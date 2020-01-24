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Конкурсы

Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Победитель получит в подарок внешнее зарядное устройство и шанс оказаться в «Артеке»

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Редакция
24 января 2020 года, 12:46
Фото: Алина Волетова, Псков, участница конкурса прошлого года
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«Псковская правда» объявляет о продолжении конкурса для школьников со всех уголков области «Селфи с классиком». Победитель получит в подарок внешнее зарядное устройство для гаджетов, чтобы книга, даже если она электронная, всегда могла порадовать своего владельца интересными страницами.

Кто может участвовать

Учащиеся с 5 по 11 класс из любой школы в Псковской области.

Что нужно делать

До 24 февраля загрузить в специальный альбом «Селфи с классиком – 2020» в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте» собственное фото с книгой. Бумажная она или электронная – неважно, главное, что доставляет своему читателю удовольствие. Приветствуется творческий подход к созданию фотографии. Например, участник конкурса может создать образ любимого литературного персонажа или добавить в кадр интересный антураж. Именно так поступила победительница прошлого года, Анастасия Алексеева из островской школы №7. Она предстала на конкурсе в образе барышни эпохи Пушкина. И не прогадала! (Читать подробнее).

Стартовал конкурс «Селфи с классиком – 2020»

Анастасия Алексеева победила в конкурсе в прошлом году.

Как будет проходить конкурс

Сбор фотографий завершится 24 февраля в 12:00. Не позднее 1 марта снимки будут загружены на сайт «Псковской правды» pravdapskov.ru. И начнется голосование! Оно продлится весь месяц и завершится 31 марта в 12:00. Положение о конкурсе участники могут найти в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте». (Смотреть фото участников прошлого года). 

Что получит победитель

В первую очередь, победитель получит почет, славу и уважение от читателей «Псковской правды». А также вещественный приз – портативное зарядное устройство и диплом победителя.

А ещё у школьников из Псковской области с 5 по 11 класс есть шанс провести конец учебного года на берегу Черного моря в лагере «Артек»! Такую возможность дает участие в конкурсе чтецов от фонда «Живая классика». Заявки на классный и школьный этап конкурса до 1 февраля принимают на официальном сайте фонда. В «Артек» отправятся три победителя областного этапа.

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