Во-первых, проводился он в Печорах. Во-вторых, на нем почти не было критики. Наконец, завершился он, можно сказать, в пещерах.

Главная тема — подведение итогов смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию в 2017 году. Предваряя их, председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов привел немало цифр и примеров плодотворной работы ветеранских организаций.