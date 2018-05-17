Счастливый билет на балет

Пять девочек, воспитанниц образцового самодеятельного коллектива ансамбля классического танца «Щелкунчик», хореограф и режиссер отобрал во время мастер-классов, которые давал в апреле в Пскове.

В Москву отправились Мира Перевозчикова, Настя Колесникова, Алёна Антонова, Алиса Салкина, Таня Иванова. Возраст юных балерин — 10-12 лет, лишь одной из девочек недавно исполнилось 8 лет. Поездка стала продолжением сотрудничества Имперского русского балета и ансамбля «Щелкунчик».

— Прежде всего, огромная благодарность Гедиминасу Леоновичу Таранде и Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что у них родилась идея пригласить часть нашего коллектива в Москву. В апреле наши ученицы участвовали в постановке фрагментов балета «Щелкунчик», — пояснила руководитель подготовительной студии, балетмейстер ансамбля Ирина Железова. — Сам балет представил Имперский русский балет, а наши дети были приглашены принять участие в тех сценах, где по сюжету присутствуют дети.

В постановке участвовали 39 ребят, в основном — воспитанники подготовительных групп, а также пять девочек из основного состава. Это было связано с тем, что действовали ограничения по росту. Для первой группы они составляли 150 см, для двух других — 130 см.

— Соответственно, и в Москву были приглашены те девочки, которые участвовали в постановке, выполняли сольные партии, проявили хороший исполнительский уровень, артистичность, получили похвалу со стороны художественного руководителя, — рассказала балетмейстер.

В общей сложности поездка заняла вместе с дорогой четыре дня — с 3 по 6 мая. Два дня юные псковичи провели непосредственно в столице.

— Поездка для детей была бесплатной, — рассказывает Ирина Железова. — Также бесплатным было питание в поезде. За свой счет мы только ели в Москве, но вышло это недорого. Все было продумано и организовано настолько четко, что у нас все прошло как по маслу!