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Конкурсы

Самый дружный класс – 2019

В Псковской области стартовало голосование за выпускников из каждого района (ФОТОКОНКУРС)

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Редакция
31 мая 2019 года, 11:00
Фото: Андрей Степанов
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Дорогие выпускники! Вы прислали нам свои фотографии для фотовыпуска «Алые паруса». Вы скоро попрощаетесь со школой и учителями. Но у вас есть уникальная возможность еще раз сказать спасибо любимому классному руководителю, который был с вами рядом все школьные годы.

Голосуйте за фотографию своего класса.

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

Вы сможете показать, насколько вы благодарны своему учителю. Голосуйте за себя и за своего классного руководителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь.

Важно ваше желание сказать спасибо своему учителю.

В подарок от вас и от редакции ваш титулованный классный руководитель получит главный памятный подарок от класса – статью о чудесном педагоге в еженедельнике «Псковская правда».

Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока у вас в запасе три летних месяца.

В июле мы выберем самый дружный класс в каждом районе. Первый этап конкурса завершится 15 июля в 12.00. После подсчета голосов мы назовем по одному классу из каждого муниципалитета, именно этот класс представит свой район в следующем этапе.

Второй этап начнется 16 июля и завершится 29 августа в 12.00. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 30 августа. Голосование будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

Подарок для классного руководителя - поздравительная статья - выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

КЛИКНИТЕ НА СВОЙ РАЙОН, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Бежаницкий район

Великолукский район

Великие Луки

Псков

Гдовский район

Дедовичский район

Дновский район

Красногородский район

Локнянский район

Невельский район

Новоржевский район

Новосокольнический район

Опочецкий район

Островский район

Палкинский район

Печорский район

Плюсский район

Порховский район

Псковский район

Пустошкинский район

Пушкиногорский район

Пыталовский район

Себежский район

Струго-Красненский район

Куньинский район

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