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Культура

Неделю без денег

«Есть куча способов найти еду, - уверена артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова. - Все легко и просто. Я покажу!»

Текст:
Юлия Шарипова
9 августа 2018 года, 16:22
Фото: Андрей Кокшаров
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Ксения – девушка яркая, с запоминающей внешностью и ведущими ролями в ключевых постановках театра. Страница в соцсетях у девушки соответствующая: снимки из спортзала, с репетиций, с курорта. А недавно страница актрисы наполнилась совсем другим контентом.

«Нет покоя моей буйной голове. С сегодняшнего дня решила пуститься в безумное приключение. Неделю буду бродить по разным местам, добывая себе пищу, не затратив при этом ни копейки. Проверю, осталась ли у наших людей эмпатия», - видеоролик с этими словами артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова несколько дней назад выставила на своей странице в «Инстаграм».

Легенда такая: в кошельке у девушки осталось 75 рублей. Есть нечего. Нужна помощь.

«У вас все так аппетитно выглядит! – Ксения отправилась в мясной ряд на Центральный рынок. - Могу предложить вам за еду свою помощь».

«Сало надо или что?» - недоумевает продавец. «Нет, сало я не люблю», - отказывается Ксения и получает хороший кусок вырезки. «Это вообще-то самое дорогое мясо!» - напутствует продавец. «Не думала что получится! Спасибо вам огромное! Чувствую себя попрошайкой, но! Сытный ужин будет! Пошли за овощами!» - не скрывает радости артистка.

Все происходящее на камеру мобильного телефона фиксирует ее подруга.

Еда забесплатно. День пер-вый.#едазабесплатно#едалюблютебя#марафон#неделя#fridaytv#

Публикация от Kseniya Tishkova (@artistka_tishkova)

В следующем коротком видео Ксения ловко перепрыгивает через овощной прилавок, повязывает фартук. Что-то жует.

«Решила поторговать, - объясняет актриса зрителям. - Денег мне не надо, нужна еда. Пока есть возможность, я ем. Сейчас буду расторговываться, а там что дадут, то дадут».

В итоге девушка покидает точку, унося пакетик с овощами и предложение поторговать полдня в следующий раз.

Дальше – мытье посуды за шашлык в одном из кафе, а после складывание перчаток в торговом центре для точки с шавермой – за эту самую шаверму и кофе.

- В День ВДВ я должна была выступать с концертом в Черехе. Торопилась очень, опаздывала, - объяснила Ксения Тишкова «Псковской правде» как родилась идея необычного марафона. - Оставалось минуты две-три до отправления автобуса в Череху. Я в отчаянии бежала, понимала, что не успеваю, автобус уйдет без меня. Смотрю, аварийный «пазик», мужики толкутся. «Чья машина?» Попросила довести. Рабочие помялись, но согласились. В тот момент я задумалась, насколько у нас люди умеют сопереживать и соглашаться на просьбы. Так и родился этот марафон.

Ксения решила проверить способность псковичей к сопереживанию.
Фото из личного архива Ксении Тишковой.
Успехом увенчалась первая же попытка – просьба в мясном ряду.

- Я обалдела! – призналась Ксения. – Продавец искренне сказала: «Берите, может, вам и правда кушать нечего».

За овощным прилавком Ксения стояла только ради ролика. Поторговать не удалось, зато необычное действо – симпатичная девушка, съемка – привлекло много покупателей, собралась очередь. Можно сказать, что пакетик с овощами артистка отработала аниматором. Для добычи шашлыка и вовсе не пришлось прикладывать усилий. Ксения записывала подводку к очередному ролику, собиралась рассказать о приглашении продолжить карьеру продавца.

- Тут мимо проходит Габриель, хозяин кафе: «О, вы ищите работу?». Предложил покормить, угостил шашлыком. Взамен никакой работы предлагать не стал, я сама напросилась посуду помыть.

Снимки с гламурных фотосессий сменились роликами с рынка.
Фото из личного архива Ксении Тишковой.
В планах Ксении – работа курьером по доставке еды. «Пиццу я не люблю, так что остановилась на разноске роллов».

Такое времяпровождение – не подготовка к очередной роли, как можно было бы решить.

- Для меня это больше тренинг по слому преград между незнакомыми людьми, поиску контакта с человеком абсолютно незнакомым. Не все же мы холодные люди. В эпоху потребительства захотелось показать, что есть отзывчивые люди, готовые помочь в трудную минуту, несмотря на внешние и внутренние условности. Никто не обеднеет от куска мяса. 

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