Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

На озеро с лебедями

Чего хотят китайские туристы и как превратить Псков в туристскую Мекку

Текст:
Светлана Синцова
22 января 2018 года, 09:24
Фото: Андрей Степанов
0

На чем и зачем приезжают в Псков туристы, что делается для удобства гостей региона накануне Ганзы, как законодательство поможет бороться с теневым бизнесом в туристической сфере и что хотели посмотреть в нашей области китайцы, рассказали эксперты на пресс-конференции «Псковской правды».

МЕНЯЕТСЯ ПОРТРЕТ

Проводя мониторинг в течение года, мы видим небольшое увеличение турпотока. Основной поток идет начиная с 3 января, и очень востребованы рождественские праздники: многие приезжают, чтобы посетить наши храмы и монастыри.

Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета по культуре Псковской области

Только в новогодние праздники турпоток увеличился с 14 тысяч в прошлом году до 16 тысяч в нынешнем. И это только по данным коллективных средств размещения. Тех туристов, кто останавливался на частных квартирах, подсчитать достаточно проблематично.

Увеличивается поток туристов в регион и за счет участия в федеральных проектах: «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», «Имена на карте России», «Моя Россия».

- Те направления, которые мы активно пытались продвигать, находят свой отклик у потребителя, - отметила Юлия Белобородова.

Изменился и портрет туриста: в Псков меньше стало приезжать туристических групп, зато увеличилось количество туристов, путешествующих самостоятельно. В основном, это семьи с детьми, которые приезжают на каникулах.

Обычно турист в Пскове задерживается на 2-3 дня. И цель не удерживать его в течение недели, а, улучшая качество обслуживания и предоставления услуг, сделать так, чтобы он вернулся сюда снова.

Светлана Баранова, председатель Общественного совета при комитете по культуре и туризму администрации Псковской области

В последнее время псковским регионом стали интересоваться китайские туристы.

- В 2016 году 20 % иностранного потока в регион составляли китайцы. Это показатель того, что китайский турист к нам едет, - констатирует Юлия Белоборожова. - У них есть определенные требования к турпродукту, разработаны специальные предложения для них. Вопрос касается и объектов показа, и информационных материалов.

- У нас были туристы из Китая. Мы сразу задали вопрос, что они хотят посмотреть.

Они сказали: «Озеро с лебедями, мы видели в интернете. Отвезите нас туда». В итоге - поехали в Изборск, – рассказала о предпочтениях гостей Александра Лебедева, заместитель директора туроператора, начавшего свою деятельность в прошлом году.

Появление новых бизнесов в туристической отрасли – еще один из показателей ее роста.

ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШАТЬ

Юлия Белобородова отметила, что особое внимание уделяется вопросам создания условий для туристов. В преддверии Ганейских дней, которые соберут в Пскове фантастическое количество гостей – до полумиллиона, по предварительным оценкам, эти вопросы наиболее актуальны. Несмотря на то что многое сделано, в туристической сфере региона еще множество нерешенных проблем.

Одна из проблем – транспортная доступность Пскова, - отметила . – Почему у нас больше индивидуальных туристов, чем групп? На ноябрьские праздники к нам хотели приехать школьники, но не смогли этого сделать, так как купе Москва – Псков – Москва стоит 14 тысяч рублей на человека. Школьники отказываются.

Александра Лебедева, заместитель директора туроператора

В прошлом году открылась новая точка прибытия туристов – станция Сущево в Бежаницах. Однако пока еще не все устраивает туристов.

- Была пробная поездка, и некоторые замечания были. Две минуты поезд стоит, короткий перрон, - назвала Юлия Белобородова претензии туристов. - Сейчас работаем и с «Пассажиравтотрансом», и с железной дорогой по поводу условий и времени стоянки.

ЧУЖИЕ

В преддверии празднования Ганзы решается вопрос подготовки кадров. Комитет по культуре начал мониторинг потребностей псковских туркомпаний, гостиниц и ресторанов в дополнительном обучении специалистов (иностранным языкам, составлению меню и т. д.).

- Надеюсь на отклик бизнеса. Также в ПсковГУ будет встреча по поводу подготовки экскурсоводов и ряд встреч с сотрудниками, которые отвечают за профориентацию и трудоустройство наших выпускников по специальности, - рассказала чиновник.

По словам представителей турфирм, злободневная тема – отсутствие аккредитации для экскурсоводов. Часто приезжающие с группами экскурсоводы из других городов плохо знают историю Пскова.

- Мне запомнилась фраза одного из приезжих экскурсоводов: «Псков немножко старше Санкт-Петербурга», - в ужасе вспоминает Светлана Баранова.

- Тема злободневная. Но законодательство пока не позволяет регулировать эту деятельность. Хотя планируется внесение изменений в федеральный закон и создание при органах власти в сфере туризма научно-методических советов по аккредитации экскурсоводов, - сообщила Юлия Белобородова.

Семейный туризм в дни каникул – самое популярное направление в Псковской области.
Фото Андрея Степанова
В ближайшее время планируется также решать проблемы общественных туалетов и парковок. Объекты туристского показа тоже ждут положительные изменения. Напомним, сейчас ведутся работы на улице Свердлова.

- Пока ведется отбор предложений по дальнейшему участию Псковской области в следующей целевой программе по развитию туризма. Поэтому точно сказать не могу, какие будут объекты. Кластерный подход остается, но основной лейтмотив – реализация проекта «Серебряное ожерелье России», и каждый регион будет оценивать свои потребности для его качественной реализации. Один из возможных вариантов: территория на Запсковье вокруг храма Козьмы и Дамиана с Примостья.

ЧТО НУЖНО ПСКОВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА?

Что нужно Пскову для развития туризма?

Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета по культуре Псковской области

- Решить проблему транспортной доступности Псковской области смог бы запуск более скоростных поездов и налаживание авиасообщения с другими регионами.

Светлана Баранова, председатель Общественного совета при Госкомитете по культуре администрации Псковской области:

- Пскову не хватает предприятия, которое занималось бы туристическими перевозками. Также хотелось бы возродить перевозки пассажиров по воде на нормальных быстроходных катерах.

Александра Лебедева, заместитель директора туроператора:

- Сделать акцент на значимых, но разрушающихся объектах: комплексе у Гремячей башни, с которой связано много легенд, и ТЭЦ. Привести в порядок Ольгинскую набережную. И решить проблему с дорогами и туалетами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковские горизонты
Как меняется жизнь в Псковской области
От ЦУМа до Эфиопии
Чем прельщают читателей псковские библиотечные фонды
Универсальная ценность
Какие обязательства примет Псков, попав в «лучший в мире путеводитель» — Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
На озеро с лебедями
Чего хотят китайские туристы и как превратить Псков в туристскую Мекку
Подарок к Восьмому марта
На ремонт клуба в селе Велье выделили деньги

Посмотреть весь сюжет

Культура
31 января 09:32

Огонь, металл и вдохновение

Псковский кузнечный двор подвел итоги 2017 года

Культура / Театр
26 января 16:29

Вперемешку с артистами

Авангарда, «как в прошлом году», на Пушкинском театральном не будет, но зрителя ждут сюрпризы

Культура
18 января 17:05

Без ложной глубокомысленности

Логотип Ганзы – продукт не для тонких ценителей старины, утверждает его автор
  • Три класса в псковских школах закрываются на карантин
  • Назначен врио руководителя аппарата администрации Псковской области
  • Пресс-центр «ПП»: Комфортен ли Псков для инвалидов
  • Михаил Ведерников: Тема ТКО вызвала в области социальное напряжение
  • Пилотной площадкой по реализации проекта по развитию цифровой экономики стала Псковская область
  • Сергей Перников завершает работу в администрации Псковской области
  • Безбилетники в Пскове предпочитают 11-й, 17-й и 1-й автобусы
  • Пакетик со «спайсом» носил с собой житель Пскова
  • Пустые листы вместо подписей принёс в ЦИК психолог Михаил Козлов
  • В МВД рассказали, где будут ловить нарушителей псковские гаишники
  • Псковичам, желающим проголосовать за народных героев, следует поторопиться
  • Лунный посевной календарь дарит своим читателям газета «Псковская правда»
  • Два билета на аргентинское шоу «Танго страсти» разыгрывает «Псковская правда»
  • ЦИК разъяснил порядок назначения наблюдателей от общественных палат
  • Последний день января в Пскове будет облачным и прохладным

    • 30 января

  • Отделку великолукской школы № 6 закончат до конца февраля
  • Биатлонная трасса под Островом на 90% готова к Всероссийским соревнованиям
  • Важной точкой для развития региона назвал электротехнический кластер в Великих Луках Михаил Ведерников
  • Анна Емельянова представит в Пскове фотовыставку под названием «Поэзия города»
  • Борис Титов представил в ЦИК подписи в свою поддержку
  • «Михайловское» включат в маршрут программы «Моя Россия»
  • Михаил Ведерников посетил Великолукский сосудистый центр во время операции
  • В России появятся отечественные дешёвые смартфоны
  • У жителя Невеля за долги угнали «ВАЗ-2108»
  • Елена Косенкова, Галина Невалённая и Андрей Царёв посовещаются с Владимиром Путиным
  • Стало известно, когда Путин встретится со своим избирательным штабом
  • Прыгуны из Пскова блестяще выступили на первенстве России
  • Хакер опубликовал инструкцию взлома сайта Рособрнадзора
  • Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева набоксировали две золотые медали
  • «Орёл и решка» могут потратить деньги в Пскове

    • Новости

    Общество / Семья
    Алёна Комарова 31 января 12:13

    Доула придёт впервые

    В субботу доула впервые поможет псковским роженицам

    Культура
    18 января 09:39

    В гостях у гномов

    Семья Глинниковых-Растопчиных творит свою сказку в Пскове

    Культура
    17 января 12:04

    Неизлечимо больны цирком

    В феврале единственный псковский цирк отметит свое 50-летие