У каждого своя победа

— После такой болезни выживают лишь 3 % больных, — рассказывает мама художницы Наталья Десятова.

— Мы выжили — это сплошное чудо. До болезни Леночка увлекалась многим: в КВН играла, рисовала, нравилась поэзия, Серебряный век. Любила Ахматову и Блока, увлекалась Набоковым. Увлечение бабочками оттуда же, от Набокова. Так много читала и столь глубоки ее знания, что сейчас любимыми телепередачами стали «Умницы и умники», «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером» (она почти всегда сразу знает ответ на вопрос). А раньше времени не было, чтобы смотреть телевизор. Изучала английский язык самостоятельно, школы было недостаточно. Нравилось везде быть первой. В школе даже выиграла конкурс «Мисс очарование». У нее были длинные — ниже колен — волосы. Много знала наизусть. Высоцкий очень нравился, и сейчас часто слушает записи его песен. Любит колокольный звон, и мы с ней бываем во многих храмах. Когда-то раньше Лена ездила в Спасо-Елеазаровский монастырь трудницей.

Она всерьез увлечена иконописью. Хотела бы писать иконы. Мы недавно были с ней в музее Рублева, до сих пор под впечатлением.

— Пробовала ли Леночка другие виды творчества, кроме рисования?

— Мы испробовали уже многое: пытались лепить из соленого теста, вышивать крестиком и лентами, плести кружево на коклюшках. Но все это для нас довольно сложно. Живопись на сегодняшний день — самое любимое занятие из доступных.

— У Лены очень выразительные глаза. По-моему, по ним можно многое прочесть, и на открытии мне лично показалось, что ее глаза просто светились, ей так хотелось всех поблагодарить и сказать, что она счастлива.

— Она сейчас очень счастлива: ее оценили, живопись ее экспонируется и даже имеет определенный успех.

* * *

Леночкин педагог Ирина Анатольевна рассказала мне, почему в работе Елены Десятовой «День Победы» доминируют красный и фиолетовый цвета. Оказывается, когда Лена заболела, она видела все исключительно в красном цвете. И работу эту начинала писать в память об этом периоде своей жизни. Но, увидев на улицах города празднование Дня Победы, пожелала именно так назвать эту картину. А сестра Ирины Анатольевны тут же на удивление точно прокомментировала услышанное: «Победа у каждого своя». Вот у кого еще оказалась слышащая душа. Молча снимаю шляпу (а хочется встать на колени).

Экспозиция называется «Мое творчество сегодня…» И это — абсолютно авторское название, Лена на нем настояла. Тот, кто заглянет чуточку глубже хотя бы в биографию нашего художника, вероятно, поймет и смысл названия выставки.