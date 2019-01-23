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Культура

Долгая дорога

Сотрудники Псковского музея обеспокоены предстоящим объединением с Изборским

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Алексей Кедров
23 января 2019 года, 12:14
Фото: Андрей Степанов
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Решение о том, что на базе Псковского музея-заповедника и музея-заповедника «Изборск» будет создан объединенный Псковский музей, который получит федеральный статус, было принято еще в августе прошлого года. Огласил его время рабочего визита в Псковскую область министр культуры РФ Владимир Мединский.

Изменение статуса увеличит объем финансирования на содержание музейных объектов. Федеральное финансирование позволит повысить зарплаты сотрудникам музея.

Владимир Мединский заметил, что этот вопрос прорабатывался несколько месяцев, и объединенный Псковский музей, как и Новгородским музей-заповедник, получит федеральный статус. Министр напомнил и еще один довод в пользу такого решения:

— Практически все реставрационные работы идут при подавляющем участии федерального бюджета. Поэтому вполне логично, если и ответственность за весь комплекс работ, за  туристическую привлекательность объектов будет в большей степени лежать на федерации. Но это долгая дорога, — добавил он.

Пока же непростым кажется и путь к объединению двух музеев. Ответом на сообщение сотрудникам Псковского музея о грядущем объединении стало открытое письмо коллектива, опубликованное 17 января на сайте музея и в его сообществах в социальных сетях. Сотрудники высказывают «недоумение, что объединение музеев предложено проводить не на базе головного, Псковского музея-заповедника, а на основе бывшего филиала — музея-заповедника «Изборск», и опасения по поводу возможных проблем по сохранению коллектива и содержанию музейных фондов. В частности, авторы письма выступают «против кандидатуры Н. П. Дубровской на пост генерального директора и за прозрачность процедуры объединения музеев».

Директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков подтвердил, что письмо подписано большинством сотрудников, но комментировать ситуацию в музее не стал. Сообщил лишь, что по вопросу объединения музеев планируется встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с коллективом.

Впрочем, вопросы, озвученные в открытом письме, были рассмотрены уже на следующий день после публикации, 18 января, на очередном заседании рабочей группы по вопросам объединения музеев, на котором присутствовали также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.

Председатель рабочей группы Вера Емельянова подчеркнула, что причин для беспокойства нет.

Сокращение сотрудников обоих учреждений не планируется. Все фонды и функции музеев будут также сохранены в полном объеме. Никаких опасений и рисков для функционирования Псковского объединенного музея в качестве единого учреждения не существует. При выборе руководителя учреждения обязательно будет учтено мнение коллективов.

Вера Емельянова,
первый заместитель губернатора Псковской области

Члены рабочей группы также обсудили организационные, имущественные и юридические вопросы, касающиеся создания объединенного музея-заповедника. Уже проведена работа по инвентаризации и объединению имущественного комплекса музеев, подготовлены проекты устава и нового штатного расписания, в котором сохранены основные музейные подразделения.

«Псковская правда» направила запрос в областной комитет по культуре с просьбой предоставить подробную информацию о предстоящем объединении Псковского и Изборского музеев. Пока верстался номер, ответы получить не удалось. Следим за продолжением темы. 

Будучи профессионально занятым в музейном деле, могу сказать, что любая область мечтает о том, чтобы ее музеи стали федеральными. Как я понимаю, с области снимается бюджет, который она тратит на музеи и финансирование берет на себя федеральный центр. Это в разы большее финансирование, возможности для развития, достойная зарплата. Сомневающимся я бы предложил разобраться, понять все основания и доброе отношение федерального центра к Псковской области, когда дается такая возможность. Конечно, это дело региона. Но если музеи останутся на региональном обеспечении, это будет в высшей степени странно.

Тихон 
(Шевкунов),
Митрополит Псковский и Порховский
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