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Культура

В поисках герба

Княгиня Ольга, купола парашютов, маковки церквей, крепостные башни, голуби и непременный барс — школьники рисуют государственный символ Псковской области

Текст:
Наталья Баранова
23 мая 2018 года, 10:19
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Лучшие идеи юных художников отправят в Геральдический совет, который возглавляет Михаил Ведерников.

Пока геральдисты старательно вырисовывают герб, который должен стать новым официальным символом Псковской области, у детей проходит свой конкурс. На него уже поступило около полутора десятков рисунков. У желающих принять в нем участие еще есть время до 25 мая. Работы победителей направят в Геральдический совет при администрации Псковской области.

Княгиня Ольга и легендарные три луча вдохновили на создание новых мотивов в государственной символике.
Рисунок Полины Филипповой, 7 лет, Пыталовский район
Название областного творческого конкурса рисунка полностью звучит так: «Официальные символы Псковской области. Новое видение». Его учредители — областное управление образования и Госкомитет по культуре. Организаторы уверены, новый конкурс не только поспособствует развитию творческих способностей и кругозора детей, но и приобщит к истории родного края.

Барс под десантным куполом — очень псковская композиция.
Рисунок Ксении Белозобовой, 10 лет, Псков
Победителей определят в двух возрастных группах: с 10 до 13 и с 14 до 18 лет.

— Эта тема для детей непрос­тая, — говорит заведующая художественно-декоративным сектором Дома детства и юношества «Радуга» Вера Андреева. — Ведь геральдика сама по себе сложная наука, там каждый листик, каждая линия имеет значение. Среди работ, поступивших на конкурс, есть такие, где дети просто выражают свое отношение к предложенной теме, а есть и те, где нарисованы настоящие гербы. К примеру, на одной из работ изображен целый класс, рисующий гербы, на другой — настоящий герб, где обыграна тема княгини Ольги.

Воинская доблесть и вера — в основе псковского характера и одной из конкурсных работ.
Рисунок Марии Соковниной, 11 лет, Псков
Пока больше всего заявок поступило из Пскова, Пыталово и Палкино. Но организаторы не сомневаются, что рисунки на конкурс придут практически из всех районов области. Гербы сейчас рисуют целыми классами и художественными школами.

— Мы не ставили перед собой задачу, чтобы символику государства разрабатывал ребенок, просто хотели, чтобы дети заинтересовались темой, выразили свое к ней отношение, — продолжает Вера Андреева. — Но если кто-то из взрослых подхватит идею из детского рисунка, мы будем только рады.  

КСТАТИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников инициировал работу по созданию в регионе официальных символов: герба, флага и гимна.

В частности, обрамление щита и тип изображенной короны на гербе Псковской области не соответствуют нынешнему статусу области как субъекта РФ, они остались от губернского герба Российской империи. Поэтому объявили конкурс на новый герб, флаг и гимн области.

Он продлится до 30 мая. 

ВАЖНО

Свои рисунки можно приносить и присылать в областной Дом детства и юношества «Радуга» до 25 мая по адресу:

180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 2;

E-mail: org1009@pskovedu.ru.

Справки по телефону 8 (8112) 29-81-50, тел./факс 57-48-58.

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