Самый дружный класс – 2019

Дорогие выпускники! Вы прислали нам свои фотографии для фотовыпуска «Алые паруса». Вы скоро попрощаетесь со школой и учителями. Но у вас есть уникальная возможность еще раз сказать спасибо любимому классному руководителю, который был с вами рядом все школьные годы.

Голосуйте за фотографию своего класса.

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

Вы сможете показать, насколько вы благодарны своему учителю. Голосуйте за себя и за своего классного руководителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь.

Важно ваше желание сказать спасибо своему учителю.

В подарок от вас и от редакции ваш титулованный классный руководитель получит главный памятный подарок от класса – статью о чудесном педагоге в еженедельнике «Псковская правда».

Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока у вас в запасе три летних месяца.

В июле мы выберем самый дружный класс в каждом районе. Первый этап конкурса завершится 15 июля в 12.00. После подсчета голосов мы назовем по одному классу из каждого муниципалитета, именно этот класс представит свой район в следующем этапе.

Второй этап начнется 16 июля и завершится 29 августа в 12.00. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 30 августа. Голосование будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

Подарок для классного руководителя - поздравительная статья - выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.