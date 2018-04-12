Весна и музыка

Прогрессивная классика из Латвии, редкая симфония Чайковского, черно-белые кадры с Соловков — 20 апреля в Пскове откроется 44-й Фестиваль русской музыки. — В этот раз он достаточно лаконичный, но при этом программа яркая, насыщенная, представила на пресс-конференции программу фестиваля директор филармонии Елизавета Барышникова. — Мы очень надеемся на то, что он заинтересует зрителей разных возрастов и разных музыкальных предпочтений. Программа фестиваля продолжает классическую традицию, но при этом организаторы «добавили нотки современности». Откроется музыкальный фестиваль 20 апреля в 19 часов в БКЗ филармонии. Псковский симфоничес-кий оркестр под управлением московского дирижера, основателя Камерной капеллы «Русская консерватория» Николая Хондзинского исполнит сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и симфонию №4 Петра Чайковского. — Наш фестиваль состоится фактически накануне дня рождения Петра Чайковского, которому исполнилось бы 178 лет, — рассказал дирижер. — Невозможно было обойти такой замечательный повод, чтобы не добавить в программу открытия что-то из его музыки. На фестивале прозвучит один из его центральных шедевров — 4-я симфония, которая, если я не ошибаюсь, редко исполняется в Пскове, если вообще исполнялась. В любом случае, это нечасто звучащее произведение.

ИГРАЮТ ВСЕ

Во второй день фестиваля, 21 апреля, с 11 до 17 часов на пешеходной части улицы Пушкина будет звучать «Музыка для всех». Организаторы обещают установить под открытым небом пианино, и каждый желающий может сесть за инструмент и исполнить свои любимые произведения русских композиторов. — Мы очень надеемся на то, что это заинтересует горожан, — сказала директор филармонии. — Это мероприятие будет модерироваться, мы пригласим профессиональных пианистов, которые разбавят проект профессиональным исполнением музыки. Елизавета Барышникова отметила, что «Музыка для всех» состоится только при хорошей погоде. Но на случай непогоды организаторы пригласили хоровую капеллу ПсковГУ. — Мы продолжаем надеяться, что весна наступит. Может, это будет символично: начнется фестиваль русской музыки и начнется весна, — предположила директор филар­монии. В этот же день в БКЗ филармонии в 16.30 будет играть оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением дирижера Алексея Васильева. — Симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова и всем известные «Картинки с выставки» в транскрипции Равеля — это самые известные версии этих произведений, — отметил Николай Хондзинский. — Мы постарались сделать максимально яркими эти два концерта. Очень надеюсь, что в будущем, если будет возможность сотрудничать с фестивалем, удастся сделать его еще шире и разнообразнее. Фестиваль русской музыки — это замечательное явление, и очень большой пласт музыки русских композиторов необходим для включения в программу фестиваля. На сегодняшний день мы ограничились четырьмя авторами, выбрав самые главные и известные их сочинения. В третий день, также с 11 до 17 часов, на пешеходной части улицы Пушкина будет звучать «Музыка для всех», а в 18 часов на сцене БКЗ группа «Dagamba» из Латвии c программой «Прогрессивная классика» закроет 44-й фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. — Ребята очень харизматичные, очень профессиональные, с классическим образованием, но при этом они играют прогрессивную классику, делают свою обработку, — представила группу директор филармонии. — Надеюсь, что псковичам этот концерт придется по нраву. Призываю прийти, как, впрочем, и на все концерты фестиваля. Присмотритесь, не пугайтесь, это будет очень здорово.

ВНУТРЕННЯЯ МУЗЫКАЛЬНОСТЬ

Еще одно из мероприятий фестиваля — выставка «Земля особого назначения», которая откроется в галерее «Цех». — У нас был опыт прошлого фестиваля, когда мы помимо музыки включили в программу также выставку, — рассказала директор галереи Марина Николаева. — Нам показалось, что это интересно, это также вызвало интерес у зрителей. В этом году выставка будет не так прямолинейно связана с музыкой, как в прошлом году, когда была выставка коллажей Андрея Кузнецова, сделанная намеренно как имитация музыкальных инструментов. В этот раз будет фотографическая выставка — проект фотохудожника Анны Данилочкиной из Москвы. Покажем фотографии, сделанные ею в течение нескольких лет на Соловецких островах. Анна — человек с внутренней музыкальностью, очень вдумчивый, созерцательный человек. У нее большой фотографический опыт, она трепетно подходит к каждому кадру. И в этих черно-белых кадрах, с особенным стилем, есть, рискну так сказать, безмолвная музыка, которую чуткий зритель услышит. Выставка откроется 20 апреля в 18.00, еще до официального старта фестиваля. — Прошу вас обратить внимание на оформление нашей афиши, — заметила в завершение пресс-конференции Елизавета Барышникова. — На ней изразцы из церкви Богоматери Одигитрии, которая является на сегодня недействующей, но в ближайшем будущем ее начнут восстанавливать. Мы подумали, что будет очень символично использовать такой православный орнамент в фирменном стиле фестиваля русской музыки. У нас есть логотип — очень давний, мы не хотим его менять, потому что следуем традициям, но при этом от себя добавили вот такой орнамент.