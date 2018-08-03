В башнях на слиянии Псковы и Великой появятся новые музеи, в заброшенных палатах за Запсковье – кинозал, а на Кузнечном дворе воссоздадут кабинет Евгения Вагина
К Ганзейским дням 2019 года для псковичей и гостей города откроют двери новые музейные комплексы. Они будут расположены на территории объектов культурного наследия, где в настоящее время идут или вот-вот начнутся работы по реставрации. Речь идет о Варлаамовском и Покровском углах, а также о Дворе Постникова. О том, как после восстановительных работ будут выглядеть эти исторические памятники и какие экспозиции будут там размещаться, на пресс-конференции 8 августа рассказал директор Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков.
Наконец-то мы можем говорить о тех проектах, которые реализовываются, и уже виден результат. Все эти пространства мы будем использовать в качестве помещений для размещения экспозиций, проведения мастер-классов и интерактивных программ. Также разрабатываются новые туристические маршруты, которые, я уверен, будут востребованными.
Сергей Сарченков, директор Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедникаПолным ходом идут работы по реставрации и музеефикации Двора Постникова – комплекса на улице Леона Поземского за остановкой «Улица Олега Кошевого». Специалисты планируют полностью восстановить облик зданий – двух, так называемых «мешков».
- Сегодня в «Мешках» закончились работы по камню. Когда я начинал свою работу в Псковском районе, там находились органы исполнительной власти. У меня перед глазами до сих пор стоит то невероятное безобразие, которое было с перегородками. А сегодня заходишь – это просто сказка! - поделился впечатлением директор музея.
По его словам, на первом этаже «Больших мешков» во Дворе Постникова будут выставлены уникальные экспонаты Древлехранилища, на втором - клады земли Псковской. В «Малых мешках» будет штаб-квартира музейного образовательного центра.
- Там же будут отдельные помещения для занятий с маломобильными группами населения. Двор Постникова расположен удачно, потому что буквально в ста метрах находится и областное общество инвалидов, и общества слабовидящих, и слабослышащих. А в подвалах «Малых мешков» будет музейный кинотеатр на 50 мест.
Как отметил директор музея, подвалы Двора Постникова – это конкурент подвалам Поганкиных палат:
- Помещение высотой 6 метров 25 сантиметров мы оставляем под временные экспозиции и выставки. И первое что вы выставим во дворе Постникова - работы наших кузнецов. Большая их часть – это уже фондовые коллекции.
Также во Дворе Постникова планируется сделать реконструкцию пяти печей. Уже ведется работа над эскизами и восстановлением изразцов, найденных здесь во время раскопок. Одна печь будет находиться в «Больших мешках» и четыре печи в «Малых мешках».
По мнению Сергея Сарченкова, самой востребованной территорией после проведения реставрационных работ станет «Варлаамовский угол». Это три башни и участок прясла от Высокой до Варлаамовской наугольной башни. Недавно «Псковская правда» побывала на стройплощадке и в прошлом номере подробно рассказывала, как здесь ведутся работы, с начала которых прошел уже год.
Фото Андрея Степанова
- Наконец-то увидим очень интересный музейный комплекс на Запсковье. Кроме Золотой набережной и Гремячей башни, у нас на Запсковье ничего не было. Поэтому мы
обрадовались, когда представители Всемирного банка выбрали этот участок Окольного города для проведения реставрационных работ, - добавил Сергей Сарченков во время пресс-конференции.
В настоящее время завершаются работы каменщиков и начинается восстановление шатров. После завершения работ в июне следующего года в двух из трех башен разместятся музейные экспозиции.
- В Высокой башне будут восстановлены все ярусы и сделан проход на самый верх. Там планируется разместить экспонаты на темы «Оборона Пскова от войска Густава Адольфа в 1615 году» и «Псков в годы Северной войны». Лично моя мечта – выставить копии пушек.
В Плоской башне псковичи и туристы смогут увидеть экспозицию, посвященную псковским архитекторам, реставраторам, исследователям древнего Пскова. Там планируется разместить информационный материал, а также подлинные вещи и археологические находки.
Руины Варлаамовской башни будут сохранены, но при этом внешняя часть башни будет частично воссоздана из стекла и металлических конструкций:
- Сейчас делается плотный фундамент, и на него будут укреплены стеклянные и металлические конструкции. А стекло выполняет функцию консервации. Руины будут закреплены и сохранены, - пояснил Сергей Сарченков.
Кроме того, после реставрации откроется основание крепостной стены. Подрядчик за свой счет опускает вал на четыре метра. Благодаря этим работам, найден еще один вход в башню. Он так же отреставрирован.
Еще один музейный комплекс, где в ближайшее время будут работать реставраторы, - это Покровский угол.
- По этому объекту уже есть проектная документация. Подготавливаются документы на тендер, - сообщил Сергей Сарченков.
Зато уже в сентябре начнутся работы по реставрации Музейного квартала:
Фото Андрея Степанова
Поганкиных палат, дома Фан-дер-Флита (картинная галерея) и Дома ксендза (Кузнечный двор).
- Реконструкция продлится год и восемь месяцев. В 2020 году работы должны завершиться. Но в полном смысле слова мы не будем закрываться. В Паганкиных палатах продолжит работать экспозиция ««Псковский край в годы Великой Отечественной войны», - рассказал директор музея.
В доме Фан-дер-Флита будет полностью отреставрирован парадный зал, а цокольном этаже после реставрации создадут экспозиционное помещение «Современное искусство и скульптура». В Кузнечном дворе откроют музей кузнечного дела с древнейших времен до современности. Кроме того, по просьбе псковских кузнецов будет воссоздан кабинет Евгения Вагина.
Директор музея обещает: помимо восстановления исторических памятников, в музее будут созданы прекрасные условия для сотрудников - научных работников, смотрителей, а также технического персонала.