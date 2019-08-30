Последний рывок

На сайте «Псковской правды» стартовал заключительный этап одного из масштабных фотоконкурсов региона «Самый дружный класс – 2019». Его участниками стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.
На сайте «Псковской правды» стартовал заключительный этап одного из масштабных фотоконкурсов региона «Самый дружный класс – 2019». Его участниками стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.
Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю. В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.
Подарок для классного руководителя – поздравительная статья – выйдет ко Дню учителя.
Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.
Напомним, выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса» с фотографиями всех выпускников региона.