. Мы заинтересовались тем, что можно представить людям объекты, к которым нет доступа или которые лучше рассматривать с разных сторон. Это касается и археологических находок, которые могут быть не выставлены в экспозиции, и таких объектов, как кресты, которые привязаны к ландшафту, — рассказал «Псковской правде» руководитель отряда Археологического клуба, историк и археолог Всеволод Пежемский.

Обойти вокруг

По его словам, создание 3D-моделей объектов дает возможность интерактивно взаимодействовать с ними. — Сначала мы планировали сделать музей археологических находок, но потом переориентировались на то, чтобы создать музей каменных крестов, потому что с 2008 года интересовались этой темой. И сейчас она вылилась в конкретный проект. Это новый шаг в музейной работе, связанный с тем, что привносится новая технология. Вы можете рассматривать кресты просто на сайте, а можете надеть очки виртуальной реальности и ходить вокруг крестов по своей комнате, — говорит автор проекта. Для исследователей — это возможность изучения таких объектов: по договоренности с Пушкинским заповедником можно по почте получить данные на модель и распечатать ее в натуральную величину на 3D-принтере. А для обычного человека, например, туриста, планирующего посетить Пушкинские Горы — возможность подробнее познакомиться с интересными памятниками. Для создания виртуального музея использовали материал, собранный во время экспедиций в Пушкинские Горы. Непосредственно 3D-съемкой занимался студент III курса Санкт-Петербургского государственного института культуры Артем Тараканов. — Артем защищает диплом по этой теме. И каждый крест он снял примерно со 100 точек. Работа по съемке всех объектов заняла примерно три недели. Потом с помощью специального программного обеспечения создавали модели.

Камни с историей

В виртуальном «зале», созданном на сайте Пушкинского музея-заповедника, размещено порядка двух десятков экспонатов, хотя созданы 3D-модели всех 86 каменных крестов и культовых камней, находящихся на территории Пушкиногорского района. Новые экспонаты в виртуальном музее будут появляться постепенно, но, как отмечает автор проекта, уже в другом контексте. Возможно, это будет часть ландшафта, например, Савкина Горка и расположенные на ней каменные кресты.

Помимо возможности поближе и со всех сторон рассмотреть экспонаты, посетители виртуального музея смогут узнать историю каждого из них. — Она достаточно трагическая. Подобно всем другим христианским памятникам, они либо находились в забвении, либо сносились, разрушались, уничтожались, разворовывались. Но многие из них в 50-60-е годы были свезены Семеном Степановичем Гейченко на городище Воронич, на Савкину горку, потому что иначе они могли быть заложены в фундаменты домов или под основание дорожного покрытия. Кроме того, к каждому из представленных объектов добавлен перевод начертанных на них древних текстов на современный язык.

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