Участниками конкурса стали все первые классы области, фотографии которых попали на страницы памятного фотоальбома «Я — первоклассник!». Ежегодно его выпускает «Псковская правда» и дарит каждому первокласснику. После чего на сайте стартует фотоконкурс.

Традиционно конкурс проходит в три этапа. Сначала пользователи сайта определяют по одному классу, которые дальше будут представлять свой район.

На втором этапе среди представителей районов выявляется тройка финалистов.

В финале голосование выходит из онлайна, оно проводится по купонам из газеты «Псковская правда — Вече». Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов. Ящики для сбора купонов — у классных руководителей.