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Попади на обложку!

Голосование решит, кто из псковских выпускников попадёт на обложку выпускного журнала «Алые паруса – 2019»

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Редакция
29 апреля 2019 года, 14:30
Фото: Дарья Хваткова
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В Псковской области набирает обороты голосование за участников фотоконкурса «Алые паруса – 2019». Попади на обложку!», победитель которого получит в подарок профессиональную фотосессию и право украсить обложку стильного выпускного журнала.

УЧАСТНИКИ

Яна Поленок.
Из личного архива участницы.

Проголосовать за Яну.

Энн Васильева.
Из личного архива участницы.

Проголосовать за Энн.

Денис Тимофеев.
Из личного архива участника.

Проголосовать за Дениса.

Диана Бобкова.
Из личного архива участницы.

Проголосовать за Диану.

Диана Куликова.
Из личного архива участницы.

Проголосовать за Диану.

Юлия Давалис.
Из личного архива участницы.

Проголосовать за Юлию.

Голосование за претендентов завершится 14 мая в 12.00 по московскому времени.

Целиком положение о конкурсе опубликовано в нашей группе «ВКонтакте».

Напомним, в 2018 году победу в конкурсе одержала Анастасия Карпова из Струго-Красненского района.

СПРАВКА

Окончание школы — знаменательное событие в жизни каждого ученика, учителя и родителя. «Псковская правда» ежегодно готовит уникальный альманах «Алые паруса», который является ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника. Внутри — снимки всех выпускников области.

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