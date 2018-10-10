С корнем нормально, а с грибом не очень

С 1 по 4 октября в рамках проекта «Большая книга» Псковскую область с творческим визитом посетили известные российские писатели, финалисты Национальной литературной премии «Большая книга». Для чего проводятся встречи с писателями? Что представляет собой современная отечественная литература? Об этом и многом другом поговорили в пресс-центре «Псковской правды» эксперты и участники премии «Большая книга».

ИНТЕРЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ

— У нас запланировано много встреч с читателями в Пскове, Острове, Изборске, Печорах, — рассказала российский поэт и переводчик Анна Золотарева.

По ее словам, такие мероприятия проходят не только в библиотеках, но и в вузах и колледжах.

— Встречи всегда проходят по-разному: все зависит от читателей. Но всегда это интересное общение, — отметила она.

О чем говорят писатели с читателями? О своих книгах и в целом о современной литературе.

— Мне кажется, наша действительность российская, несмотря на все бурные события последних лет, оставалась аморфной и неструктурированной. Если посмотреть на западный современный роман, там есть и семейная и большая история — корень, на котором сидит этот гриб. У нас с корнем все нормально, а с грибом не очень — он все время распадается. Я не думаю, что это не вина писателя. Писатель имеет место с реальностью, и она должна быть такой, чтобы можно было зацепиться, — отметил председатель экспертного совета премии «Большая книга», первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов.

По словам писателя, ответственного секретаря журнала «Аврора» Ильи Бояшова, некоторые писатели стараются захватить современность, но это тяжело, потому что многие понятия постоянно устаревают.

— И у писателей есть такой грех — писать о прошлом, которое устаканилось. Но писать сродни журналистике тоже имеет место быть. Можно перечислить целую серию авторов, которые работают в этом направлении. Но это очень трудно. Если журналистика сиюминутна, то в литературе это труднее сделать, — сказал он.

Однако, как отметил писатель, финалист премии «Большая книга» 2017 года за роман о гражданской войне «Номах. Искры большого пожара» Игорь Малышев, даже если прозаик пишет о чем-то далеком, это не значит, что он не пишет о том времени и месте, в котором живет:

— Я бы хотел сказать по поводу своей книги… До меня не сразу дошло, зачем я взялся за эту тему, но уже после того, как ее написал, я вдруг понял, что вот мне 45 лет и я часть жизни прожил при гражданской войне. В конце 80-х на южных окраинах уже по факту началась гражданская война, и я в довольно молодом возрасте столкнулся с людьми, которые сбежали из Узбекистана от расправы. Потом это вошло в русло: Чечня, теракты — это по большому счету гражданская война. И когда я писал роман, я подпитывался не только тем, что было век назад, но и современностью.