Последний рывок

На сайте «Псковской правды» стартовал заключительный этап одного из масштабных фотоконкурсов региона «Самый дружный класс – 2019». Его участниками стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю. В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.