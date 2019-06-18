Работать по плану

В перспективном плане работы областного Совета ветеранов войны и труда предусмотрено на заседаниях президиума заслушать отчеты руководителей всех районных организаций по изданию книги «Солдаты Победы». Цель одна — активизировать эту работу. На очередном заседании с такими отчетами выступили председатели ветеранских организаций Красногородского района Галина Николаева и Пыталовского — Алина Шлапакова.

Галине Иосифовне было проще, потому что сама возглавляет рабочую группу по подготовке всех материалов, знает все не со слов чужих. И труднее — спрос и ответственность двойная. Она обстоятельно проинформировала о ходе работы, подготовке и обработке материалов, привлечении общественности. Учетные карточки и статьи есть уже почти на тысячу человек. Выявляются новые имена. То есть работа продолжается.

Ее пыталовская коллега Алина Петровна тоже, как говорят, владеет темой. Сейчас документальные папки собраны на 1345 земляков — участников Великой Отечественной войны.

По авторитетному мнению главного редактора книги Николая Никитенко, в этих районах серьезно и ответственно организована работа по сбору первичных материалов об участниках войны. В ней участвуют многие активисты, общественники, в том числе ветеранские организации. Есть надежда, что будет собрано достаточно материалов для отдельного тома по Пыталовскому району. Красногородцам же для этого необходимо продолжить настойчивый поиск своих земляков-фронтовиков, чтобы тоже издать отдельный том.

На заседании президиума была заслушана информация «О работе Пушкиногорского районного Совета ветеранов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, организации культурно-массовых мероприятий с ветеранами». С ней выступила руководитель организации Татьяна Михайлова. После отчета, вопросов, ответов, обсуждения в проекте решения слово «удовлетворительно» было заменено на «положительно».