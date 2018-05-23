В поисках герба

Лучшие идеи юных художников отправят в Геральдический совет, который возглавляет Михаил Ведерников. Пока геральдисты старательно вырисовывают герб, который должен стать новым официальным символом Псковской области, у детей проходит свой конкурс. На него уже поступило около полутора десятков рисунков. У желающих принять в нем участие еще есть время до 25 мая. Работы победителей направят в Геральдический совет при администрации Псковской области.

Название областного творческого конкурса рисунка полностью звучит так: «Официальные символы Псковской области. Новое видение». Его учредители — областное управление образования и Госкомитет по культуре. Организаторы уверены, новый конкурс не только поспособствует развитию творческих способностей и кругозора детей, но и приобщит к истории родного края.

Победителей определят в двух возрастных группах: с 10 до 13 и с 14 до 18 лет. — Эта тема для детей непрос­тая, — говорит заведующая художественно-декоративным сектором Дома детства и юношества «Радуга» Вера Андреева. — Ведь геральдика сама по себе сложная наука, там каждый листик, каждая линия имеет значение. Среди работ, поступивших на конкурс, есть такие, где дети просто выражают свое отношение к предложенной теме, а есть и те, где нарисованы настоящие гербы. К примеру, на одной из работ изображен целый класс, рисующий гербы, на другой — настоящий герб, где обыграна тема княгини Ольги.

Пока больше всего заявок поступило из Пскова, Пыталово и Палкино. Но организаторы не сомневаются, что рисунки на конкурс придут практически из всех районов области. Гербы сейчас рисуют целыми классами и художественными школами. — Мы не ставили перед собой задачу, чтобы символику государства разрабатывал ребенок, просто хотели, чтобы дети заинтересовались темой, выразили свое к ней отношение, — продолжает Вера Андреева. — Но если кто-то из взрослых подхватит идею из детского рисунка, мы будем только рады.

КСТАТИ Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников инициировал работу по созданию в регионе официальных символов: герба, флага и гимна. В частности, обрамление щита и тип изображенной короны на гербе Псковской области не соответствуют нынешнему статусу области как субъекта РФ, они остались от губернского герба Российской империи. Поэтому объявили конкурс на новый герб, флаг и гимн области. Он продлится до 30 мая.