Сюрпризы и интриги

Нас ждут свежие раки и зимний суп, два фейерверка, торговые ряды длиной в километр, 21 елка во дворах и большая праздничная программа. А жители целого дома не узнают свой фасад. Огни на главной новогодней елке в Пскове, установленной на Октябрьской площади, зажгут 15 декабря. Праздник начнется в 17 часов. Он продлится два часа и завершится фейерверком. На площади установят сцену и светодиодный экран, которые останутся до нового года. Полную программу празднования Нового года и Рождества читайте здесь.

АЛКОГОЛЬ ОСТАВЬТЕ ДОМА

Праздничная новогодняя программа на Октябрьской площади начнется в час ночи 1 января. В три часа ночи запланирован фейерверк, после него - дискотека. На Октябрьской площади в новогоднюю ночь выставят ограждения, и прежде, чем попасть за них, нужно будет пройти через рамку. За нее, кстати, запрещено проносить не только традиционно опасные предметы вроде ножа или петарды, но и спиртное. - Алкоголь лучше оставить дома, - советует начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов. – В прошлом году люди принесли с собой спиртное, жаль было выкинуть, стояли у рамки и торопились его выпить. В целом в новогодние праздники, с 8 декабря по 25 января, запланировано больше 80 мероприятий. Основными площадками станут Городской культурный центр, Дом офицеров, Детский парк. Если позволит погода, в Летнем саду будет работать каток.

ПРОДАВЦЫ В НОВОГОДНЕМ КОСТЮМЕ

Традиционная новогодняя ярмарка пройдет в Пскове 28 - 30 декабря. Торговые ряды протяженностью почти в один километр займут пешеходную часть улицы Пушкина и пространство от драмтеатра до улицы Карла Маркса. Торжественное открытие ярмарки запланировано на 13 часов 28 декабря.

КСТАТИ 28 и 29 декабря ярмарка будет работать с 10 до 20 часов, 30 декабря с 10 до 16 часов.

На ярмарке можно будет купить продукты, подарки и другую новогоднюю атрибутику, в том числе елки. - Впервые на ярмарке можно будет купить свежих раков, живых и вареных, - пообещал начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов. - Это для Пскова деликатес, который мало представлен в местных торговых сетях. Помимо экзотики, на ярмарке будет и традиционный набор продуктов к новогоднему столу. На ярмарку зарегистрировалось уже больше 120 участников. Продавцам предложили нарядиться в новогодние костюмы, а требования к торговым палаткам - белый или бежевый цвет. - Мы вышли на тот уровень, когда можем отбирать желающих участвовать в ярмарке, и сейчас диктуем свои условия, - говорит Андрей Сукманов. – Территория ярмарки приобрела цивилизованный вид, и культура торговли изменилась. Не будет, как раньше, мусора по колено. На ярмарке будет работать одна точка общепита, которая станет торговать горячей едой на вынос. Также Андрей Сукманов пообещал, что псковичи смогут попробовать зимний суп, но не раскрыл интриги, каков его состав.

СНЕГИРИ И ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

Традиционные карета, олени и арки уже установили в Детском парке, а к 21 обещают украсить Псков новогодней иллюминацией. Рабочим предстоит смонтировать 148 светодиодных консолей на улицах и мостах. На улице Юбилейной на световые опоры повесят белые флаги, на Рижском проспекте появятся снегири, Октябрьский проспект украсят звездами и светодиодными занавесами, улицу Кузнецкую - завитками, в Летнем саду повесят консоли «тающая сосулька». Планируют также украсить улицу Калинина и мост 50-летия Октября. На Ольгинском мосту повесят 12 растяжек, а фонтан в Ботаническом саду украсят гирляндами.

ДОМ С ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ

Одному дому повезет особенно – его целиком украсят светодиодной иллюминацией, по инициативе управляющей компании. Уже точно известно, что это будет один из домов в военном городке. Интригу, как и с супом, городские власти не раскрывают. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Антона Ляугминаса, для жителей выбранного дома это тоже сюрприз. Управление городского хозяйство обратилось ко всем управляйкам Пскова с призывом установить во дворах елки. Из 50 УК пока согласилась 21.