Во-первых, проводился он в Печорах. Во-вторых, на нем почти не было критики. Наконец, завершился он, можно сказать, в пещерах.
Главная тема — подведение итогов смотра-конкурса на лучшую районную (городскую) ветеранскую организацию в 2017 году. Предваряя их, председатель областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов привел немало цифр и примеров плодотворной работы ветеранских организаций.
Благодаря ранее выигранным грантам на реализацию социально значимых проектов за последние годы областной Совет помог создать и оснастить компьютерной и видеотехникой центры военно-патриотического воспитания молодежи в 14 районах области и в Пскове. Примером может служить Себежский центр, где под руководством Сергея Петрова отснято более 70 фильмов на военно-патриотическую тему.
Теперь к ним присоединяется Центр патриотического воспитания в Печорах. Руководитель ветеранской организации района Александр Демьяненко рассказал и убедительно показал с помощью слайдов, что делается это не на пустом месте. Широко известны добрые дела военно-патриотического клуба «Рубеж» под руководством ветерана военной службы Игоря Тезнева, отряда «Поиск» во главе с ветераном военной службы Александром Пушкаревым. В рамках Всероссийского конкурса «Лучший туристический военно-исторический маршрут» от печерян представлен проект «Ратные дела порубежного края». Как заверил Александр Демьяненко, для эффективного использования полученной техники есть энтузиасты, грамотные специалисты, помещение.
Президиум областного Совета по представлению рабочей группы признал (и Совет утвердил это решение) лучшей ветеранскую организацию Псковского района (председатель Н. М. Александров). Второе место присвоено организации Новосокольнического района (Г. А. Базлова), третье — Себежского района (Б. В. Вакарин). Им вручены дипломы и денежные премии.
Благодарностями и поощрительными премиями отмечены ветеранские организации Невельского (председатель Л. Д. Слышанкова), Островского (А. А. Бирюков), Палкинского (Б. Т. Ильин), Плюсского (Т. В. Тимофеева), Порховского (Т. А. Семёнова), Пустошкинского (Т. Т. Привалова), Пыталовского (А. П. Шлапакова) районов и г. Пскова (В. В. Гаврилов).
В работе пленума приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. В своих выступлениях они высоко оценили деятельность Совета, ветеранских организаций, пожелали всем новых успехов, благополучия, а главное — здоровья. И со своей стороны отметили руководителей ветеранских организаций. Благодарственные письма и ценные подарки получили от администрации области Татьяна Малинина (Дедовичский район), Галина Николаева (Красногородский район), Ольга Носова (Дновский район), Зинаида Тюнева (Гдовский район), от областного Собрания депутатов — Валентин Афанасьев (Великие Луки), Зоя Дякив (Усвятский район), Валентина Артемьева (Локнянский район), Любовь Яковлева (Стругокрасненский район).
Старейшие члены президиума областного Совета, почетные граждане Пскова.
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Пребывание в Печорах закончилось традиционно для этого города — экскурсией по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю с посещением пещер.