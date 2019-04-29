В Псковской области набирает обороты голосование за участников фотоконкурса «Алые паруса – 2019». Попади на обложку!», победитель которого получит в подарок профессиональную фотосессию и право украсить обложку стильного выпускного журнала.
В Псковской области набирает обороты голосование за участников фотоконкурса «Алые паруса – 2019». Попади на обложку!», победитель которого получит в подарок профессиональную фотосессию и право украсить обложку стильного выпускного журнала.
Голосование за претендентов завершится 14 мая в 12.00 по московскому времени.
Целиком положение о конкурсе опубликовано в нашей группе «ВКонтакте».
Напомним, в 2018 году победу в конкурсе одержала Анастасия Карпова из Струго-Красненского района.
Окончание школы — знаменательное событие в жизни каждого ученика, учителя и родителя. «Псковская правда» ежегодно готовит уникальный альманах «Алые паруса», который является ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника. Внутри — снимки всех выпускников области.