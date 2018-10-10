С корнем нормально, а с грибом не очень

С 1 по 4 октября в рамках проекта «Большая книга» Псковскую область с творческим визитом посетили известные российские писатели, финалисты Национальной литературной премии «Большая книга». Для чего проводятся встречи с писателями? Что представляет собой современная отечественная литература? Об этом и многом другом поговорили в пресс-центре «Псковской правды» эксперты и участники премии «Большая книга».
— У нас запланировано много встреч с читателями в Пскове, Острове, Изборске, Печорах, — рассказала российский поэт и переводчик Анна Золотарева.
По ее словам, такие мероприятия проходят не только в библиотеках, но и в вузах и колледжах.
— Встречи всегда проходят по-разному: все зависит от читателей. Но всегда это интересное общение, — отметила она.
О чем говорят писатели с читателями? О своих книгах и в целом о современной литературе.
— Мне кажется, наша действительность российская, несмотря на все бурные события последних лет, оставалась аморфной и неструктурированной. Если посмотреть на западный современный роман, там есть и семейная и большая история — корень, на котором сидит этот гриб. У нас с корнем все нормально, а с грибом не очень — он все время распадается. Я не думаю, что это не вина писателя. Писатель имеет место с реальностью, и она должна быть такой, чтобы можно было зацепиться, — отметил председатель экспертного совета премии «Большая книга», первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов.
По словам писателя, ответственного секретаря журнала «Аврора» Ильи Бояшова, некоторые писатели стараются захватить современность, но это тяжело, потому что многие понятия постоянно устаревают.
— И у писателей есть такой грех — писать о прошлом, которое устаканилось. Но писать сродни журналистике тоже имеет место быть. Можно перечислить целую серию авторов, которые работают в этом направлении. Но это очень трудно. Если журналистика сиюминутна, то в литературе это труднее сделать, — сказал он.
Однако, как отметил писатель, финалист премии «Большая книга» 2017 года за роман о гражданской войне «Номах. Искры большого пожара» Игорь Малышев, даже если прозаик пишет о чем-то далеком, это не значит, что он не пишет о том времени и месте, в котором живет:
— Я бы хотел сказать по поводу своей книги… До меня не сразу дошло, зачем я взялся за эту тему, но уже после того, как ее написал, я вдруг понял, что вот мне 45 лет и я часть жизни прожил при гражданской войне. В конце 80-х на южных окраинах уже по факту началась гражданская война, и я в довольно молодом возрасте столкнулся с людьми, которые сбежали из Узбекистана от расправы. Потом это вошло в русло: Чечня, теракты — это по большому счету гражданская война. И когда я писал роман, я подпитывался не только тем, что было век назад, но и современностью.
Помимо встреч с писателями — лауреатами и финалистами литературной премии «Большая книга», псковичи смогут самостоятельно познакомиться с их произведениями в библиотеке. Некоммерческая организация «Пушкинская библиотека» передала в дар Псковской областной научной библиотеке целую серию книг, авторы которых — лауреаты премии «Большая книга» разных лет, а также номинанты премии этого года.
— Это замечательные книги. Среди них и «Ленин» Льва Данилкина, который в 2015 году стал лауреатом премии, и «Борис Пастернак» — документальный роман-биография из серии ЖЗЛ Дмитрия Быкова. Он был первым лауреатом премии «Большая книга». И роман был признан даже родственниками Бориса Леонидовича, которые назвали его самой точной биографией Бориса Пастернака. Когда книги поступят в библиотеку — приходите и читайте, здесь очень много достойных книг! — отметила руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.
СПРАВКА
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности с целью выявления и поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России и повысить социальную значимость современной русской литературы. Совет экспертов формирует из всех представленных на конкурс работ «длинный список», из которого отбираются финалисты («короткий список»). Затем жюри премии, в состав которого входят профессиональные литераторы, деятели культуры и представители общественности, определяют трех лауреатов «Большой книги». Также из «короткого списка» выбираются победители читательского голосования. А чтобы познакомить широкий круг читателей с лучшими образцами современной отечественной литературы, с 2008 года по инициативе и при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» реализуется проект «Большая книга — встречи в провинции». За прошедшие годы мероприятия с участием лауреатов и финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» состоялись в 37 регионах Российской Федерации.