За партой и на обложке

Любимое родителями, бабушками и дедушками издание вновь увидит свет этой осенью.
Сбор фотографий первых классов для уникального фотоальбома «Я — первоклассник!» запустила «Псковская правда». Каждый новоиспеченный школяр получит этот альбом совершенно бесплатно. Также мы проводим конкурс за право попасть на обложку издания, победитель конкурса получит в подарок фотосессию и войдет в историю, представляя всех первоклассников этого года.
А после выхода фотогазеты на сайте «Псковской правды» развернется фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого станут все первые классы области, фотографии которых попали на страницы памятного фотоальбома. В прошлом учебном году победителями конкурса стали первоклассники из Новосокольников, Идрицы и Острова. В подарок они получили билеты в аквапарк, экскурсию на хлебозавод и прогулку на теплоходе.
КАК КЛАСС МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ФОТОГАЗЕТУ
Нужно отправить до 23.00 20 сентября на почту pskovpp@yandex.ru:
— заполненный всеми родителями бланк согласия на участие, его образец отправлен в школы, или можно найти на сайте «Псковской правды» (бланк можно также отправить по факсу (8112) 57-33-50);
— коллективные фото первого класса (от 1 до 3 штук);
— информацию по пунктам в следующем порядке: район, населенный пункт, полное правильное название школы;
— номер класса, ФИО классного руководителя (без сокращений) и его мобильный телефон.
Дополнительная информация:
— по сбору фото в альбом: 8-921-117-10-73.
— по сбору фото на обложку: 8 (8112) 57-31-23.
1. Загрузите фото вашего ребенка в специальный альбом в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте». Укажите в описании имя. Внимание! Ставить лайки в этом альбоме не нужно.
2. К участию принимаются фотографии детей, которые в сентябре 2019 года пошли в 1 класс.
3. 1 октября мы остановим набор участников и запустим голосование на нашем сайте в разделе «Конкурсы». Голосование продлится до 21 октября.
4. Участник, набравший максимальное количество голосов, станет победителем. В подарок он получит профессиональную фотосессию и попадет на обложку журнала «Я — первоклассник 2019».