Между небом и землёй

В областной библиотеке соберутся люди, которые хранят добрую память о псковском кузнеце, реставраторе и барде, любят его творчество и восхищаются талантом.
Повод для встречи — передача коллекции дисков Евгения Вагина в фонды областной библиотеки. У Евгения 14 CD-дисков, а это более 200 песен. Чтобы люди, пришедшие на мероприятие, смогли послушать песни Евгения Вагина, решили провести небольшой концерт под названием «Между небом и землей».
— Петь песни Евгения будут его друзья, — рассказала «Псковской правде» вдова кузнеца Лилия Вагина. — Преимущественно это псковские музыканты, те, кто уже исполнял что-то из его репертуара ранее. К примеру, Наталья Широкова. У певицы записан целый диск «Зазеркалье», где автором слов и музыки выступает Евгений Вагин. Или концертный ансамбль 76-й ДШД «Голубые молнии», ребята исполняют его песню «Высота».
В записи прозвучат песни и в исполнении самого Евгения Вагина, а также певицы Аллы Пугачёвой, которая пару лет назад стала правообладателем песни «Война». Выступят и те, кто никогда ранее песни Евгения не исполнял, и на вечере сделают это впервые. К таким исполнителям можно отнести псковских бардов Игоря и Леонида Плоховых.
В записи прозвучат песни в исполнении самого кузнеца.
Фото из семейного архива
— Встреча задумана не только как концерт, — отметила Лилия Вагина. — Это еще и повод пообщаться, поговорить о Евгении, поэтому если у кого-то из гостей возникнут какие-то вопросы или появится желание что-то рассказать, мы будет только рады.
Встреча будет абсолютно открытой, на нее приглашают всех жителей и гостей Пскова, региона и страны в целом. Пройдет она 14 апреля в 14.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки.
Евгений Вагин трагически погиб 3 февраля. В городе создана и работает инициативная группа его памяти. В конце марта представители группы встречались с главой города Пскова Иваном Цецерским, просили его помочь сохранить праздник День скобаря, направленный на продвижение кузнечного ремесла, который проводился в Пскове с 2011 года.
СПРАВКА
Представители группы высказали и свои опасения по поводу закрытия Псковского кузнечного двора. Они беспокоятся, что в ходе проведения ремонтных работ в Комсомольском переулке снесут одноэтажные строения, в которых располагаются кузни и, соответственно, кузнечный двор прекратит свое существование.
Встреча состоится 14 апреля в 14:00 в областной библиотеке.
— Есть то, что особенно дорого для горожан, что требует поддержки властей и сохранения славы Пскова как центра кузнечного ремесла, — отметил Иван Цецерский.
Глава города предложил выехать на место и поговорить с ответственными по данному участку работ лицами, а еще обещал донести информацию до врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.