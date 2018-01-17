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Культура

Неизлечимо больны цирком

В феврале единственный псковский цирк отметит свое 50-летие

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Алёна Комарова
17 января 2018 года, 12:04
Фото: Андрей Степанов
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В один из вечеров «Псковская правда» отправилась в Городской культурный центр на тренировку самодеятельного народного коллектива — студии циркового искусства «Циркачонок».

В спортивном зале ГКЦ прохладно и светло.

— Надышим, — смеется парень в трико. — Для тренировки самое то, не будет жарко.

Знакомимся. Парня зовут Артём Ананьев, ему 27 лет, работает программистом. В «Циркачонке» Артём провел бОльшую половину своей жизни, занимается с 12 лет, сейчас выступает в основном составе и тренирует младших. Его любимые жанры — акробатика на корте и на снарядах: цирковая мачта, колесо Сира, эквилибр на руках. Артём пришел на тренировку с девушкой, она сидит и терпеливо наблюдает, как ее избранник без страховки крутится на мачте под 7-метровым потолком спортивного зала. И так четыре раза в неделю, по три-четыре часа.

— Цирк — это хобби, которым я живу, которым я болею с детства, — рассказывает Артём. — Были серьезные травмы, переломы, но желание заниматься цирком не пропало. Я привык к риску, люблю адреналин, люблю опасность.

ЦИРКОВАЯ СЕМЬЯ

Рядом пролетает серебристая булава. Это Екатерина и Константин Маргес репетируют свой жонглерский номер. В цирке познакомились детьми, тренировались и поженились. Из своих 26 Катя в «Циркачонке» 20 лет, был период, когда она совмещала тренировки и выступления в цирке с конным спортом. Как вольтижировщик участвовала во всероссийских соревнованиях и занимала призовые места. Костя пришел в студию в 13 лет, сейчас ему 28. Начинали с лесенок, потом и воздушная акробатика, и эквилибр, и жонглирование.

— Это допинг, без этого жить нельзя, жизни нет без цирка, — говорят циркачи Маргес практически хором.


Фото Андрея Степанова
Для Кати цирк стал профессией, она выступает сама и тренирует детей. Костя работает слесарем в газовом хозяйстве.

— Грязный слесарь идет на детский утренник, надевает яркий костюм, играет, а потом снова идет работать, — смеется Екатерина.

Супруги Маргес в студии каждый день, даже маленький ребенок в семье не останавливает. Уже через месяц после родов Катя выступала.

— Быстрее восстанавливаемся — и в бой. Раньше, когда были травмы, мы учили других детей. Дети на нас смотрят, равняются, также болеют этим, — говорит артистка.

— Мы их заражаем, больные все, — добавляет Константин Маргес.

ПОДКИДНАЯ

Через несколько минут спортивный зал наполняется шумом и гамом, с танцевальной репетиции на цирковую тренировку пришла основная цирковая труппа. И тут же, как горох, мальчишки и девчонки рассыпались по всему залу. Тянутся, кувыркаются, стоят в причудливых стойках, крутятся на полотнах под потолком… Все заняты делом. За каждым внимательно наблюдает и, если надо, помогает руководитель «Циркачонка» Ирина Михайлова. Она воспитанница псковской «Арены».

Примерно с 4 лет мне снился цирк. Каждую неделю по телевизору показывали цирковые программы, цирк очень популяризировали. Однажды у девочек со двора, которые всегда в спортивной форме куда-то ходили, я спросила: «А куда вы ходите?» Они рассказали, правда, только через месяц я узнала, что это цирк. И все! Больше я ничего другого не хотела. Мама была против, предлагала в музыкальный или в танцевальный кружок записать, но я стояла на своем.

Ирина Михайлова
В цирке Ирина Михайлова была воздушной гимнасткой и подкидной в акробатике, выполняла эквилибр на катушках и многое другое.

— В классе 8-м я сама себе ставила номера. Мне интересен был не просто трюк, а целостность номера.

Позже интерес к режиссуре не пропал. Ирина Михайлова получила диплом режиссера, некоторое время училась в Петербургском мюзик-холле, но затем вернулась в Псков. «Циркачонком» она руководит уже 30 лет.

НИКУЛИН ПРИГЛАСИЛ

Современный псковский цирк — это труппа из 25 человек, которые выступают в 26 цирковых разножанровых номерах, и четыре подготовительные группы, где занимаются 60 ребят от 5 лет. Коллектив самодеятельный, за годы существования были взлеты и падения, в 90-е держались на энтузиазме.

— Мы рабочий коллектив, выступаем, зарабатываем деньги на свои нужды, на фестивали, на костюмы, на реквизит. Это все очень дорогостоящее, но мы справляемся, — отметила Ирина Михайлова. — Когда студия циркового искусства появилась в Пскове, выступали только в городе, основное мероприятие — «Псковская весна». К ней все готовились, собиралось представительное жюри, выезжать в другие области, на какие-то фестивали было не принято. Я в студии с семи лет, а на первый фестиваль попала в 27, когда у меня уже были ученики. Они выступали в своей возрастной категории, а я — в своей. Нынешнему поколению больше везет, только в прошлом году мы были на четырех международных фестивалях.


Фото Андрея Степанова
Два года назад студия выпустила спектакль о Питере Пэне «Волшебный полет в Нетландию». За этот спектакль на Международном фестивале циркового искусства в Санкт-Петербурге псковичи получили первое место. С последнего фестиваля — «Никулинская весна» — псковские циркачи привезли главный приз Росгосцирка. В качестве поощрения директор Московского цирка Никулина, сын известного артиста Максим Никулин, пригласил наших артистов на свое представление.

— Сейчас самое главное для нас — подготовка к 50-летию и репетиции театрально-цирковой постановки «Былины старого Пскова» о княгине Ольге, — поделилась планами руководитель студии. — Спектакль будет состоять из трех частей. Одну из них мы уже покажем на наш юбилей. Нам интересно цирковым языком рассказать эту историю.

У руководителя цирковой студии все эти годы есть соратники и верные помощники. Уже 25 лет цирковые представления и номера помогает ставить хореограф Марианна Никандрова. Много лет яркие и выразительные костюмы для коллектива шьет Юлиана Иванова.

В студию может прийти любой ребенок, отбора нет.

— Цирк — такой вид искусства, в котором найдется место всем, — считает руководитель цирковой студии. — Нет гибкости, можно быть хорошим жонглером или акробатом. Мы стараемся развивать все, в первый год идет физическая подготовка, а дальше можно выбрать что-то по способностям и вкусу. Главное, чтобы будущий артист не боялся сцены. Основные качества наших воспитанников — коммуникабельность и открытость, они активные и творческие личности.

Конец 60-х, одно из первых выступлений псковских циркачей.
Фото из архива «Циркачонка»

ВЕСЁЛЫЕ МИНУТЫ

Два года назад «Циркачонок» прошел отбор Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Конкурсный номер показывали звезды коллектива Владимир Чернов и Алевтина Воробьёва.

— Мы выступаем, готовимся с 12 ночи, — рассказала Ирина Михайлова. — Номер для телевидения снимали в половине третьего ночи. Вот-вот наш выход, Вова сидит в костюме Щелкунчика, пьет чай, я ему говорю: «Вова, аккуратнее», и тут он выливает весь чай на белые штаны… Мы скорее все снимаем, застирываем, сушим тремя фенами. В последнюю минуту высушили и выпустили его на сцену.

Попасть на «Синюю птицу» было почти невозможно. По всей России прошло 10 кастингов, после которых отобрали 40 творческих номеров. Большинство самодеятельных цирков — конкурентов псковичей — работают при профессиональных цирках с соответствующей материальной и технической базой. Уже сейчас, по словам Ирины Михайловой, наших ребят — Вову Чернова и Алю Воробьеву — приглашают профессионально учиться цирковому искусству.

ВЕТЕРАНЫ ЦИРКА

Первая заметка о псковском цирке вышла в «Псковской правде» в мае 1968 года. А сама студия начала работать в 1967 году. Ее организовал профессиональный цирковой артист Борис Терехов, который в то время переехал в Псков из Кировска.

Мы прочитали объявление, что набирают желающих в цирковую студию. До этого я занималась спортивной гимнастикой в детско-юношеской школе, потом она стала просто детской. Мы спорт бросать не хотели, поэтому пошли в цирк. Мы были очень трудолюбивые, тренировались до полуночи, пока вахтер нас не выгонял. После окончания школы я не поступила в институт им. Лесгафта, и мне Борис Терехов предложил набирать и тренировать детей. Ира Михайлова — моя любимая ученица. На тренировках она не давала мне присесть, просила посмотреть, подстраховать, поддержать. Мы дружим до сих пор, она называет меня второй мамой.

Валентина Михайлова
Вся техника, оборудование и снаряды в псковском цирке были самодельными. Как рассказала Валентина Михайлова, Борис Терехов сам их придумывал и собирал.

— Выступали без страховки, лестница шаталась, — вспоминает псковская артистка. — Но страха не было. Мы ходили в синяках и не обращали на это внимание. Отчаянные были. Костюмы — купальники с рукавами — нам сшила Великолукская трикотажная фабрика. Они были без всяких украшательств, колготки не могли достать, все придумывали сами. В то время не было музыкального оформления или хореографической постановки номеров, как сейчас, мы выходили на сцену, работали и уходили. Но это был настоящий цирк: и воздушные акробаты, и канатоходцы, и жонглеры, и очень смешные клоуны. Мы, зная номер наизусть, каждый раз смеялись. Был у нас в цирке даже медведь. Огромный! Но однажды на каком-то детском празднике в парке он повел себя агрессивно, не знали, что с ним делать, дальше побоялись рисковать и избавились от него. Вместо медведя потом иногда выступали ребята с собаками. Те, кто занимался дрессировкой, брали своих питомцев на тренировки и готовили номера. Коллектив был очень дружный, отличные ребята, у нас было огромное желание заниматься и выступать. Ребята уходили в армию, возвращались, многие переженились и до сих пор живут вместе.


Фото Андрея Степанова
В 1968 году в студию циркового искусства пришла Лариса Владимировна Васильева. Как она сама говорит, цирк спас ей жизнь.

Когда Лариса была еще младенцем, у нее умерла мама. Отец сдал девочку в приют. Там недоглядели, уронили на пол и сломали позвоночник. От отца эту информацию скрыли.

Когда прошло несколько лет, отец увидел, что я плохо расту, маленькая и слабенькая, повез к врачу, и выяснилось, что у меня травма позвоночника. Начались больницы, с 5-го класса я носила корсет. Пошла в цирк, чтобы не быть горбатой. В детдоме мальчики обижали девочек, я начала заниматься спортом, чтобы себя защищать. Вставала в 7 утра, отжималась, делала силовые упражнения, подтягивалась, растягивалась. Я должна была быть сильной.

Лариса Васильева
После детдома Лариса поехала учиться на швею. Девочки-однокурсницы ходили в театральную студию в Доме культуры строителей, так тогда назывался сегодняшний ГКЦ.

— Они видели, что я физически развита и люблю спорт, они практически за руку меня привели в цирковую студию, — делится псковская циркачка. — Подруга так и сказала: «Если не пойдешь сама, я тебя за руку потащу». Я как увидела цирк, так и пропала там навсегда. Сначала я всего боялась, просто сидела и смотрела. Потом меня стали дергать: чего сидишь и смотришь? Начала понемногу заниматься: сначала выступала со скамейки, потом подключила акробатику. Занималась много, качала силу, работала над гибкостью. Мне предложили быть воздушной гимнасткой.

Цирк занимал всю жизнь, днем Лариса работала швеей, а вечером бежала на тренировки.

— Очень не хотелось работать в ателье, я хотела поступать в цирковое училище, но оказалось, что не подхожу по возрасту. Однажды уехала с передвижным цирком, помоталась по городам, поняла, что для меня это очень сложно физически, да и зарплата крошечная. Вернулась, устроилась работать на почту, потом вышла замуж, родила дочь Зою, но цирк не бросила. Когда дочери исполнилось 5 лет, стала брать ее на тренировки. У нее были очень хорошие данные, гибкость, занималась она с охотой. Мы сделали с ней парный номер — я была тогда воздушной гимнасткой. Пока она была маленькая, я держала ее на себе, а в 15 лет она меня переросла, стала сильнее, и мы поменялись ролями, сделали новый воздушный номер, где уже она держала меня.


Фото Андрея Степанова
Зоя выступала в псковском цирке до окончания средней школы, потом поступила в институт, появились новые увлечения. Внучка Ларисы Васильевой тоже занимается спортом, но с цирком не сложилось.

— Это не каждому дано, — говорит цирковая бабушка, которая сама тренировала в студии детей с 1972 года.

Ушла Лариса Васильева на заслуженный отдых в 2016 году. В свои 67 лет она каждое утро обязательно делает зарядку, чтобы поддержать тонус мышц, и 5 раз подтягивается!

— У меня голова уже кружится от нагрузки, но я не отступаю! — говорит ветеран псковской цирковой сцены. 

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Комментарии

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Михельсон
18:12 17.01.2018

Ребята, конечно, молодцы.<br/>А я вот цирк с детства не люблю. Мне там просто скучно. И не спорт, и не шоу. Что-то посередине

Макс
20:47 17.01.2018

Когда слышу слово «цирк», невольно вспоминаю случай из детства, когда на одном из выступлений в Питере в 90-x годах слон напал на человека. Жив циркач остался и у меня осадочек тоже. Что касается этих ребят, то они полноценные спортсмены. При первом же случае схожу на их выступление

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