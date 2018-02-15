Кино и домино

Там, где не было туалетов, детские ноги мерзли в чешках и дома культуры разваливались от непогоды, стояли заброшенными по двадцать лет, — открывают современные кинозалы, закупают новый звук и свет и возводят пристройки больше основных зданий.

Концертный зал в Бежаницах — современную пристройку к маленькому действующему Дому культуры вот-вот откроют. Строительство вместе с оформлением документов и проведением торгов заняло три года. Но сказать, что жители Бежаниц ждали обещанного как в известной пословице, будет неверным. История тянется аж с конца 80-х годов прошлого века. Тогда пристройка к ДК развалилась от ветхости и непогоды. В 90-х начали строительство на новом месте, но его быстро заморозили, а потом и вовсе разобрали успевший появиться фундамент.

— Ждем приезда артистов, — говорит заместитель главы Бежаницкого района Елена Иванова. — У нас большие планы по части гастролей. Зал на 250 мест, самое современное акустическое оборудование. Открытие будет настоящим праздником для поселка. Уже готовим к 23 Февраля большое мероприятие. Ждем гостей из Пскова и соседних районов. Все хотят потанцевать на нашей новой сцене.

Похожая история в Пыталово. Официальное открытие Пыталовского дома культуры планируют на начало марта. До этого здание в центре города стояло заброшенным двадцать лет. Фасад стыдливо прикрывали то плакатами, то баннерами.

— До сих пор поверить не могу, — не скрывает радости глава администрации Пыталовского района Лариса Сидорук. — Отсутствие Дома культуры на протяжении долгих лет было одним из самых больных вопросов для нашего города. Жители постоянно жаловались и писали письма в администрацию.

Ремонт начали осенью прошлого года. Сейчас остались мелочи по внутренней отделке. Новогоднюю дискотеку уже устроили — прямо в фойе. Людям хотелось потанцевать в новом клубе, не дожидаясь весны. На праздник пришли четыре сотни человек. Для маленького городка с населением в пять тысяч — это очень много.