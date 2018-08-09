Неделю без денег

Ксения – девушка яркая, с запоминающей внешностью и ведущими ролями в ключевых постановках театра. Страница в соцсетях у девушки соответствующая: снимки из спортзала, с репетиций, с курорта. А недавно страница актрисы наполнилась совсем другим контентом.

«Нет покоя моей буйной голове. С сегодняшнего дня решила пуститься в безумное приключение. Неделю буду бродить по разным местам, добывая себе пищу, не затратив при этом ни копейки. Проверю, осталась ли у наших людей эмпатия», - видеоролик с этими словами артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова несколько дней назад выставила на своей странице в «Инстаграм».

Легенда такая: в кошельке у девушки осталось 75 рублей. Есть нечего. Нужна помощь.

«У вас все так аппетитно выглядит! – Ксения отправилась в мясной ряд на Центральный рынок. - Могу предложить вам за еду свою помощь».

«Сало надо или что?» - недоумевает продавец. «Нет, сало я не люблю», - отказывается Ксения и получает хороший кусок вырезки. «Это вообще-то самое дорогое мясо!» - напутствует продавец. «Не думала что получится! Спасибо вам огромное! Чувствую себя попрошайкой, но! Сытный ужин будет! Пошли за овощами!» - не скрывает радости артистка.

Все происходящее на камеру мобильного телефона фиксирует ее подруга.