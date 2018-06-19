Большой в Палкино

После того как в Палкино выступил Русский Имперский балет, поселок может считаться культурной столицей Псковской области. Однако артисты балета далеко не первые мировые знаменитости, порадовавшие палкинцев своим искусством. В Палкино уже несколько раз выступали музыканты из Большого театра во главе с солистом оркестра флейтистом Николаем Поповым.

ПАЛКИНО В ПРЕДСКУШЕНИИ

Случайное дачное знакомство директора Палкинской детской школы искусств Галины Радкевич с Николаем Поповым переросло в сотрудничество.

— Мы познакомились лет пять назад у знакомых — здесь, на даче, — рассказала Галина Радкевич «Псковской правде». — В сентябре прошлого года Николай Попов впервые провел мастер-класс для наших детей. Потом музыкант прислал нам по почте ноты. Мы репетировали отдельно друг от друга, а 14 марта этого года Николай Попов вновь приехал в Палкино, где сыграл совместный концерт с нашими учениками.

Николай Попов привез с собой коллег — фаготиста Андрея Рудометкина и кларнетиста Сергея Петрова.

Теперь Николай Попов готов уделить целый месяц юным палкинским музыкантам.

Выпускница школы по классу фортепиано, местная жительница, семнадцатилетняя Яна Уварова написала проект летней школы и выиграла грант от Росмолодежи в 360 тысяч рублей. Деньги потратили на покупку музыкальных инструментов: саксофона, кларнета, флейты и музыкальной установки.

— Я была под очень большим впечатлением от концерта и мастер-класса музыкантов из Большого театра, поэтому, заручившись поддержкой Николая Борисовича Попова, написала этот проект, — рассказала Яна Уварова.

По плану летняя школа должна начать работу в августе. В течение месяца Николай Попов планирует заниматься музыкой с учениками детской школы искусств. Также в рамках летней школы запланирован мастер-класс для педагогов со всего Северо-Запада.

Сейчас Палкино в предвкушении встречи.

— Это очень почетно, нельзя упасть в грязь лицом. Поэтому мы подходим к этому ответственно и ждем с нетерпением, — говорит Яна Уварова. — Для нас огромнейшая честь стоять на одной сцене с такими профессионалами!