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Культура

Ханс Андрис с Фарерских островов: Подарки псковичей не умещаются в чемодан

Музыка с берегов Атлантики прозвучит сегодня в Пскове

Текст:
Юлия Шарипова
19 мая 2018 года, 17:02
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В субботу, 19 мая, в Городском культурном центре Пскова состоится концерт Ханса Андриса. В рамках первого тура по России музыкант презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни. Как заявляют организаторы концерта, хрупкая и неторопливая музыка «талантливого до безобразия» самородка с Фарерских островов представляет собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром.

В Псковской области Ханс Андрис уже успел выступить в Себеже, Острове, Великих Луках, Пыталове, Порхове, Опочке. Перед заключительным концертом Псковской части тура музыкант ответил на вопросы «Псковской правды». Общаемся на английском через переводчика.

  - Здравствуйте, Ханс! Как настроение?

- Очень хорошее настроение. Просто фантастическое!

- Как в этом туре вас принимает публика из Псковской области?

- Мы играли в очень разных и очень красивых местах. И везде нас встречали прекрасные слушатели, отзывчивая публика и добрые люди. Смогли осмотреть все города, где проходили выступления, всё очень понравилось. 

- В чем главные отличия Псковской области от Фарерских островов?

- У нас много гор, и везде море. У вас есть деревья, а у нас нет. И у вас очень много людей. 

- Вы уже упомянули, что псковичи по доброму к вам отнеслись. У нас гостям непременно дарят подарки. Что вы увозите с собой?

- На самом деле, у меня возникла проблема. Придётся продать все свои диски, чтобы уместить в чемодан все, что мне подарили в Псковской области: часы, футболки, книги, диски с краеведческими фильмами. Это осень мило. 

- Что ожидает тех, кто придёт сегодня на концерт в ГКЦ?

- Музыка очень тронет тех, кто придёт. Мы хорошо проведём время. 

КСТАТИ

Организацией концертов Ханса Андриса в Псковской области занимается творческое объединение «Четыре согласных». Его художественный руководитель Антон Ковальский рассказал «Псковской правде», что цель проекта «Культбригада» - организовать значимые события в культурной жизни по всему региону. «Всестороннюю поддержку нам оказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, - сообщил Ковальский изданию. - Значимые события обычно проходят в крупных городах, а мы хотим, чтобы хорошая музыка звучала и в небольших населенных пунктах, чтобы их жители имели возможность увидеть хорошие фильмы и посетить творческие встречи с интересными людьми».

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