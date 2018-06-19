Большой в Палкино

Правда, летняя школа под угрозой срыва из-за дырявой сцены.
После того как в Палкино выступил Русский Имперский балет, поселок может считаться культурной столицей Псковской области. Однако артисты балета далеко не первые мировые знаменитости, порадовавшие палкинцев своим искусством. В Палкино уже несколько раз выступали музыканты из Большого театра во главе с солистом оркестра флейтистом Николаем Поповым.
Случайное дачное знакомство директора Палкинской детской школы искусств Галины Радкевич с Николаем Поповым переросло в сотрудничество.
— Мы познакомились лет пять назад у знакомых — здесь, на даче, — рассказала Галина Радкевич «Псковской правде». — В сентябре прошлого года Николай Попов впервые провел мастер-класс для наших детей. Потом музыкант прислал нам по почте ноты. Мы репетировали отдельно друг от друга, а 14 марта этого года Николай Попов вновь приехал в Палкино, где сыграл совместный концерт с нашими учениками.
Николай Попов привез с собой коллег — фаготиста Андрея Рудометкина и кларнетиста Сергея Петрова.
Теперь Николай Попов готов уделить целый месяц юным палкинским музыкантам.
Выпускница школы по классу фортепиано, местная жительница, семнадцатилетняя Яна Уварова написала проект летней школы и выиграла грант от Росмолодежи в 360 тысяч рублей. Деньги потратили на покупку музыкальных инструментов: саксофона, кларнета, флейты и музыкальной установки.
— Я была под очень большим впечатлением от концерта и мастер-класса музыкантов из Большого театра, поэтому, заручившись поддержкой Николая Борисовича Попова, написала этот проект, — рассказала Яна Уварова.
По плану летняя школа должна начать работу в августе. В течение месяца Николай Попов планирует заниматься музыкой с учениками детской школы искусств. Также в рамках летней школы запланирован мастер-класс для педагогов со всего Северо-Запада.
Сейчас Палкино в предвкушении встречи.
— Это очень почетно, нельзя упасть в грязь лицом. Поэтому мы подходим к этому ответственно и ждем с нетерпением, — говорит Яна Уварова. — Для нас огромнейшая честь стоять на одной сцене с такими профессионалами!
Николай Попов солирует на флейте в оркестре Большого театра и раскроет секреты мастерства детям из Палкино.
Фото nikolaipopov.ru
КСТАТИ
Однако Галина Радкевич переживает, что летняя школа может не состояться из-за того, что сцена, на которой музыканты должны выступить с отчетным концертом, требует капитального ремонта.
В детской школе искусств Палкино занимаются 115 детей. Здесь есть классы хореографии, музыки и изобразительного искусства.
— В апреле сцена вышла из строя, в полу большой пролом, — рассказала Галина Радкевич. — Чтобы его заделать, нужно полностью разобрать и отремонтировать сцену. В здании школы не было капитального ремонта с 1990 года.
Галина Радкевич написала проект в #Команда2018 и рассчитывает на помощь.
Строители оценили масштаб предстоящих работ и составили смету. 14 900 рублей школа нашла из собственных средств, нужно еще 58 700 рублей на покупку стройматериалов и зарплату рабочим.
— Мы очень рассчитываем на помощь #Команда2018 или благотворителей, — говорит Галина Радкевич.
После того как пройдет летняя школа, в Палкинской детской школе искусств планируют открыть класс духовых инструментов.
А Николай Попов в следующий раз обещал приехать с мамой.
— Она сорок лет преподавала в школе искусств и очень воодушевилась, узнав, какие талантливые в Палкино дети, — рассказала Галина Радкевич.
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В Псковской области собирается большая команда активных и неравнодушных, тех, кто стремится сделать жизнь в регионе лучше. На сайте инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018 свои идеи разместили порядка 500 жителей области. Поэтому даже на первом масштабном форуме проекта познакомиться со всеми представленными на конкурс идеями было невозможно. В ближайших номерах «Псковская правда» будет информировать читателей об интересных и полезных для развития региона инициативах.