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Начался финальный этап голосования за выпускников Псковской области (ФОТОКОНКУРС)

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Редакция
30 августа 2019 года, 15:05
Фото: Дарья Хваткова
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На сайте «Псковской правды» стартовал заключительный этап одного из масштабных фотоконкурсов региона «Самый дружный класс – 2019». Его участниками стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ГОЛОСОВАНИЯ

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю. В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

В финале участвуют три самых дружных класса, набравшие по итогам полуфинала наибольшее количество голосов. В нынешнем году в тройку финалистов вошли выпускники из средней школы №7 имени Виталия Николаевича Пушкарёва Островского района, Печорской гимназии и Новоржевской средней школы.

Последний рывок
Средняя школа имени Виталия Николаевича Пушкарёва Островского района.
Фото предоставлено участниками конкурса.
Последний рывок
Новоржевская средняя школа.
Фото предоставлено участниками конкурса.
Последний рывок
Печорская гимназия.
Фото предоставлено участниками конкурса.
Финальный этап голосования будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

Подарок для классного руководителя – поздравительная статья – выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Напомним, выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса» с фотографиями всех выпускников региона.

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