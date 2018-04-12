Между небом и землёй

В областной библиотеке соберутся люди, которые хранят добрую память о псковском кузнеце, реставраторе и барде, любят его творчество и восхищаются талантом.

Повод для встречи — передача коллекции дисков Евгения Вагина в фонды областной библиотеки. У Евгения 14 CD-дисков, а это более 200 песен. Чтобы люди, пришедшие на мероприятие, смогли послушать песни Евгения Вагина, решили провести небольшой концерт под названием «Между небом и землей».

— Петь песни Евгения будут его друзья, — рассказала «Псковской правде» вдова кузнеца Лилия Вагина. — Преимущественно это псковские музыканты, те, кто уже исполнял что-то из его репертуара ранее. К примеру, Наталья Широкова. У певицы записан целый диск «Зазеркалье», где автором слов и музыки выступает Евгений Вагин. Или концертный ансамбль 76-й ДШД «Голубые молнии», ребята исполняют его песню «Высота».