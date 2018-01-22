На озеро с лебедями

На чем и зачем приезжают в Псков туристы, что делается для удобства гостей региона накануне Ганзы, как законодательство поможет бороться с теневым бизнесом в туристической сфере и что хотели посмотреть в нашей области китайцы, рассказали эксперты на пресс-конференции «Псковской правды».

МЕНЯЕТСЯ ПОРТРЕТ

Проводя мониторинг в течение года, мы видим небольшое увеличение турпотока. Основной поток идет начиная с 3 января, и очень востребованы рождественские праздники: многие приезжают, чтобы посетить наши храмы и монастыри. Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета по культуре Псковской области

Только в новогодние праздники турпоток увеличился с 14 тысяч в прошлом году до 16 тысяч в нынешнем. И это только по данным коллективных средств размещения. Тех туристов, кто останавливался на частных квартирах, подсчитать достаточно проблематично.

Увеличивается поток туристов в регион и за счет участия в федеральных проектах: «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», «Имена на карте России», «Моя Россия». - Те направления, которые мы активно пытались продвигать, находят свой отклик у потребителя, - отметила Юлия Белобородова. Изменился и портрет туриста: в Псков меньше стало приезжать туристических групп, зато увеличилось количество туристов, путешествующих самостоятельно. В основном, это семьи с детьми, которые приезжают на каникулах.

Обычно турист в Пскове задерживается на 2-3 дня. И цель не удерживать его в течение недели, а, улучшая качество обслуживания и предоставления услуг, сделать так, чтобы он вернулся сюда снова. Светлана Баранова, председатель Общественного совета при комитете по культуре и туризму администрации Псковской области

В последнее время псковским регионом стали интересоваться китайские туристы. - В 2016 году 20 % иностранного потока в регион составляли китайцы. Это показатель того, что китайский турист к нам едет, - констатирует Юлия Белоборожова. - У них есть определенные требования к турпродукту, разработаны специальные предложения для них. Вопрос касается и объектов показа, и информационных материалов. - У нас были туристы из Китая. Мы сразу задали вопрос, что они хотят посмотреть. Они сказали: «Озеро с лебедями, мы видели в интернете. Отвезите нас туда». В итоге - поехали в Изборск, – рассказала о предпочтениях гостей Александра Лебедева, заместитель директора туроператора, начавшего свою деятельность в прошлом году. Появление новых бизнесов в туристической отрасли – еще один из показателей ее роста.

ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШАТЬ

Юлия Белобородова отметила, что особое внимание уделяется вопросам создания условий для туристов. В преддверии Ганейских дней, которые соберут в Пскове фантастическое количество гостей – до полумиллиона, по предварительным оценкам, эти вопросы наиболее актуальны. Несмотря на то что многое сделано, в туристической сфере региона еще множество нерешенных проблем.

Одна из проблем – транспортная доступность Пскова, - отметила . – Почему у нас больше индивидуальных туристов, чем групп? На ноябрьские праздники к нам хотели приехать школьники, но не смогли этого сделать, так как купе Москва – Псков – Москва стоит 14 тысяч рублей на человека. Школьники отказываются. Александра Лебедева, заместитель директора туроператора

В прошлом году открылась новая точка прибытия туристов – станция Сущево в Бежаницах. Однако пока еще не все устраивает туристов. - Была пробная поездка, и некоторые замечания были. Две минуты поезд стоит, короткий перрон, - назвала Юлия Белобородова претензии туристов. - Сейчас работаем и с «Пассажиравтотрансом», и с железной дорогой по поводу условий и времени стоянки.

ЧУЖИЕ

В преддверии празднования Ганзы решается вопрос подготовки кадров. Комитет по культуре начал мониторинг потребностей псковских туркомпаний, гостиниц и ресторанов в дополнительном обучении специалистов (иностранным языкам, составлению меню и т. д.). - Надеюсь на отклик бизнеса. Также в ПсковГУ будет встреча по поводу подготовки экскурсоводов и ряд встреч с сотрудниками, которые отвечают за профориентацию и трудоустройство наших выпускников по специальности, - рассказала чиновник. По словам представителей турфирм, злободневная тема – отсутствие аккредитации для экскурсоводов. Часто приезжающие с группами экскурсоводы из других городов плохо знают историю Пскова. - Мне запомнилась фраза одного из приезжих экскурсоводов: «Псков немножко старше Санкт-Петербурга», - в ужасе вспоминает Светлана Баранова. - Тема злободневная. Но законодательство пока не позволяет регулировать эту деятельность. Хотя планируется внесение изменений в федеральный закон и создание при органах власти в сфере туризма научно-методических советов по аккредитации экскурсоводов, - сообщила Юлия Белобородова.

В ближайшее время планируется также решать проблемы общественных туалетов и парковок. Объекты туристского показа тоже ждут положительные изменения. Напомним, сейчас ведутся работы на улице Свердлова. - Пока ведется отбор предложений по дальнейшему участию Псковской области в следующей целевой программе по развитию туризма. Поэтому точно сказать не могу, какие будут объекты. Кластерный подход остается, но основной лейтмотив – реализация проекта «Серебряное ожерелье России», и каждый регион будет оценивать свои потребности для его качественной реализации. Один из возможных вариантов: территория на Запсковье вокруг храма Козьмы и Дамиана с Примостья.