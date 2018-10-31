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Культура

Праздновать готовы

Международная Осенняя ганзейская комиссия утвердила единогласно программу Ганзейских дней в Пскове

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Ольга Нефёдова
31 октября 2018 года, 09:24
Фото: Андрей Степанов
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Выступление знаменитых музыкантов у стен Кремля, посадка зеленой Аллеи дружбы, реконструкция древнего славянского праздника Ивана Купалы — меж­дународной Ганзейской комиссии показали и рассказали, как пройдет Ганза в Пскове.

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

Сорок членов комиссии из двадцати ганзейских городов прибыли в Псков еще в пятницу вечером. В субботу, 27 октября, их ждала двухчасовая экскурсия по городу с осмотром площадок праздника. Гостей планировали провести по улице Профсоюзной к реке Великой, оттуда по набережной до Кремля, по Милицейской улице в Финский парк, потом к Псковскому университету, далее к Пушкинскому театру и на улицу Некрасова к зданию администрации Псковской области.

Несмотря на дождь, гости не упустили возможность посетить Кремль.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Но с самого утра зачастил дождь, и предполагаемый маршрут было предложено проделать на автобусе. Гости хоть и бодрились, но на предложение откликнулись с благодарностью. Из автобуса выходили всего пару раз: на территории Кремля зашли в Троицкий собор, а в комплексе «Раздолье» познакомились с гостиничными номерами и оценили вместительную парковку.

— Мы в первый же день прибытия ощутили ваше гостеприимство, — отметил, открывая заседание Ганзейской комиссии, президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр города Любека (Германия) Ян Линденау. — И поверьте, погода нас нисколько не испугала. Когда мы приехали, было уже темно, и мы увидели город в свете фонарей. Сегодня мы видели его в дождь. Теперь мы представляем, каким он может быть в разное время суток и при любой погоде. Мы готовы праздновать!

Торговля — базовая основа Ганзы — окажется в центре внимания на праздничной ярмарке.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

27 — 30 июня 2019 года — обведите эти даты в календаре жирным красным маркером. Именно в эти дни Ганза пройдет в Пскове.

Право на проведение 39-х Международных Ганзейских дней Псков получил в 2013 году, а уже в 2014 году президент России Владимир Путин издал указ о придании празднованию федеральной поддержки. Был создан федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец.

— Ганзейские дни в Пскове — одно из важнейших событий для нашей страны, и оно будет сопровождаться большим количеством культурных мероприятий, — отметила она на прошлой неделе во время федерального оргкомитета по подготовке праздника. — Мы ожидаем много гостей, поэтому вся инфраструктура должна быть приведена в порядок.

На эти цели выделены значительные средства регионального, муниципального и федерального бюджетов. Без слаженного взаимодействия всех уровней власти было бы сложно готовить Псков к этому событию.

Глава Пскова Иван Цецерский рассказал, что город делает все возможное для создания атмосферы радушия и гостеприимства.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
— Подготовка идет полным ходом, — заверил Ганзейскую комиссию глава Пскова Иван Цецерский. — Вы смогли увидеть, что сегодня происходит в городе: стоят строительные леса, работает техника. Многие территории праздничного пространства уже приведены в соответствующий порядок. Мы сделаем все, чтобы гости почувствовали наше радушие и гостеприимство.

Весь город превратится в одну большую концертную площадку.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Пскове Международных Ганзейских дней. 

ТРУДНО, НО ВОЗМОЖНО

Летом этого года Ганзейские дни прошли в Ростоке (Германия). Они были яркими и насыщенными. Участие в них приняли 119 ганзейских городов. До рекордного числа — 120 городов — не хватило совсем немного. Работало семь площадок, мероприятия праздника посетили 450 000 гостей.

— У нас до сих пор мороз по коже при воспоминании о том, как это было, — признается обер-бургомистр города Роланд Метлинг.— Мы видим те усилия, которые прикладывает Псков к подготовке к празднику, и понимаем, насколько это сложно порой дается.

Бюджет праздника в Ростоке составил 1,5 млн евро. Большая часть средств пошла на обслуживающий персонал, еще часть — на изменение инфраструктуры города (водопровод, электричество), а также на обустройство праздничных площадок и сцен. Доход региональных организаций, которые поддерживали праздник, составил 500 000 евро. Особый интерес вызвала Ганзейская выставка. На нее города-участники прислали 67 экспонатов.

— Ладья из Пскова особенно выделялась среди других, — отметил Роланд Метлинг. — Она стала своеобразным приглашением на празднование в Пскове.

Кремль станет центром притяжения праздника.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

Аллея дружбы, которую посадят на празднике в Пскове, перекинет мостик к следующим Ганзейским дням в немецком Брилоне.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

Псковская делегация, которая была на празднике в Ростоке, отметила высокий уровень его проведения. По возвращении в Псков работа по подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням была усилена.

«Мы готовы праздновать!» - единодушный вердикт членов комиссии.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
— Сегодня мы осмотрели праздничные пространства, — отметил Иван Цецерский. — Церемония открытия планируется рядом с главной достопримечательностью нашего города — Псковским кремлем. Будет ли это внутри Кремля или рядом, решится позднее. Основные локации праздника определены. Ведется работа по организации логистики парковочных мест, созданию возможностей подключения к электричеству и воде.

Программа праздника состоит не только из традиционных мероприятий, таких как открытие, закрытие, презентационный и ремесленный рынки, но и включает в себя крупные международные фестивали пения, выступление джазовых артистов, оперу, художественные выставки, спортивные соревнования и научные конференции.

В рамках конкурса «Искусство Ганзы» в Пскове организуют фотопроект «Традиции и современность». Выбранные в процессе конкурса 20 художников будут приглашены в город на праздник.

Одним из центральных событий станет международный экономический форум. В его программе — посещение предприятий особой экономической зоны, промышленных кластеров и предприятий социальной направленности.

— Приглашаем к участию представителей муниципалитетов и бизнес-сообществ для знакомства с нашим регионом, — сказал глава города. — Убежден, что это поможет созданию новых успешных совместных международных проектов.

Реконструкторы покажут гостям праздника эпоху активной торговли Пскова с ганзейскими городами.
Фото Андрея Степанова.
Отдельная программа разработана для участников молодой Ганзы. Главная задача — погружение в жизнь молодежи, культуру и историю города. Гостей научат кузнечному делу, владению средневековым оружием, изготовлению воздушных змеев, плетению венков, а также дадут экспресс-курс русского языка.

Одним из ключевых мероприятий станет посадка Аллеи дружбы как символа единения городов и их жителей, а также реконструкция древнего обрядного славянского праздника Ивана Купалы. Посадка зеленой аллеи — это еще и мост к следующим Ганзейским дням в Брилоне (Германия), главными символами которых станет цвет зеленого леса и лесная фея. 

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