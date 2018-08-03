В башнях на слиянии Псковы и Великой появятся новые музеи, в заброшенных палатах за Запсковье – кинозал, а на Кузнечном дворе воссоздадут кабинет Евгения Вагина К Ганзейским дням 2019 года для псковичей и гостей города откроют двери новые музейные комплексы. Они будут расположены на территории объектов культурного наследия, где в настоящее время идут или вот-вот начнутся работы по реставрации. Речь идет о Варлаамовском и Покровском углах, а также о Дворе Постникова. О том, как после восстановительных работ будут выглядеть эти исторические памятники и какие экспозиции будут там размещаться, на пресс-конференции 8 августа рассказал директор Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергей Сарченков.

Наконец-то мы можем говорить о тех проектах, которые реализовываются, и уже виден результат. Все эти пространства мы будем использовать в качестве помещений для размещения экспозиций, проведения мастер-классов и интерактивных программ. Также разрабатываются новые туристические маршруты, которые, я уверен, будут востребованными. Сергей Сарченков, директор Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

КИНОЗАЛ В ПОДВАЛЕ

Полным ходом идут работы по реставрации и музеефикации Двора Постникова – комплекса на улице Леона Поземского за остановкой «Улица Олега Кошевого». Специалисты планируют полностью восстановить облик зданий – двух, так называемых «мешков». - Сегодня в «Мешках» закончились работы по камню. Когда я начинал свою работу в Псковском районе, там находились органы исполнительной власти. У меня перед глазами до сих пор стоит то невероятное безобразие, которое было с перегородками. А сегодня заходишь – это просто сказка! - поделился впечатлением директор музея. По его словам, на первом этаже «Больших мешков» во Дворе Постникова будут выставлены уникальные экспонаты Древлехранилища, на втором - клады земли Псковской. В «Малых мешках» будет штаб-квартира музейного образовательного центра. - Там же будут отдельные помещения для занятий с маломобильными группами населения. Двор Постникова расположен удачно, потому что буквально в ста метрах находится и областное общество инвалидов, и общества слабовидящих, и слабослышащих. А в подвалах «Малых мешков» будет музейный кинотеатр на 50 мест. Как отметил директор музея, подвалы Двора Постникова – это конкурент подвалам Поганкиных палат: - Помещение высотой 6 метров 25 сантиметров мы оставляем под временные экспозиции и выставки. И первое что вы выставим во дворе Постникова - работы наших кузнецов. Большая их часть – это уже фондовые коллекции. Также во Дворе Постникова планируется сделать реконструкцию пяти печей. Уже ведется работа над эскизами и восстановлением изразцов, найденных здесь во время раскопок. Одна печь будет находиться в «Больших мешках» и четыре печи в «Малых мешках».

НЕТРОНУТЫЕ РУИНЫ

По мнению Сергея Сарченкова, самой востребованной территорией после проведения реставрационных работ станет «Варлаамовский угол». Это три башни и участок прясла от Высокой до Варлаамовской наугольной башни. Недавно «Псковская правда» побывала на стройплощадке и в прошлом номере подробно рассказывала, как здесь ведутся работы, с начала которых прошел уже год. - Наконец-то увидим очень интересный музейный комплекс на Запсковье. Кроме Золотой набережной и Гремячей башни, у нас на Запсковье ничего не было. Поэтому мы обрадовались, когда представители Всемирного банка выбрали этот участок Окольного города для проведения реставрационных работ, - добавил Сергей Сарченков во время пресс-конференции. В настоящее время завершаются работы каменщиков и начинается восстановление шатров. После завершения работ в июне следующего года в двух из трех башен разместятся музейные экспозиции. - В Высокой башне будут восстановлены все ярусы и сделан проход на самый верх. Там планируется разместить экспонаты на темы «Оборона Пскова от войска Густава Адольфа в 1615 году» и «Псков в годы Северной войны». Лично моя мечта – выставить копии пушек. В Плоской башне псковичи и туристы смогут увидеть экспозицию, посвященную псковским архитекторам, реставраторам, исследователям древнего Пскова. Там планируется разместить информационный материал, а также подлинные вещи и археологические находки. Руины Варлаамовской башни будут сохранены, но при этом внешняя часть башни будет частично воссоздана из стекла и металлических конструкций: - Сейчас делается плотный фундамент, и на него будут укреплены стеклянные и металлические конструкции. А стекло выполняет функцию консервации. Руины будут закреплены и сохранены, - пояснил Сергей Сарченков. Кроме того, после реставрации откроется основание крепостной стены. Подрядчик за свой счет опускает вал на четыре метра. Благодаря этим работам, найден еще один вход в башню. Он так же отреставрирован.

В ПРОЕКТЕ

Еще один музейный комплекс, где в ближайшее время будут работать реставраторы, - это Покровский угол. - По этому объекту уже есть проектная документация. Подготавливаются документы на тендер, - сообщил Сергей Сарченков.