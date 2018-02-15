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Культура

Кино и домино

Современные досуговые центры позволяют жителям глубинки, по их собственному выражению, «не закиснуть на грядках»

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Наталья Баранова
15 февраля 2018 года, 08:00
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Там, где не было туалетов, детские ноги мерзли в чешках и дома культуры разваливались от непогоды, стояли заброшенными по двадцать лет, — открывают современные кинозалы, закупают новый звук и свет и возводят пристройки больше основных зданий.

Концертный зал в Бежаницах — современную пристройку к маленькому действующему Дому культуры вот-вот откроют. Строительство вместе с оформлением документов и проведением торгов заняло три года. Но сказать, что жители Бежаниц ждали обещанного как в известной пословице, будет неверным. История тянется аж с конца 80-х годов прошлого века. Тогда пристройка к ДК развалилась от ветхости и непогоды. В 90-х начали строительство на новом месте, но его быстро заморозили, а потом и вовсе разобрали успевший появиться фундамент.

— Ждем приезда артистов, — говорит заместитель главы Бежаницкого района Елена Иванова. — У нас большие планы по части гастролей. Зал на 250 мест, самое современное акустическое оборудование. Открытие будет настоящим праздником для поселка. Уже готовим к 23 Февраля большое мероприятие. Ждем гостей из Пскова и соседних районов. Все хотят потанцевать на нашей новой сцене.

Похожая история в Пыталово. Официальное открытие Пыталовского дома культуры планируют на начало марта. До этого здание в центре города стояло заброшенным двадцать лет. Фасад стыдливо прикрывали то плакатами, то баннерами.

— До сих пор поверить не могу, — не скрывает радости глава администрации Пыталовского района Лариса Сидорук. — Отсутствие Дома культуры на протяжении долгих лет было одним из самых больных вопросов для нашего города. Жители постоянно жаловались и писали письма в администрацию.

Ремонт начали осенью прошлого года. Сейчас остались мелочи по внутренней отделке. Новогоднюю дискотеку уже устроили — прямо в фойе. Людям хотелось потанцевать в новом клубе, не дожидаясь весны. На праздник пришли четыре сотни человек. Для маленького городка с населением в пять тысяч — это очень много.

Открытие Круппского дома культуры получилось веселым.
Фото из архива Круппского ДК
Деревянное здание старого Дома культуры в Пыталово построили еще в 30-х годах прошлого века. К началу нового тысячелетия оно сильно обветшало. А в 2009 году, после пожара в пермской «Хромой лошади», его постановили закрыть. В 2015-м старое здание вообще снесли. Поблизости много лет пустовало помещение бывшего кинотеатра. Его-то и решили реконструировать под Дом культуры.

— Главное, чтобы свет горел почаще в этом здании. Теперь мы можем приглашать с концертами творческие коллективы. На открытие хочу позвать псковский «Сказ», да и с Латвией мы дружим, — делится планами Лариса Сидорук. — А в будущем хотим оборудовать еще и кинозал.

В  Псковской области за последние два года по программе Министерства культуры были открыты восемь новых кинозалов. Кино на большом экране уже смотрят жители Дно, Новосокольников, Опочки, Порхова, Пушкинских Гор, Невеля, Себежа и Острова.

Регион подключился к программе Минкульта в 2016 году, который был объявлен президентом России Годом кино. 

В Острове первый сеанс состоялся 30 декабря — в канун нового, 2018 года. На сеанс бесплатно пригласили школьников-отличников и ветеранов Великой Отечественной войны.

— Захожу в клуб, и меня все радует — светло, тепло, уютно, прямо гордость берет! — рассказывает культорганизатор Круппского дома культуры Лариса Мороз. — У нас никогда не было нормальной аппаратуры, из дома свою носили. Теперь можем молодежь приглашать на дискотеки, и дети в тепле занимаются.

Раньше на занятиях танцами методисты были вынуждены стелить на пол коврики, ноги у детей в чешках замерзали. В клубе не было элементарных удобств: ни воды, ни туалета.

В 2017 году круппский клуб стал участником проекта «Местный Дом культуры» партии «Единая Россия». Это позволило провести качественный ремонт. Обновили фасад, отремонтировали основной зал, методический кабинет, гримерки. В Круппе под клуб приспособили старое здание магазина. До ремонта, который закончили в конце прошлого года, второй этаж был вообще недействующим. Теперь там костюмерная и мастерская. А в планах — создание музея рыбака. Для него уже собирают экспонаты. 

СПРАВКА

С 2014 по 2016 год приобретено новое оборудование, проведены капитальные ремонты в 73 муниципальных учреждениях культуры. Прямые вложения федерального и областного бюджетов составили около 200 млн руб. (из них федеральные средства - более 50 млн рублей).

В 2017 году муниципальные дома культуры получили из федерального бюджета – 19 млн рублей, из областного - 2 млн.

Отремонтированы 9 ДК в восьми районах (Дновский, Великолукский, Островский – 2 учреждения, Палкинский, Печорский, Плюсский, Псковский, Пыталовский).

В 21 муниципальное учреждение культуры из 18 районов приобрели звуковое и световое оборудование.

В 2018 году проект «Местный Дом культуры» вновь будет поддержан Министерством культуры и администрацией Псковской области, субсидии составят порядка 22 млн рублей. В настоящий момент идет процесс подписания соответствующего соглашения.

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