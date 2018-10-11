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Ветеран / Поколение

Перемены на острове

Постоянный фельдшер, транспорт на материк, новое место музея — за чашкой чая и танцами жители Залита говорили о проблемах

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Николай Иванов
11 октября 2018 года, 11:08
Фото: Николай Иванов
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Октябрь — золотая середина осени, самая краса природы. Не случайно первое число месяца обозначено в календаре как День пожилого человека. Далеко не все пенсионеры так уж позитивно встречают поздравления в свой адрес: не каждому приятно напоминание о наступающей или уже серьезно наступившей осени жизни. Кому как. Но уж то, что вниманием в этот период очень многие пожилые люди не обижены, — факт бесспорный. Этот день превращается в неделю, декаду, месяц благотворительности. Это могут авторитетно подтвердить залитские ветераны.

Если честно, то островитяне вниманием не обижены (не об экскурсантах речь). Не раз на о. Залита бывали губернатор и другие руководители области. Но на этот раз делегация цели имела особенные, благотворительные — в рамках областной программы «Ветеранам глубинки». Вместе с председателем областного Совета ветеранов войны и труда Николаем Груздовым прибыли и представители Псковского района во главе с Натальей Фёдоровой. Так что сидячих мест на катере хватило далеко не всем пассажирам.

Добрались раньше обозначенного времени, но перед входом в зал уже сидели старожилы — неразлучные подруги Татьяна Воробьёва и Валентина Полякова, как вскоре выяснилось, энергичные не по годам, любящие шутки и умеющие пошутить.

В актовом зале главным украшением стал стол для чаепития. Но вначале сердечно приветствовала собравшихся глава района. Совсем недавно вступив в должность, Наталья Фёдорова уже не первый раз встречается с жителями островов, хорошо знает их нужды. Вот и на этот раз в беседе поднимается извечный транспортный вопрос — как старикам при необходимости лучше добираться до материка, возвращаться домой. Ведь большинство из них здесь живут одиноко, особенно в зимнее время. Врачебная же помощь оказывается по графику.

Неожиданно возникла новая проблема. Одна из местных активисток поинтересовалась, почему материалы некогда существовавшего музея валяются где-то в подсобке. До ремонта многие фотографии украшали стены административного здания.

— Не всегда же было все так в развале, — говорила она. — Был хороший колхоз, настоящие рыбаки. Историю надо беречь.

Глава района пообещала разобраться, помочь и в этом деле.

Не новичок на острове и Николай Груздов. За последний месяц это уже его третья поездка.

— Областной Совет активно включился в решение жизненно важных вопросов островитян, в частности по подбору медработника, — подчеркнул он в своем приветствии. — Сделано большое дело и в организационном плане. Создана первичная ветеранская организация, которой теперь руководит авторитетный человек Татьяна Николаевна Боровкова.

Свой человек на острове и главный врач объединенной ЦРБ Елена Уткина. Ее слова о том, что практически решен вопрос с постоянной медицинской помощью и в скором времени здесь будет работать фельдшер, встретили если не аплодисментами, то с горячим одобрением.

С веселым оживлением часть собравшихся получила подарки — солидные пакеты с продуктовым набором. Остальные будут доставлены ветеранам по домам.

Праздничное настроение постоянно поддерживали работники Карамышевского культурно-досугового центра. Они не только показали свое профессиональное мастерство, но и умело «заводили» присутствующих на хорошо всем известные песни и даже танцы.

— Вот уж не думала, что тряхну стариной, — после вальса говорит мне Татьяна Ивановна Воробьёва, которой, как выяснилось, уже 86 лет. И добавляет с хитринкой: — И чего это такой день только раз в году? 

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