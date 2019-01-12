Царевна-Лебедь и Снежная королева

Фото моделей в ее костюмах, попали на обложку благотворительного календаря, призванного спасти старинные русские памятники архитектуры. А московские блогеры с их помощью разрекламировали достопримечательности Пскова.
На создание одного костюма у Елены Ботвиной уходит от трех до шести месяцев. Каждую бусинку и камешек она пришивает вручную, а ткани находит в обычных псковских магазинах.
Идея шить костюмы по мотивам русских сказок, пришла ко мне в декрете. Я всегда была увлечена рукоделием, и в моих закромах накопилось много всевозможных бусин, бисера и страз. Я сшила семь костюмов. Все костюмы, украшения и головные уборы - это сто процентов моего ручного труда. Мой цех - это моя комната, в ней нет швей и вышивальщиц, только я.
Елена БотвинаЕлена Ботвина по профессии закройщик-дизайнер. Когда жила в Санкт-Петербурге, шила костюмы для Большого Театра, в ее кринолиновых платьях выходили на сцену артистки.
- По семейным обстоятельствам я переехала в Псков, - продолжает Елена. - Пробовала работу в ателье, но не нашла себя. Долгое время шила только для своей семьи. Меньше года назад организовала свою маленькую арт-студию.
Первыми моделями Елены стали ее дети. Благо разница в возрасте большая, получилась Забава с Иван-Царевичем на руках. Пора забыть про фотосессии беременных в пеньюарах, считает Елена. Да и фото пусть даже в красивом вечернем платье банально. А примерка такого стилизованного костюма подарит необычные впечатления и поможет увидеть себя в новом неожиданном ракурсе.
В коллекции есть Хозяйка Медной горы, Милолика и Краса, Забава и Иван-царевич, а в зависимости от сезона Снежная королева превращается в Царевну Лебедь и наоборот.
Фото: Ирина Яковлева
С этим согласна и известный московский блогер Юлия Белова. Благодаря ей и костюмам Елены в неожиданном ракурсе перед потенциальными туристами предстал Псков.
Все костюмы Елены - 100% ручная работа.
Фото: Александр Калинин
Блогеров из Москвы пригласили псковские турфирмы, чтобы о наших достопримечательностях узнали как можно больше путешественников.
На создание одного костюма у Елены Ботвиной уходит до шести месяцев.
Фото: Александр Калинин
- Юлия Белова написала мне с просьбой предоставить костюмы для съемки, - рассказывает Елена. – Съемки проходили у Покровской башни.
Хозяйка Медной Горы также украсила одну из страниц календаря, тираж которого выпустили в Москве. Деньги от его продажи пойдут на восстановление старинных памятников деревянного зодчества.
Идея шить костюмы пришла Елене в декрете.
Фото: Юлия Белова