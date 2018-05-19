Ханс Андрис с Фарерских островов: Подарки псковичей не умещаются в чемодан

В субботу, 19 мая, в Городском культурном центре Пскова состоится концерт Ханса Андриса. В рамках первого тура по России музыкант презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни. Как заявляют организаторы концерта, хрупкая и неторопливая музыка «талантливого до безобразия» самородка с Фарерских островов представляет собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри с едва уловимым блюзовым флёром.

В Псковской области Ханс Андрис уже успел выступить в Себеже, Острове, Великих Луках, Пыталове, Порхове, Опочке. Перед заключительным концертом Псковской части тура музыкант ответил на вопросы «Псковской правды». Общаемся на английском через переводчика.

- Здравствуйте, Ханс! Как настроение?

- Очень хорошее настроение. Просто фантастическое!

- Как в этом туре вас принимает публика из Псковской области?

- Мы играли в очень разных и очень красивых местах. И везде нас встречали прекрасные слушатели, отзывчивая публика и добрые люди. Смогли осмотреть все города, где проходили выступления, всё очень понравилось.

- В чем главные отличия Псковской области от Фарерских островов?

- У нас много гор, и везде море. У вас есть деревья, а у нас нет. И у вас очень много людей.

- Вы уже упомянули, что псковичи по доброму к вам отнеслись. У нас гостям непременно дарят подарки. Что вы увозите с собой?

- На самом деле, у меня возникла проблема. Придётся продать все свои диски, чтобы уместить в чемодан все, что мне подарили в Псковской области: часы, футболки, книги, диски с краеведческими фильмами. Это осень мило.

- Что ожидает тех, кто придёт сегодня на концерт в ГКЦ?

- Музыка очень тронет тех, кто придёт. Мы хорошо проведём время.