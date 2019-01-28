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Тройка финалистов

Читатели «Псковской правды» определили финалистов фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия»

Текст:
Алексей Кедров
28 января 2019 года, 18:00
Фото: Волгоград онлайн
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Участниками конкурса стали все первые классы области, фотографии которых попали на страницы памятного фотоальбома «Я — первоклассник!». Ежегодно его выпускает «Псковская правда» и дарит каждому первокласснику. После чего на сайте стартует фотоконкурс.

Традиционно конкурс проходит в три этапа. Сначала пользователи сайта определяют по одному классу, которые дальше будут представлять свой район.

На втором этапе среди представителей районов выявляется тройка финалистов.

В финале голосование выходит из онлайна, оно проводится по купонам из газеты «Псковская правда — Вече». Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов. Ящики для сбора купонов — у классных руководителей.

Так выглядит купон для голосования в финале конкурса.
ВНИМАНИЕ

Принимаются только оригиналы купонов, вырезанные из газеты. Ксерокопии не принимаются. Купоны будут напечатаны в номерах за 30 января, 6, 13 и 20 февраля.

Остались вопросы? Звоните: 8 (8112) 57-31-23.

Напомним, в прошлом 2017/18 учебном году в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия» победил 1 «Б» класс гимназии имени Софьи Ковалевской Великих Лук. Призом стали билеты в аквапарк.

Интересно, что на этот раз впервые за несколько последних лет в тройке лидеров нет классов из Пскова или Великих Лук. 

ФИНАЛИСТЫ

Идрицкая средняя школа, 1 «А».

Островская средняя школа № 1, 1 «В».

Новосокольническая средняя школа, 1 «А».

ПРИЗЫ

1 место — билеты для каждого ребенка в победившем классе в аквапарк «Акваполис» (г. Псков).

2 место — экскурсия на Псковский хлебокомбинат для всего класса.

3 место — прогулка на теплоходе по реке Великой в Пскове после открытия навигационного сезона.

СПРАВКА

Положение о конкурсе в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте».

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