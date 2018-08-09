Неделю без денег

Ксения – девушка яркая, с запоминающей внешностью и ведущими ролями в ключевых постановках театра. Страница в соцсетях у девушки соответствующая: снимки из спортзала, с репетиций, с курорта. А недавно страница актрисы наполнилась совсем другим контентом.
«Нет покоя моей буйной голове. С сегодняшнего дня решила пуститься в безумное приключение. Неделю буду бродить по разным местам, добывая себе пищу, не затратив при этом ни копейки. Проверю, осталась ли у наших людей эмпатия», - видеоролик с этими словами артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова несколько дней назад выставила на своей странице в «Инстаграм».
Легенда такая: в кошельке у девушки осталось 75 рублей. Есть нечего. Нужна помощь.
«У вас все так аппетитно выглядит! – Ксения отправилась в мясной ряд на Центральный рынок. - Могу предложить вам за еду свою помощь».
«Сало надо или что?» - недоумевает продавец. «Нет, сало я не люблю», - отказывается Ксения и получает хороший кусок вырезки. «Это вообще-то самое дорогое мясо!» - напутствует продавец. «Не думала что получится! Спасибо вам огромное! Чувствую себя попрошайкой, но! Сытный ужин будет! Пошли за овощами!» - не скрывает радости артистка.
Все происходящее на камеру мобильного телефона фиксирует ее подруга.
В следующем коротком видео Ксения ловко перепрыгивает через овощной прилавок, повязывает фартук. Что-то жует.
«Решила поторговать, - объясняет актриса зрителям. - Денег мне не надо, нужна еда. Пока есть возможность, я ем. Сейчас буду расторговываться, а там что дадут, то дадут».
В итоге девушка покидает точку, унося пакетик с овощами и предложение поторговать полдня в следующий раз.
Дальше – мытье посуды за шашлык в одном из кафе, а после складывание перчаток в торговом центре для точки с шавермой – за эту самую шаверму и кофе.
- В День ВДВ я должна была выступать с концертом в Черехе. Торопилась очень, опаздывала, - объяснила Ксения Тишкова «Псковской правде» как родилась идея необычного марафона. - Оставалось минуты две-три до отправления автобуса в Череху. Я в отчаянии бежала, понимала, что не успеваю, автобус уйдет без меня. Смотрю, аварийный «пазик», мужики толкутся. «Чья машина?» Попросила довести. Рабочие помялись, но согласились. В тот момент я задумалась, насколько у нас люди умеют сопереживать и соглашаться на просьбы. Так и родился этот марафон.
Успехом увенчалась первая же попытка – просьба в мясном ряду.
Ксения решила проверить способность псковичей к сопереживанию.
Фото из личного архива Ксении Тишковой.
- Я обалдела! – призналась Ксения. – Продавец искренне сказала: «Берите, может, вам и правда кушать нечего».
За овощным прилавком Ксения стояла только ради ролика. Поторговать не удалось, зато необычное действо – симпатичная девушка, съемка – привлекло много покупателей, собралась очередь. Можно сказать, что пакетик с овощами артистка отработала аниматором. Для добычи шашлыка и вовсе не пришлось прикладывать усилий. Ксения записывала подводку к очередному ролику, собиралась рассказать о приглашении продолжить карьеру продавца.
- Тут мимо проходит Габриель, хозяин кафе: «О, вы ищите работу?». Предложил покормить, угостил шашлыком. Взамен никакой работы предлагать не стал, я сама напросилась посуду помыть.
В планах Ксении – работа курьером по доставке еды. «Пиццу я не люблю, так что остановилась на разноске роллов».
Снимки с гламурных фотосессий сменились роликами с рынка.
Фото из личного архива Ксении Тишковой.
Такое времяпровождение – не подготовка к очередной роли, как можно было бы решить.
- Для меня это больше тренинг по слому преград между незнакомыми людьми, поиску контакта с человеком абсолютно незнакомым. Не все же мы холодные люди. В эпоху потребительства захотелось показать, что есть отзывчивые люди, готовые помочь в трудную минуту, несмотря на внешние и внутренние условности. Никто не обеднеет от куска мяса.