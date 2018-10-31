Праздновать готовы

Выступление знаменитых музыкантов у стен Кремля, посадка зеленой Аллеи дружбы, реконструкция древнего славянского праздника Ивана Купалы — международной Ганзейской комиссии показали и рассказали, как пройдет Ганза в Пскове.
Выступление знаменитых музыкантов у стен Кремля, посадка зеленой Аллеи дружбы, реконструкция древнего славянского праздника Ивана Купалы — международной Ганзейской комиссии показали и рассказали, как пройдет Ганза в Пскове.
Сорок членов комиссии из двадцати ганзейских городов прибыли в Псков еще в пятницу вечером. В субботу, 27 октября, их ждала двухчасовая экскурсия по городу с осмотром площадок праздника. Гостей планировали провести по улице Профсоюзной к реке Великой, оттуда по набережной до Кремля, по Милицейской улице в Финский парк, потом к Псковскому университету, далее к Пушкинскому театру и на улицу Некрасова к зданию администрации Псковской области.
— Мы в первый же день прибытия ощутили ваше гостеприимство, — отметил, открывая заседание Ганзейской комиссии, президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр города Любека (Германия) Ян Линденау. — И поверьте, погода нас нисколько не испугала. Когда мы приехали, было уже темно, и мы увидели город в свете фонарей. Сегодня мы видели его в дождь. Теперь мы представляем, каким он может быть в разное время суток и при любой погоде. Мы готовы праздновать!
27 — 30 июня 2019 года — обведите эти даты в календаре жирным красным маркером. Именно в эти дни Ганза пройдет в Пскове.
— Ганзейские дни в Пскове — одно из важнейших событий для нашей страны, и оно будет сопровождаться большим количеством культурных мероприятий, — отметила она на прошлой неделе во время федерального оргкомитета по подготовке праздника. — Мы ожидаем много гостей, поэтому вся инфраструктура должна быть приведена в порядок.
На эти цели выделены значительные средства регионального, муниципального и федерального бюджетов. Без слаженного взаимодействия всех уровней власти было бы сложно готовить Псков к этому событию.
В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Пскове Международных Ганзейских дней.
— У нас до сих пор мороз по коже при воспоминании о том, как это было, — признается обер-бургомистр города Роланд Метлинг.— Мы видим те усилия, которые прикладывает Псков к подготовке к празднику, и понимаем, насколько это сложно порой дается.
Бюджет праздника в Ростоке составил 1,5 млн евро. Большая часть средств пошла на обслуживающий персонал, еще часть — на изменение инфраструктуры города (водопровод, электричество), а также на обустройство праздничных площадок и сцен. Доход региональных организаций, которые поддерживали праздник, составил 500 000 евро. Особый интерес вызвала Ганзейская выставка. На нее города-участники прислали 67 экспонатов.
— Ладья из Пскова особенно выделялась среди других, — отметил Роланд Метлинг. — Она стала своеобразным приглашением на празднование в Пскове.
Аллея дружбы, которую посадят на празднике в Пскове, перекинет мостик к следующим Ганзейским дням в немецком Брилоне.
Программа праздника состоит не только из традиционных мероприятий, таких как открытие, закрытие, презентационный и ремесленный рынки, но и включает в себя крупные международные фестивали пения, выступление джазовых артистов, оперу, художественные выставки, спортивные соревнования и научные конференции.
В рамках конкурса «Искусство Ганзы» в Пскове организуют фотопроект «Традиции и современность». Выбранные в процессе конкурса 20 художников будут приглашены в город на праздник.
Одним из центральных событий станет международный экономический форум. В его программе — посещение предприятий особой экономической зоны, промышленных кластеров и предприятий социальной направленности.
— Приглашаем к участию представителей муниципалитетов и бизнес-сообществ для знакомства с нашим регионом, — сказал глава города. — Убежден, что это поможет созданию новых успешных совместных международных проектов.
Одним из ключевых мероприятий станет посадка Аллеи дружбы как символа единения городов и их жителей, а также реконструкция древнего обрядного славянского праздника Ивана Купалы. Посадка зеленой аллеи — это еще и мост к следующим Ганзейским дням в Брилоне (Германия), главными символами которых станет цвет зеленого леса и лесная фея.