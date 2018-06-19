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Культура

Большой в Палкино

Музыканты с мировым именем будут учить детей из глубинки

Текст:
Наталья Баранова
19 июня 2018 года, 10:41
Фото: avangard.rosbalt.ru
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Правда, летняя школа под угрозой срыва из-за дырявой сцены.

После того как в Палкино выступил Русский Имперский балет, поселок может считаться культурной столицей Псковской области. Однако артисты балета далеко не первые мировые знаменитости, порадовавшие палкинцев своим искусством. В Палкино уже несколько раз выступали музыканты из Большого театра во главе с солистом оркестра флейтистом Николаем Поповым.

ПАЛКИНО В ПРЕДСКУШЕНИИ

Случайное дачное знакомство директора Палкинской детской школы искусств Галины Радкевич с Николаем Поповым переросло в сотрудничество.

— Мы познакомились лет пять назад у знакомых — здесь, на даче, — рассказала Галина Радкевич «Псковской правде». — В сентябре прошлого года Николай Попов впервые провел мастер-класс для наших детей. Потом музыкант прислал нам по почте ноты. Мы репетировали отдельно друг от друга, а 14 марта этого года Николай Попов вновь приехал в Палкино, где сыграл совместный концерт с нашими учениками.

Николай Попов привез с собой коллег — фаготиста Андрея Рудометкина и кларнетиста Сергея Петрова.

Теперь Николай Попов готов уделить целый месяц юным палкинским музыкантам.

Выпускница школы по классу фортепиано, местная жительница, семнадцатилетняя Яна Уварова написала проект летней школы и выиграла грант от Росмолодежи в 360 тысяч рублей. Деньги потратили на покупку музыкальных инструментов: саксофона, кларнета, флейты и музыкальной установки.

— Я была под очень большим впечатлением от концерта и мастер-класса музыкантов из Большого театра, поэтому, заручившись поддержкой Николая Борисовича Попова, написала этот проект, — рассказала Яна Уварова.

По плану летняя школа должна начать работу в августе. В течение месяца Николай Попов планирует заниматься музыкой с учениками детской школы искусств. Также в рамках летней школы запланирован мастер-класс для педагогов со всего Северо-Запада.

Сейчас Палкино в предвкушении встречи.

— Это очень почетно, нельзя упасть в грязь лицом. Поэтому мы подходим к этому ответственно и ждем с нетерпением, — говорит Яна Уварова. — Для нас огромнейшая честь стоять на одной сцене с такими профессионалами!

Николай Попов солирует на флейте в оркестре Большого театра и раскроет секреты мастерства детям из Палкино.
Фото nikolaipopov.ru
КСТАТИ

В детской школе искусств Палкино занимаются 115 детей. Здесь есть классы хореографии, музыки и изобразительного искусства.

ПРОЛОМ

Однако Галина Радкевич переживает, что летняя школа может не состояться из-за того, что сцена, на которой музыканты должны выступить с отчетным концертом, требует капитального ремонта.

— В апреле сцена вышла из строя, в полу большой пролом, — рассказала Галина Радкевич. — Чтобы его заделать, нужно полностью разобрать и отремонтировать сцену. В здании школы не было капитального ремонта с 1990 года.

Галина Радкевич написала проект в #Команда2018 и рассчитывает на помощь.

Строители оценили масштаб предстоящих работ и составили смету. 14 900 рублей школа нашла из собственных средств, нужно еще 58 700 рублей на покупку стройматериалов и зарплату рабочим.

— Мы очень рассчитываем на помощь #Команда2018 или благотворителей, — говорит Галина Радкевич.

После того как пройдет летняя школа, в Палкинской детской школе искусств планируют открыть класс духовых инструментов.

А Николай Попов в следующий раз обещал приехать с мамой.

— Она сорок лет преподавала в школе искусств и очень воодушевилась, узнав, какие талантливые в Палкино дети, — рассказала Галина Радкевич. 

СПРАВКА

В Псковской области собирается большая команда активных и неравнодушных, тех, кто стремится сделать жизнь в регионе лучше. На сайте инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018 свои идеи разместили порядка 500 жителей области. Поэтому даже на первом масштабном форуме проекта познакомиться со всеми представленными на конкурс идеями было невозможно. В ближайших номерах «Псковская правда» будет информировать читателей об интересных и полезных для развития региона инициативах.

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Скобария
12:05 19.06.2018

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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