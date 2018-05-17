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Культура

Счастливый билет на балет

Юные псковские балерины посмотрели Москву по приглашению легенды Большого театра Гедиминаса Таранды

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Ольга Нефёдова
17 мая 2018 года, 14:34
Фото: из группы «Щелкунчик БВГ» в «ВКонтакте»
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Пять девочек, воспитанниц образцового самодеятельного коллектива ансамбля классического танца «Щелкунчик», хореограф и режиссер отобрал во время мастер-классов, которые давал в апреле в Пскове.

В Москву отправились Мира Перевозчикова, Настя Колесникова, Алёна Антонова, Алиса Салкина, Таня Иванова. Возраст юных балерин — 10-12 лет, лишь одной из девочек недавно исполнилось 8 лет. Поездка стала продолжением сотрудничества Имперского русского балета и ансамбля «Щелкунчик».

— Прежде всего, огромная благодарность Гедиминасу Леоновичу Таранде и Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что у них родилась идея пригласить часть нашего коллектива в Москву. В апреле наши ученицы участвовали в постановке фрагментов балета «Щелкунчик», — пояснила руководитель подготовительной студии, балетмейстер ансамбля Ирина Железова. — Сам балет представил Имперский русский балет, а наши дети были приглашены принять участие в тех сценах, где по сюжету присутствуют дети.

В постановке участвовали 39 ребят, в основном — воспитанники подготовительных групп, а также пять девочек из основного состава. Это было связано с тем, что действовали ограничения по росту. Для первой группы они составляли 150 см, для двух других — 130 см.

— Соответственно, и в Москву были приглашены те девочки, которые участвовали в постановке, выполняли сольные партии, проявили хороший исполнительский уровень, артистичность, получили похвалу со стороны художественного руководителя, — рассказала балетмейстер.

В общей сложности поездка заняла вместе с дорогой четыре дня — с 3 по 6 мая. Два дня юные псковичи провели непосредственно в столице.

— Поездка для детей была бесплатной, — рассказывает Ирина Железова. — Также бесплатным было питание в поезде. За свой счет мы только ели в Москве, но вышло это недорого. Все было продумано и организовано настолько четко, что у нас все прошло как по маслу!

С ЛИЧНЫМ ВОДИТЕЛЕМ

В Москве псковским гостям выделили персональный микроавтобус с водителем, который возил их по всем маршрутам, а место, где они жили, находилось в самом центре города: с одной стороны — храм Христа Спасителя, с другой — Кремль.

Псковские балерины с руководителем на Манежной площади — в самом сердце страны.
Фото из группы «Щелкунчик БВГ» в «ВКонтакте»
Программа пребывания оказалась довольно насыщенной. Дети побывали в легендарном московском «Детском мире». Посетили мультимедийное игровое пространство «Алиса в Стране чудес», где все было точно в сказке. Погуляли по ВДНХ, зашли в павильон «Космос», приняли участие в квесте, который проходил в мультимедийном музее истории России. Прогулялись по берегу реки рядом с Новодевичьим монастырем, по Красной площади и парку Горького, а в ГУМе отведали легендарного мороженого, рецепт которого не менялся с 1954 года. Полюбовались фонтанами и клумбами на Манежной площади.

— Про встречу с Гедиминасом Леоновичем особый разговор! — говорит Ирина Железова. — Мы были почетными гостями. «Сегодня к нам в Москву приехало много гостей. И попрошу поприветствовать делегацию из Пскова — это детская школа балета, которую я патронирую с этого года!» — произнес он со сцены перед спектаклем.

НЕ ЗАБЫЛИ

В театре Имперского русского балета псковичи присутствовали на представлении, которое проходило в рамках проекта «Год балета с П. И. Чайковским». В первом отделении был показан второй акт из балета «Щелкунчик», а во втором — второй акт из балета «Спящая красавица».

В антракте Гедиминас Таранда подошел к псковским гостям, чтобы поздороваться лично и пригласить после спектакля за кулисы.

— Мы с ним встретились как старые добрые друзья! — уверяет балетмейстер ансамбля. — Это уникально! Мы общались, обменивались подарками, фотографировались.

Псковичи подарили Гедиминасу Таранде большую коробку со «Столбушинским продуктом».
Фото из группы «Щелкунчик БВГ» в «ВКонтакте»
— Сбитень, чаи, томленая клюква, варенье из яблок с корицей, — перечисляет руководитель псковской делегации. — Размышляли и хотели преподнести чисто псковский сувенир. Надеемся, труппа попьет чайку с нашими подарками.

Каждой юной балерине Гедиминас Таранда подарил на память рюкзак и футболку с символикой Имперского русского балета.
Фото из группы «Щелкунчик БВГ» в «ВКонтакте»
Гулять второй день по Москве девочки решили в подаренных знаменитым хореографом футболках.

— Это огромная честь, что нашему коллективу доверили танцевать на одной сцене с высочайшими профессионалами, — говорит Ирина Железова. — К нам было проявлено большое внимание, о нас не забыли после спектакля в Пскове, а пригласили в Москву. Это дало возможность детям побывать в роли зрителей, оценить всю красоту и возвышенность балета уже из зрительного зала. И конечно, впечатлило радушие, доброжелательность, искренность по отношению к нам и самого Гедиминаса Таранды, и его помощников, и артистов труппы. Дети — в восторге. Столько эмоций. И знакомство с труппой, и участие в спектакле, и поездка в Москву, и, конечно, его величество Балет! После поездки они все стали заниматься еще более самозабвенно. Надеюсь, что эта история будет иметь продолжение и еще много новых интересных событий произойдет с нами. 

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