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Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия – 2019. Второй этап

Тройку финалистов предстоит выбрать из лидеров от каждого района Псковской области

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Редакция
15 января 2020 года, 14:04
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» объявляет о начале второго этапа голосования в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия – 2019». Он продлится до 14 февраля. Три класса, набравшие наибольшее число голосов, выйдут в финал.

На первом этапе со 2 декабря по 14 января пользователи сайта «Псковской правды» выбирали по одному классу из каждого муниципалитета Псковской области.

На втором этапе в голосовании идет борьба за попадание в тройку лидеров. Как только она определится 14 февраля, состоится финал.

Финал пройдет уже не на сайте издания, а по купонам из газеты. Они будут опубликованы в «Псковской правде – Вече» 19, 26 февраля, 4, 11 марта. С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться в сообществе издания «ВКонтакте».

В прошлом году победивший в конкурсе класс из Новосокольников получил билеты в аквапарк. В этом году главный приз – посещение кино-развлекательного центра «Волшебный город» в Пскове, первоклассников ждут игровая комната и просмотр мультфильма. Обратите внимания, что организаторы конкурса не занимаются доставкой победителей к месту получения приза.

Напомним, в конкурсе участвуют первые классы, фотографии которых минувшей осенью были опубликованы в журнале «Я – первоклассник!» Право попасть на его обложку также в результате конкурса получила школьника из Пскова Милана Никишина.

Чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке на страницу конкурса. 

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