«Умники» Победы

При 15 районных и городских Советах ветеранов действуют Центры патриотического воспитания. За счет средств гранта к ним прибавился еще один — в Печорском районе.

Команды из девяти- и десятиклассников общеобразовательных школ и руководителей ветеранских организаций этих муниципалитетов собрались в актовом зале школы № 24 г. Пскова на заключительный этап.

Темы викторины рассылались заранее, но участникам игры от этого было нелегче. Например, маршалов Великой Отечественной войны надо было назвать по фотографиям. По коротким отрывкам назвать фильмы о войне или по короткой мелодии известную песню. Надо знать события, сражения, военные награды, города-герои, военную историю Псковщины, исторические объекты, памятники, связанные с историей Великой Отечественной войны, и многое другое. Трудно, но интересно. Был, как в известной игре, — «черный ящик». Поскольку в прочитанном отрывке речь шла о Клаве Назаровой, то заветные баллы получила только островская команда, знавшая все о своей героической землячке. Творчески подошли к делу и умело озадачили ребят работники областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Грамотно вела викторину заместитель директора центра Татьяна Крючкова. Сложность заданий подтвердили даже сами многоопытные руководители команд, тихонько обменивающиеся мнениями на стульях в сторонке от соревнующихся.

— В основном все команды показали хорошее знание истории Великой Отечественной войны, — подвел итоги председатель жюри и областного Совета ветеранов Николай Груздов. — Проигравших нет. Все команды награждаются Благодарственными письмами за участие в викторине и ценными подарками. Но победители, как и в каждом конкурсе, есть.

Самыми знающими «умниками» Великой Отечественной войны стали десятиклассники Локнянской средней школы Николай Блинов и Александр Апетенок. Ребята поделились, что истории их научила и учит любимый историк и классный руководитель Ольга Васильевна Леонова. Выяснилось, что Николай уже известный в области «викторинщик», бывал и в Москве. Сейчас готовится к столичному конкурсу «История. Памятники. Люди».

Второе место и диплом с призами завоевали дедовичане Андрей Степанов и Дмитрий Афанасьев. Бронзовые призеры — Валерия Никифорова и Владислав Красиков из Островской средней школы № 7 им. В. Н. Пушкарева.

Особая благодарность руководству псковской школы № 24 за гостеприимство.