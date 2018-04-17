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Культура

Поле №1

Немецких рыцарей снова победят на берегу Чудского озера

Текст:
Светлана Синцова
17 апреля 2018 года, 12:28
Фото: Андрей Степанов
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Участники фестиваля «Ледовое побоище» рассказали, как добраться до места реконструкции, сколько воинов выйдет на поле битвы и почему зрителям нельзя заходить за веревочное ограждение.

В Гдовском районе 21 апреля пройдет 12-й Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», посвященный 776-летию со дня победы дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Об особенностях проведения мероприятия в этом году рассказали его организаторы на пресс-конференции в «Псковской правде».

Дом в палатке

- У нас в очередной раз появилась возможность громко заявить о достопримечательном месте, которое находится в Псковской области, - поле ратной славы номер один. Если открыть федеральный закон «О памятных датах и днях ратной славы России», то более раннего события, чем день победы войска князя Александра Невского на льду Чудского озера вы не найдете. С него начинается официальная боевая слава нашей страны, - отметил заместитель председателя комитета по культуре псковской области Владимир Куприн.

Начнется фестиваль с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского, которая состоится в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. Сразу после богослужения в 11 часов пройдет торжественный митинг. Затем участники и гости фестиваля переместятся в Самолву, где пройдет реконструкция известного сражения

Реконструкторы - участники фестиваля приедут на место его проведения накануне вечером и примут участие в турнире и различных состязаниях, на которых зрителей не приглашают.

- В этот раз в фестивале участвует несколько больше псковских клубов. Ребята, которые занимаются реконструкцией X века, в спешном порядке переделывают костюмы, чтобы соответствовать периоду XIII века. Фестиваль у нас все-таки тематический, и в доспехах других эпох туда не пускают, - рассказал один из организаторов фестиваля, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-Град» Борис Колесников.

По его словам, фестиваль приобретает популярность среди реконструкторов. В этом году планируется порядка 120 участников из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и близлежащих регионов. Также есть участник из Нарвы, «благодаря которому наш фестиваль остается международным»

Правда, не все реконструкторы станут участниками сражения. Часть из них будут «мирными жителями»:

- Они нам необходимы хотя бы для того, чтобы поддерживать костры, пока мы воюем, - пошутил Борис Колесников.

Как обычно, будет на берегу озера разбит палаточный лагерь и зрители смогут познакомиться с бытом воинов начала XIII века.

- Только убедительная просьба: без разрешения в палатки не заходить. Это хоть и временный, но наш дом, - напомнил Борис Колесников.

Видно всем

Программа для зрителей начнется в субботу в 13 часов. Гости фестиваля увидят реконструкцию сражения:

- Победят русские воины – наши предки уже все решили, и мы переигрывать не будем. А после этого начнутся маневры, исход которых неизвестен никому. Участники будут разделены на два отряда, равные по силам, и покажут, как владеют оружием не для показательных выступлений, а в реальности. Удары будут полновесными!

В этом году на фестивале задействовано 15 конных воинов, поэтому ристалище будет ограждено двойным рядом веревочного ограждения.

- В «коридор отчуждения» просьба даже за интересным кадром не влезать. Лошадь может испугаться и рвануть в сторону. У участников, бывает, ломается оружие. Отлетевший клинок может ранить человека, если он не в доспехе, - предупредил Борис Колесников.

Также по традиции на фестивале будет работать ярмарка, на которой представят как сувениры, так и точные копии археологических находок. Кроме того, для детей будут работать интерактивные площадки.

Организаторы фестиваля ожидают порядка тысячи зрителей, как в прошлом году.

- Если в этом году погода не подведет, то их будет не меньше, а возможно больше, - сказал руководитель «Плесков-Града».

Для зрителей оборудуют амфитеатр. Правда, проход на трибуны будет платным. Впрочем, как отмечают организаторы, «поле большое, там и так все будет видно».

Для доставки зрителей планируется организовать автобусное сообщение. Автобус из Пскова с пл. Ленина отправляется в субботу в 10 часов, обратно - в 16 часов. Стоимость проезда в оба конца – 500 рублей.

КСТАТИ

В День воинской славы России, 18 апреля, в 15 часов на горе Соколихе в Псковском районе состоится традиционный торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому. Как сообщила директор областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Лариса Фёдорова, в мероприятии примут участие юнармейцы пяти районов: Палкинского, Себежского, Островского, Псковского и города Пскова.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Настоятель воинского храма Александра Невского протоиерей Олег (Тэор):

- Мероприятие, посвященное победе Александра Невского на льду Чудского озера, заслуживает внимания. События 1242 года подтверждают летописи, жития святых и предания. Известно, что победный берег в 1920-е годы разрушался и местное население возило на лошадях камни, чтобы уберечь его. А старики говорили, что на поле были покосы, которые потом затопило.

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