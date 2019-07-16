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Конкурсы

Самый дружный класс – 2019. Полуфинал

Голосование за выпускников Псковской области вышло на новый этап (ФОТОКОНКУРС)

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Редакция
16 июля 2019 года, 11:20
Фото: Дарья Хваткова
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Начался второй этап масштабного фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019», участниками которого являются нынешние выпускники со всех районов Псковской области. 

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ГОЛОСОВАНИЯ

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

В полуфинале участвуют самые дружные классы из каждого района Псковской области. Второй этап завершится 29 августа в 12.00. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 30 августа. Голосование будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

Подарок для классного руководителя - поздравительная статья - выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

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