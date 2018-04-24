В своей тарелке

Псковская область стала участником международного проекта по продвижению гастрономических брендов и маршрутов Baltic Sea Food – единственным регионом страны, вошедшим в объединение, включающее девять европейских стран.

«Какие гастрономические бренды ассоциируются у вас с Псковской областью?» Вопрос был задан участникам ЭтноГастрономического форума «Вкус без границ», который проходил в Пскове на минувшей неделе. К сожалению, пока таких известных псковских продуктов мало. Участники назвали лишь несколько наименований. Но, возможно, уже в ближайшее время о вкусной продукции местных фермеров будут знать за пределами не только нашего региона, но и страны.

Первые в России

- Псковский регион – это единственный регион в России, который участвует в этом проекте. Мы становимся первой стартовой площадкой для разработки бизнес-модели в сфере продвижения гастрономических брендов и гастрономических продуктов нашего региона, - рассказала консультант отдела внешнеэкономических связей областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова.

По ее словам, территория программы - обширная. Это те страны, которые имеют выход на акваторию Балтийского моря в полном географическом контуре или в каких-то прилегающих территориях.

Проект планируется реализовать в течение трех лет. Он стартовал осенью 2017 года, а завершится в конце 2020 года. Ведущий партнер - Министерство сельского хозяйства Эстонской Республики. Также в программе участвуют региональные органы власти, туристские ассоциации, которые занимаются продвижением сельскохозяйственных производителей и сельского туризма в Литве, Дании, Швеции, Норвегии, Польше, Финляндии и Псковской области. Финансирование, которое выделяется на участие российских партеров, - 45 тысяч евро. Также предполагается региональное софинансирование.

В рамках проекта будет создана эффективная бизнес-модель по продвижению маршрутов и брендов, которую в дальнейшем планируется передать заинтересованным объединениям предпринимателей или сельхозпроизводителей. Эта модель будет детально проработана и апробирована в регионе.

На начальном этапе проекта были проведены исследования в форме информационного онлайн-опроса и личных встреч с сельхозпроизводителями и сельхозкооперативами. По словам начальника отдела международных связей Псковского агротехнического колледжа Юлии Архиповой, выяснилось, что только 40 % респондентов для продвижения продукции используют электронные площадки. В основном информация передается «из уст в уста», и потребители не получают достаточно сведений о местной продукции. Однако, как показали исследования в других странах - участниках проекта, похожие трудности есть у сельхозпроизводителей и за рубежом. Поэтому в рамках проекта планируется найти решения, чтобы исправить такую ситуацию.

Вкуснее, но без обертки

У проекта несколько конкретных задач. Одна из них - совершенствование квалификации участников местного агросообщества.

- Производится интересная и разнообразная продукция. Но вот с точки зрения продвижения мало удачных решений и мало продукции достигает стола местных жителей и тем более туристов. Поэтому модель кооперации между теми, кто производит, и теми, кто продает это или использует в своем бизнесе, - это основная цель и задача этого проекта, - говорит Мария Булатова.

Опыт такого сотрудничества псковские участники проекта уже изучили в Швеции и Дании. Так, псковичи посетили шведский дистрибьюторский магазин, который работает с фермерами. В месте, где расположен магазин, много производителей и большое количество ресторанов, которые заинтересованы использовать локальные продукты в своем меню. А местные товаропроизводители дорожат участием в этой сети.

- Компания делает все, чтобы то, что производится на этой территории, появлялось в тарелке жителей и гостей этого региона. Руководитель – человек, горящий этой идеей.

Он постоянно общается с производителями и с ресторанами. Его телефон доступен для звонков уже в 5 утра! – поделилась Мария Булатова информацией о зарубежном опыте.

Также большое внимание зарубежные коллеги уделяют подаче своей продукции. У каждого блюда своя история.

- У наших фермеров, может быть, и вкуснее, но без этой красивой туристическо-гастрономической обертки, - отметила Мария Булатова.

Приглашаем всех

В рамках Форума организаторы проекта пригласили к участию в нем бизнес-объединения и предпринимателей, которые реализуют продукцию на псковской земле и готовы выступать под единым брендом и стать частью нового туристического маршрута.

Уже о желании участвовать в проекте заявил Псковский и Печорский районы. По словам заместителя главы Псковского района Святослава Колинко, муниципалитету есть что предложить проекту Baltic Sea Food. В рамках программ приграничного сотрудничества строится причал в деревне Толбица, который позволит развивать туризм на Талабских островах, в том числе и гастрономический. На острове Залита активно развивается ресторан, есть частные производители, продающие рыбу. Рыбой угощают и в Щиглицком парке, который сейчас реставрируется. Там в День рыбака варится уха и продается рыба в разных вариантах, в том числе и продукция Щиглицкого рыбзавода.

Фермеры из Печорского района развивают сельский туризм. Владелец «Сельской усадьбы» Виктор Баранов вместе с семьей на 3 га земли выращивает элитные сорта ягод и плодовых деревьев.

- Основной вид продукции - малина. Коллекция собирается со всего мира. Часть урожая реализуем в свежем виде, часть идет на переработку. Делаем малиновое вино и яблочный сидр. У нас все натуральное, - рассказал фермер.

С 2019 начнется активная фаза реализации проекта на территории Псковской области. В регионе много производителей, которые заинтересованы в продвижении своей продукции.

- Не хотелось бы ограничивать географию проекта только Псковским и Печорским районами, - отметили организаторы. – Хотим сказать всем потенциальным участникам: «Welcome to thе Baltic Sea Food!»

КСТАТИ

В рамках ЭтноГастрономического форума состоялась презентация очередного выпуска буклета Медиахолдинга Псковской области «Есть по-псковски». Буклет знакомит с местными брендами и поможет определиться с тем, где в Пскове и области вкусно поесть.

В этом году «Есть по-псковски» дополнен информацией об известном кулинарном проекте ПАИ «Мужчина на кухне». Также в буклете содержится информация о местных гастрономических праздниках, на которых стоит побывать.