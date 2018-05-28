У каждого своя победа

То, как она пишет небо, псковские храмы, этюды на восточную тему, цветы и многое другое, не оставляет ни доли сомнения: перед нами сложившийся художник. Она могла бы высказываться в самых разных жанрах и видах искусства. Слава богу, ее мироощущение многим окажется понятным и близким.
Сначала познакомилась с живописью, поражающей всем: особым благородством цвета, глубиной и очень сильной эмоцией. Говорящие с тобой картины. Не расслышит их, пожалуй, только незрячий. А позже произошла встреча с автором, Еленой Десятовой, талантливым художником, волею судеб лишенным возможности говорить. Ее живопись сегодня — тот мостик, что позволяет ей до нас добраться, достучаться буквально до сердца, точнее, до самых его тонких струн. Именно на языке живописи Лена общается со зрителем, доносит до него свои идеи, чаще всего неординарные. Лишь узнав об этом, я, наконец, поняла, чем работы приковывают к себе наши взгляды. Похоже, это и есть цель автора: цветом и светом, льющимся подчас с этих листов, задержать наше внимание. Небеса на картинах Елены говорящие, храмы словно одушевленные, горы и цветы дышат.
Одним словом, ее собственный удивительный внутренний мир потихонечку словно перекочевывает на листы бумаги. При помощи красок художник пытается поделиться своими богатыми переживаниями и размышлениями о духе и душе, о красоте и мужестве, о чуде под названием «жизнь». Одна ее работа так и называется — «Жить даже тогда, когда другим кажется, что это невозможно». Каким чудом ей удается подчас добиваться пронзительной и щемящей, звенящей и звучащей живописи, не знаю, но чудо налицо.
Лично я очень признательна автору за те эмоции, что переживаю всякий раз, общаясь с ее работами. А ее педагог Ирина Анатольевна Комиссарова и вовсе называет Леночку своим учителем.
— Почему, Ирина Анатольевна?
— Я никогда так много не читала об архитектуре, церквях и истории, сколько прочла за четыре года общения с Леной. Прежде чем мы начинаем работать, она настаивает, чтобы я прочла какую-то определенную литературу. Например, о конкретном монастыре или святом, об искусстве Китая, о религиозных праздниках.
— Вы так давно и часто общаетесь, может быть, назовете какую-то из черт, ее отличающих, одну или несколько?
— Она очень цельная. Еще — поразительно целеустремленная. Всегда знает, чего хочет добиться, и с пути не сворачивает, никогда не сдается. С живописью происходит нечто подобное. Она, например, смешивает краски до тех пор, пока не получит нужный ей цвет. И пишет гуашью многослойно, слоев живописи может быть до восьми. Всякий раз это совершенно по-разному происходит. Иногда может несколькими белильными мазками завершить картину или добавить какой-то, для меня совершенно неожиданный цвет — и все, работа преображается. Если Лена садится писать гуашью, то работает интенсивно, подолгу. Моя главная задача — не мешать таланту самовыразиться. Помощь бывает нужна различная: к примеру, ей сложно откручивать крышки у баночек с красками.
А вот теперь (хотя и очень не хочется этого делать) придется объяснить, почему художник нуждается иногда в помощнике. Дело все в том, что в двадцатилетнем возрасте девушка очень серьезно заболела. Училась тогда в одном из петербургских институтов. До этого была здорова, окончила среднюю школу с золотой медалью. Много читала, отсюда — глубокие знания по разным направлениям, рисовала, шила, вязала, всерьез интересовалась дизайном. Поступила в Вольный институт, окончила два курса, но, очаровавшись социологией на одной из лекций приезжего преподавателя, уехала учиться в Петербург. Училась и жила в Питере так же интенсивно, как всегда, вероятно, сильно уставала. Тут ее и настиг страшный вирус какого-то чудовищного менингита. Девочка семь месяцев пролежала в коме, и только усилия врачей, денно и нощно ухаживавшей за ней мамы Натальи Эмильевны, а также (как считают сама Лена и ее мама) сила молитвы спасли ее жизнь. В один прекрасный день (день памяти святой Ксении Петербургской) она встала и пошла. Сама. Правда, заговорить так и не смогла.
— После такой болезни выживают лишь 3 % больных, — рассказывает мама художницы Наталья Десятова.
— Мы выжили — это сплошное чудо. До болезни Леночка увлекалась многим: в КВН играла, рисовала, нравилась поэзия, Серебряный век. Любила Ахматову и Блока, увлекалась Набоковым. Увлечение бабочками оттуда же, от Набокова. Так много читала и столь глубоки ее знания, что сейчас любимыми телепередачами стали «Умницы и умники», «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером» (она почти всегда сразу знает ответ на вопрос). А раньше времени не было, чтобы смотреть телевизор. Изучала английский язык самостоятельно, школы было недостаточно. Нравилось везде быть первой. В школе даже выиграла конкурс «Мисс очарование». У нее были длинные — ниже колен — волосы. Много знала наизусть. Высоцкий очень нравился, и сейчас часто слушает записи его песен. Любит колокольный звон, и мы с ней бываем во многих храмах. Когда-то раньше Лена ездила в Спасо-Елеазаровский монастырь трудницей.
Она всерьез увлечена иконописью. Хотела бы писать иконы. Мы недавно были с ней в музее Рублева, до сих пор под впечатлением.
— Пробовала ли Леночка другие виды творчества, кроме рисования?
— Мы испробовали уже многое: пытались лепить из соленого теста, вышивать крестиком и лентами, плести кружево на коклюшках. Но все это для нас довольно сложно. Живопись на сегодняшний день — самое любимое занятие из доступных.
— У Лены очень выразительные глаза. По-моему, по ним можно многое прочесть, и на открытии мне лично показалось, что ее глаза просто светились, ей так хотелось всех поблагодарить и сказать, что она счастлива.
— Она сейчас очень счастлива: ее оценили, живопись ее экспонируется и даже имеет определенный успех.
* * *
Леночкин педагог Ирина Анатольевна рассказала мне, почему в работе Елены Десятовой «День Победы» доминируют красный и фиолетовый цвета. Оказывается, когда Лена заболела, она видела все исключительно в красном цвете. И работу эту начинала писать в память об этом периоде своей жизни. Но, увидев на улицах города празднование Дня Победы, пожелала именно так назвать эту картину. А сестра Ирины Анатольевны тут же на удивление точно прокомментировала услышанное: «Победа у каждого своя». Вот у кого еще оказалась слышащая душа. Молча снимаю шляпу (а хочется встать на колени).
Экспозиция называется «Мое творчество сегодня…» И это — абсолютно авторское название, Лена на нем настояла. Тот, кто заглянет чуточку глубже хотя бы в биографию нашего художника, вероятно, поймет и смысл названия выставки.
СПРАВКА
Выставка живописи Елены Десятовой открыта в выставочном зале псковского Дома ремесел (ул. Некрасова, д. 8) до 25 мая.