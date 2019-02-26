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«Пару года» ищут в Псковской области

«Псковская правда» объявляет о запуске свадебного фотоконкурса

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Редакция
26 февраля 2019 года, 11:31
Фото: Варсения Холотян
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Чтобы стать участником конкурса «Пара года», необходимо отправить на электронную почту pravda@pravdapskov.ru ваше свадебное фото (это могут быть любительские, профессиональные снимки или селфи). В описании к фото не забудьте указать имена молодожёнов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим рассказом. На фотографии обязательно присутствие и жениха, и невесты. Дата свадьбы не имеет значения.

В течение суток фотоснимки будут загружены в конкурсный альбом на сайте «Псковской правды». Голосовать можно сразу же, как фото попадет на сайт. Голосование будет остановлено в четверг, 21 марта, в 12.00 по московскому времени. Три пары, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, получат ценные призы от партнеров конкурса.

Награждение победителей состоится 23 марта на главном свадебном событии года «Свадьба EXPO`2019», которую уже пятый год подряд проводит «Псковское агентство информации» и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

ВАЖНО

Участники конкурса должны проживать на территории Псковской области и состоять в браке.

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