Царевна-Лебедь и Снежная королева

Фото моделей в ее костюмах, попали на обложку благотворительного календаря, призванного спасти старинные русские памятники архитектуры. А московские блогеры с их помощью разрекламировали достопримечательности Пскова.

На создание одного костюма у Елены Ботвиной уходит от трех до шести месяцев. Каждую бусинку и камешек она пришивает вручную, а ткани находит в обычных псковских магазинах.