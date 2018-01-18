В гостях у гномов

Морозным вечером забрела на огонёк в галерею на Герцена и застала сестёр Лену и Яну за традиционным для них занятием: мастерят игрушки. При этом они что-то шьют, скрепляют, искусно собирая лоскутки в неожиданные, но приятные глазу сочетания. Тканью рисуют, что твоими красками. Из-под рук, ласкающих дерево, ткань, проволоку, рождается кусочек чуда – иначе не назовёшь. Получается игрушка, с ней радостно играет ребёнок, но при желании эти же птичка, собачка, котик могут стать частью интерьера. Прикладываю к стене – меняется стена, преображается характер поверхности… А когда я с порога спросила: «Как вы тут? Как жизнь?» Девочки, отрываясь на минутку от работы, успели сказать одно лишь: «Мы тут, как гномы…» Вот и не верь после этого, что Псков – волшебный город. Не важно, что волшебство это – дело рук самих людей, и плоды не с дерева сняты, а от богатого воображения произрастают. Главное – есть такие тёплые, отогревающие душу места. От нас же требуется так мало: не пропустить, не пройти мимо. И никого, уверена, не удивляет, что называю я сестёр Глинниковых (правда, Лена давно уже Растопчина) девочками. Просто знакомы так давно, что переименовать как-то не получается, язык не поворачивается. Не солидно, зато честно. Свои люди так и отвечают обычно, если у них спрашиваешь: «Где был?» - «У девчонок на Герцена».

Сколько знаю Елену, её богатая фантазия не давала покоя рукам. Этими руками мастерились букеты, оформлялись витрины и декорировались сцены для фестивалей. Позже затянул дизайн интерьеров - домов, кафе, ресторанов, столовых, магазинчиков, гостиниц. Но только сейчас узнаю, что всё идёт из детства. Яна рассказывает о сестре: - У Леночки конструкторское мышление, и это у неё от папы. Он - очень смелый в своих решениях человек, всегда думал о том, как бы сделать из обыкновенного – красивое. Преобразить маленький домик в терем-теремок, каких до этого не видели – папин талант. Если они с Леной задумывали выложить садовую дорожку мраморными плитками, то получался шедевр. Мамочка наша разрешала делать дома практически всё. Захотели ремонт на кухне – пожалуйста. И вот у нас уже кухонные полы в цветах, стены – в рябинках, рисовали мы их по трафарету; потом комбинировали обои, разрисовывали стены в подъезде дома. Отсюда, наверное, наше вечное желание не только придумывать, но и воплощать задуманное в материале.

Скромничает Яна, по-моему: она – ничуть не меньше придумщица, художник и дизайнер, чем её сестра. Они обе считают себя счастливицами именно оттого, что вместе, что вся многочисленная семья их поддерживает. Ещё их объединяет Память (Яна назвала это энергетическим комом, получаемым ребёнком при рождении), и её хранительницами они себя ощущают. В разговоре нет-нет, да и всплывают имена тётушек и любимой бабушки. Оказывается, именно бабушка по материнской линии была – как бы её правильнее назвать, может, как у Бориса Шергина, модисткой? – или домашним модельером? Бабушка жила в портовом городе Архангельске (как же здесь без Шергина обойтись?), и, углядев в каком-нибудь заграничном журнале последние модели, шила для своих дочерей такие потрясающие ультрасовременные наряды, что никто ни на минуту не сомневался в их происхождении – «фирма». Не верилось, что всё это не куплено за безумные деньги, а сооружено на старенькой швейной машинке. Две сестры учились в институте, носили наряды аккуратно и совсем недолго («жили из бедных-беднО»), а затем эти платья продавались и надевались новые произведения от семейной модистки. Случилась даже полуанекдотическая история: в семью Зелениных, живущую «не по средствам» (активно наряжаются – откуда, мол, деньги на обновки) нагрянула комиссия из ОБХСС… В галерее стоит ткацкий став, способный превращаться то в стол, то в батлейку, возле него – расписные скамьи и сундуки. Большая часть мебели переселилась сюда из плюсского дома их тёти. Особую душевность интерьеру придают подлинные вещи. Вот занавеси, их история сродни мифу, но это реальность, способная переплюнуть легенду. Принесли как-то из Троицкого собора полотенчики, никому не нужные, лежавшие до этого на окнах храма: «Лена, возьми, ты что-нибудь, наверняка, придумаешь». Не сразу, но родилась-таки идея занавесей на окна. Наша белошвейка их сотворила, и дому они оказались как нельзя более впору, выглядят здесь совершенно родными.

Ах, вы же не знаете ещё, что это за дом. Дому 160 лет, принадлежал купцам-старообрядцам Хмелинским. Затем его унаследовала незаконная жена сына Хмелинского, служившая кухаркой в доме. Не будь она простолюдинкой, ждала бы женщину та же участь, что и купцов – после революции отбирали всё. Но простую кухарку оставили жить на прежнем месте. И с 1917 до 1936 года в этом доме творилась молитва. Молились общиной. Староверы. Вот такой судьбы дом. Узнали мы об этом из надёжного источника. Натан Феликсович Левин, патриарх псковского краеведения, написал о нём историческую справку. 21 сентября 2001 года в доме по Герцена, 6 открылась галерея. Третья по счёту частная галерея в городе (март 1995 – галерея Юрия Брохмана «На Бастионной», апрель 1996 – галерея Николая Гаврилова «Приказная палата»). Открывалась она в день празднования Рождества Богородицы на бывшей Богоявленской улице, в месте, освящённом традициями. И на многие годы псковичи получили возможность бывать здесь на удивительных выставках, знакомиться с интересными авторами (неинтересных не было), общаться. Сложился, как это бывает, свой круг. Семейство Глинниковых-Растопчиных прекрасно поддерживает огонь в этом очаге. Уже и выставки не проводятся, зато галерея приросла мастерской. После занавесей начали шить одеяла, панно, потихоньку игрушки стали появляться. И – домашний театр родился. Съездили как-то в Белоруссию, побывали на выставке батлеек (батлейка или бетлейка (от Betleem — польского названия города Вифлеема) — белорусский народный кукольный театр вертепного типа) и влюбились. Сначала смастерили одну, потом ещё, сегодня в галерее их несколько. Зачем? Затем, что разыгрываются представления для детей то на улице, то в помещении. Участников домашнего театра трое: Яна Глинникова, Елена Растопчина и Екатерина Максимова. Чаще всего разыгрывается русская сказка, в спектакле заняты и куклы, сшитые собственноручно актёрами. Но нет постоянного кукольного состава, куклы-артисты берутся здесь же, с галерейных полок. Вот это и придаёт особенный шарм и теплоту спектаклю. Тёплое здесь всё. Много текстиля и ещё больше – души. А как иначе? Кукла, сшитая своими руками, она же почти родная. А сёстры жаждут передать эту любовь к семье и традициям всем желающим. Уже и кружок детский у них образовался, «Марья - искусница» называется. Конечно, в нём в основном девочки. Учатся шить и мастерить. Мне показалось, что в восторге и дети, и родители. Ещё бы – утренники, спектакли, праздники, что проходят во дворике галереи, естественно, много желающих в этих праздниках поучаствовать – на Рождество, на Пасху…

Знала я, что всё семейство – люди творческие, но чтобы мама – Мира Леонидовна Глинникова, один из любимых Псковом докторов – написала стихи под впечатлением от игрушек, сотворённых её девочками – такого открытия, честно, не ожидала. Случилось это большое стихотворение совсем недавно, в конце декабря. Вот отрывочек из него: «… Котик серый улыбнулся, с мяу-песенкой свернулся, Ушки острые торчат, только смотрит на ребят… Нежный, милый ангелок поселится в уголок. Детке в ручку поместите и в кроватку положите, Тихо песенку пропойте. Сон сойдёт – и дверь прикройте. Видит детка дивный сон: Мир игрушек – полон он…» Мира Леонидовна – лечащий врач, до сих пор в строю, правда, собирается на заслуженный отдых. Вероятно, это должно произойти после 25 января – дня её 80-летия. Лена говорит о себе и своей жизни: - Я шью на машинке мелкими стежками, медленно. Ещё очень многое нужно успеть…