Неизлечимо больны цирком

В один из вечеров «Псковская правда» отправилась в Городской культурный центр на тренировку самодеятельного народного коллектива — студии циркового искусства «Циркачонок». В спортивном зале ГКЦ прохладно и светло. — Надышим, — смеется парень в трико. — Для тренировки самое то, не будет жарко. Знакомимся. Парня зовут Артём Ананьев, ему 27 лет, работает программистом. В «Циркачонке» Артём провел бОльшую половину своей жизни, занимается с 12 лет, сейчас выступает в основном составе и тренирует младших. Его любимые жанры — акробатика на корте и на снарядах: цирковая мачта, колесо Сира, эквилибр на руках. Артём пришел на тренировку с девушкой, она сидит и терпеливо наблюдает, как ее избранник без страховки крутится на мачте под 7-метровым потолком спортивного зала. И так четыре раза в неделю, по три-четыре часа. — Цирк — это хобби, которым я живу, которым я болею с детства, — рассказывает Артём. — Были серьезные травмы, переломы, но желание заниматься цирком не пропало. Я привык к риску, люблю адреналин, люблю опасность.

ЦИРКОВАЯ СЕМЬЯ

Рядом пролетает серебристая булава. Это Екатерина и Константин Маргес репетируют свой жонглерский номер. В цирке познакомились детьми, тренировались и поженились. Из своих 26 Катя в «Циркачонке» 20 лет, был период, когда она совмещала тренировки и выступления в цирке с конным спортом. Как вольтижировщик участвовала во всероссийских соревнованиях и занимала призовые места. Костя пришел в студию в 13 лет, сейчас ему 28. Начинали с лесенок, потом и воздушная акробатика, и эквилибр, и жонглирование. — Это допинг, без этого жить нельзя, жизни нет без цирка, — говорят циркачи Маргес практически хором.

Для Кати цирк стал профессией, она выступает сама и тренирует детей. Костя работает слесарем в газовом хозяйстве. — Грязный слесарь идет на детский утренник, надевает яркий костюм, играет, а потом снова идет работать, — смеется Екатерина. Супруги Маргес в студии каждый день, даже маленький ребенок в семье не останавливает. Уже через месяц после родов Катя выступала. — Быстрее восстанавливаемся — и в бой. Раньше, когда были травмы, мы учили других детей. Дети на нас смотрят, равняются, также болеют этим, — говорит артистка. — Мы их заражаем, больные все, — добавляет Константин Маргес.

ПОДКИДНАЯ

Через несколько минут спортивный зал наполняется шумом и гамом, с танцевальной репетиции на цирковую тренировку пришла основная цирковая труппа. И тут же, как горох, мальчишки и девчонки рассыпались по всему залу. Тянутся, кувыркаются, стоят в причудливых стойках, крутятся на полотнах под потолком… Все заняты делом. За каждым внимательно наблюдает и, если надо, помогает руководитель «Циркачонка» Ирина Михайлова. Она воспитанница псковской «Арены».

Примерно с 4 лет мне снился цирк. Каждую неделю по телевизору показывали цирковые программы, цирк очень популяризировали. Однажды у девочек со двора, которые всегда в спортивной форме куда-то ходили, я спросила: «А куда вы ходите?» Они рассказали, правда, только через месяц я узнала, что это цирк. И все! Больше я ничего другого не хотела. Мама была против, предлагала в музыкальный или в танцевальный кружок записать, но я стояла на своем. Ирина Михайлова

В цирке Ирина Михайлова была воздушной гимнасткой и подкидной в акробатике, выполняла эквилибр на катушках и многое другое. — В классе 8-м я сама себе ставила номера. Мне интересен был не просто трюк, а целостность номера. Позже интерес к режиссуре не пропал. Ирина Михайлова получила диплом режиссера, некоторое время училась в Петербургском мюзик-холле, но затем вернулась в Псков. «Циркачонком» она руководит уже 30 лет.

НИКУЛИН ПРИГЛАСИЛ

Современный псковский цирк — это труппа из 25 человек, которые выступают в 26 цирковых разножанровых номерах, и четыре подготовительные группы, где занимаются 60 ребят от 5 лет. Коллектив самодеятельный, за годы существования были взлеты и падения, в 90-е держались на энтузиазме. — Мы рабочий коллектив, выступаем, зарабатываем деньги на свои нужды, на фестивали, на костюмы, на реквизит. Это все очень дорогостоящее, но мы справляемся, — отметила Ирина Михайлова. — Когда студия циркового искусства появилась в Пскове, выступали только в городе, основное мероприятие — «Псковская весна». К ней все готовились, собиралось представительное жюри, выезжать в другие области, на какие-то фестивали было не принято. Я в студии с семи лет, а на первый фестиваль попала в 27, когда у меня уже были ученики. Они выступали в своей возрастной категории, а я — в своей. Нынешнему поколению больше везет, только в прошлом году мы были на четырех международных фестивалях.

Два года назад студия выпустила спектакль о Питере Пэне «Волшебный полет в Нетландию». За этот спектакль на Международном фестивале циркового искусства в Санкт-Петербурге псковичи получили первое место. С последнего фестиваля — «Никулинская весна» — псковские циркачи привезли главный приз Росгосцирка. В качестве поощрения директор Московского цирка Никулина, сын известного артиста Максим Никулин, пригласил наших артистов на свое представление. — Сейчас самое главное для нас — подготовка к 50-летию и репетиции театрально-цирковой постановки «Былины старого Пскова» о княгине Ольге, — поделилась планами руководитель студии. — Спектакль будет состоять из трех частей. Одну из них мы уже покажем на наш юбилей. Нам интересно цирковым языком рассказать эту историю. У руководителя цирковой студии все эти годы есть соратники и верные помощники. Уже 25 лет цирковые представления и номера помогает ставить хореограф Марианна Никандрова. Много лет яркие и выразительные костюмы для коллектива шьет Юлиана Иванова. В студию может прийти любой ребенок, отбора нет. — Цирк — такой вид искусства, в котором найдется место всем, — считает руководитель цирковой студии. — Нет гибкости, можно быть хорошим жонглером или акробатом. Мы стараемся развивать все, в первый год идет физическая подготовка, а дальше можно выбрать что-то по способностям и вкусу. Главное, чтобы будущий артист не боялся сцены. Основные качества наших воспитанников — коммуникабельность и открытость, они активные и творческие личности.

ВЕСЁЛЫЕ МИНУТЫ

Два года назад «Циркачонок» прошел отбор Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Конкурсный номер показывали звезды коллектива Владимир Чернов и Алевтина Воробьёва. — Мы выступаем, готовимся с 12 ночи, — рассказала Ирина Михайлова. — Номер для телевидения снимали в половине третьего ночи. Вот-вот наш выход, Вова сидит в костюме Щелкунчика, пьет чай, я ему говорю: «Вова, аккуратнее», и тут он выливает весь чай на белые штаны… Мы скорее все снимаем, застирываем, сушим тремя фенами. В последнюю минуту высушили и выпустили его на сцену. Попасть на «Синюю птицу» было почти невозможно. По всей России прошло 10 кастингов, после которых отобрали 40 творческих номеров. Большинство самодеятельных цирков — конкурентов псковичей — работают при профессиональных цирках с соответствующей материальной и технической базой. Уже сейчас, по словам Ирины Михайловой, наших ребят — Вову Чернова и Алю Воробьеву — приглашают профессионально учиться цирковому искусству.

ВЕТЕРАНЫ ЦИРКА

Первая заметка о псковском цирке вышла в «Псковской правде» в мае 1968 года. А сама студия начала работать в 1967 году. Ее организовал профессиональный цирковой артист Борис Терехов, который в то время переехал в Псков из Кировска.

Мы прочитали объявление, что набирают желающих в цирковую студию. До этого я занималась спортивной гимнастикой в детско-юношеской школе, потом она стала просто детской. Мы спорт бросать не хотели, поэтому пошли в цирк. Мы были очень трудолюбивые, тренировались до полуночи, пока вахтер нас не выгонял. После окончания школы я не поступила в институт им. Лесгафта, и мне Борис Терехов предложил набирать и тренировать детей. Ира Михайлова — моя любимая ученица. На тренировках она не давала мне присесть, просила посмотреть, подстраховать, поддержать. Мы дружим до сих пор, она называет меня второй мамой. Валентина Михайлова

Вся техника, оборудование и снаряды в псковском цирке были самодельными. Как рассказала Валентина Михайлова, Борис Терехов сам их придумывал и собирал. — Выступали без страховки, лестница шаталась, — вспоминает псковская артистка. — Но страха не было. Мы ходили в синяках и не обращали на это внимание. Отчаянные были. Костюмы — купальники с рукавами — нам сшила Великолукская трикотажная фабрика. Они были без всяких украшательств, колготки не могли достать, все придумывали сами. В то время не было музыкального оформления или хореографической постановки номеров, как сейчас, мы выходили на сцену, работали и уходили. Но это был настоящий цирк: и воздушные акробаты, и канатоходцы, и жонглеры, и очень смешные клоуны. Мы, зная номер наизусть, каждый раз смеялись. Был у нас в цирке даже медведь. Огромный! Но однажды на каком-то детском празднике в парке он повел себя агрессивно, не знали, что с ним делать, дальше побоялись рисковать и избавились от него. Вместо медведя потом иногда выступали ребята с собаками. Те, кто занимался дрессировкой, брали своих питомцев на тренировки и готовили номера. Коллектив был очень дружный, отличные ребята, у нас было огромное желание заниматься и выступать. Ребята уходили в армию, возвращались, многие переженились и до сих пор живут вместе.

В 1968 году в студию циркового искусства пришла Лариса Владимировна Васильева. Как она сама говорит, цирк спас ей жизнь. Когда Лариса была еще младенцем, у нее умерла мама. Отец сдал девочку в приют. Там недоглядели, уронили на пол и сломали позвоночник. От отца эту информацию скрыли.

Когда прошло несколько лет, отец увидел, что я плохо расту, маленькая и слабенькая, повез к врачу, и выяснилось, что у меня травма позвоночника. Начались больницы, с 5-го класса я носила корсет. Пошла в цирк, чтобы не быть горбатой. В детдоме мальчики обижали девочек, я начала заниматься спортом, чтобы себя защищать. Вставала в 7 утра, отжималась, делала силовые упражнения, подтягивалась, растягивалась. Я должна была быть сильной. Лариса Васильева

После детдома Лариса поехала учиться на швею. Девочки-однокурсницы ходили в театральную студию в Доме культуры строителей, так тогда назывался сегодняшний ГКЦ. — Они видели, что я физически развита и люблю спорт, они практически за руку меня привели в цирковую студию, — делится псковская циркачка. — Подруга так и сказала: «Если не пойдешь сама, я тебя за руку потащу». Я как увидела цирк, так и пропала там навсегда. Сначала я всего боялась, просто сидела и смотрела. Потом меня стали дергать: чего сидишь и смотришь? Начала понемногу заниматься: сначала выступала со скамейки, потом подключила акробатику. Занималась много, качала силу, работала над гибкостью. Мне предложили быть воздушной гимнасткой. Цирк занимал всю жизнь, днем Лариса работала швеей, а вечером бежала на тренировки. — Очень не хотелось работать в ателье, я хотела поступать в цирковое училище, но оказалось, что не подхожу по возрасту. Однажды уехала с передвижным цирком, помоталась по городам, поняла, что для меня это очень сложно физически, да и зарплата крошечная. Вернулась, устроилась работать на почту, потом вышла замуж, родила дочь Зою, но цирк не бросила. Когда дочери исполнилось 5 лет, стала брать ее на тренировки. У нее были очень хорошие данные, гибкость, занималась она с охотой. Мы сделали с ней парный номер — я была тогда воздушной гимнасткой. Пока она была маленькая, я держала ее на себе, а в 15 лет она меня переросла, стала сильнее, и мы поменялись ролями, сделали новый воздушный номер, где уже она держала меня.